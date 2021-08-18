«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна в 29-м выпуске подкаста

Концепция Отряда самоубийц в комиксах с годами менялась. Изначально это была группой учёных, спасавших мир. А сегодня — шайка разномастных суперзлодеев, которых заставляют делать грязную работу для американского правительства.
В 29-м выпуске подкаста Евгений Пекло, Денис Варков и Евгения Сафонова обсуждают новый фильм Джеймса Ганна и другие истории про Отряд самоубийц.
Музыка: Артём Пинегин
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От неожиданных супергероев и автора комикса до благодарности Дэвиду Эйру.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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