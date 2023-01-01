Обсуждаем сериал «Последние из нас» в 73-м выпуске Фантастического подкаста

Среда — грибной день!

Даниил Кортез, Данил Ряснянский и Евгения Сафонова обсуждают «Последних из нас»: видеоигру, её культурное наследие, и конечно же до самой грибницы разбирают первый сезон сериала (осторожно, много спойлеров).

В этом выпуске:

Много любви и обожания к оригинальной игре

Альтернативная концовка The Last of Us

Глубинный анализ каждой серии

Подкаст внутри подкаста

И многое другое!

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