    1253
    Подкасты

    Обсуждаем сериал «Последние из нас» в 73-м выпуске Фантастического подкаста

    29 марта 2023
    Avatar photo
    29.03.2023
    25268
    0 минут на чтение
    Сериал «The Last of Us»: драма, а не парк аттракционов 5

    Среда — грибной день!

    Даниил Кортез, Данил Ряснянский и Евгения Сафонова обсуждают «Последних из нас»: видеоигру, её культурное наследие, и конечно же до самой грибницы разбирают первый сезон сериала (осторожно, много спойлеров).

    В этом выпуске:

    • Много любви и обожания к оригинальной игре
    • Альтернативная концовка The Last of Us
    • Глубинный анализ каждой серии
    • Подкаст внутри подкаста
    • И многое другое!

     

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)

    Фантастический подкаст

    Смотрите также

    Сериал The Last of Us: первые впечатления от экранизации 3

    Сериал «Одни из нас»: первые впечатления от экранизации The Last of Us

     Данил Ряснянский |  17.01.2023

    Похоже, сериал растопит сердечки всем фанатам оригинальной игры (таких, как наш автор!), но вот к визуальной стороне есть вопросы.

    Сериал «The Last of Us»: драма, а не парк аттракционов 5

    Сериал The Last of Us: драма, а не парк аттракционов

     Евгений Пекло |  17.03.2023

    Сериал хороший, но мемасиков не будет

    1

    Педро Паскаль, Эшли Джонсон и кликеры — фото со съемок The Last of Us

     Дмитрий Кинский |  17.03.2023

    Сериал уже закончился.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу 4
    0
    13921
    «Тень и кость», 2-й сезон: шесть книг свалили в кучу

    Можете представить, какая получилась каша из десятка с лишним сюжетных линий.

    Ричард Суон рассказывает о своем детективном фэнтези «Правосудие королей» 3
    0
    74441
    Ричард Суон рассказывает о своем детективном фэнтези «Правосудие королей»

    Детектив, политика и мрачные приключения с социальными и религиозными линиями.

    Джон Уик как фэнтези-вселенная 8
    0
    116158
    Джон Уик как фэнтези-вселенная

    Как мир серии уходил всё дальше от реализма и почему так круче. И что там в четвёртом фильме?

    Крис Хэдфилд — путь из астронавта в писатели 3
    0
    177571
    Крис Хэдфилд — путь из астронавта в писатели

    История редкого фантаста, который пишет на основе собственного опыта.

    Дерек Кюнскен «Квантовый сад». Искупление галактического плута
    0
    233188
    Дерек Кюнскен «Квантовый сад». Искупление галактического плута

    Хронопарадокс в антураже космической оперы.

    «Шазам! Ярость богов»: почему фильм не получился? 2
    0
    233902
    «Шазам! Ярость богов»: почему фильм не получился?

    Всё такое же глуповатое семейное кино, которое, из-за перегруженных сюжетных линий быстро разваливается.

    Безумные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил 1
    0
    294838
    Невероятные идеи для фильмов по «Властелину колец». Молодость Арагорна, трагедия Балина, Том Бомбадил

    Warner Bros. анонсировала новые фильмы по Средиземью. Какие? Давайте пофантазируем!

    Археология космоса. 10 артефактов, за которые в будущем отвалят миллионы 2
    0
    314219
    Археология космоса. 10 самых ценных артефактов Солнечной системы

    Первые спутники и марсоходы, послания инопланетянам и прочие мелочи, отправленные человечеством в небо.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить