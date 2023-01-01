Обсуждаем сериал «Последние из нас» в 73-м выпуске Фантастического подкаста

Среда — грибной день!
Даниил Кортез, Данил Ряснянский и Евгения Сафонова обсуждают «Последних из нас»: видеоигру, её культурное наследие, и конечно же до самой грибницы разбирают первый сезон сериала (осторожно, много спойлеров).
В этом выпуске:
- Много любви и обожания к оригинальной игре
- Альтернативная концовка The Last of Us
- Глубинный анализ каждой серии
- Подкаст внутри подкаста
- И многое другое!
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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