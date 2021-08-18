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    #Киновселенная DC #комиксы

    «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна в 29-м выпуске подкаста

    18 августа 2021
    18.08.2021
    29686
    0 минут на чтение
    #Киновселенная DC #комиксы
    Черновик 864

    Концепция Отряда самоубийц в комиксах с годами менялась. Изначально это была группой учёных, спасавших мир. А сегодня — шайка разномастных суперзлодеев, которых заставляют делать грязную работу для американского правительства.

    В 29-м выпуске подкаста Евгений Пекло, Денис Варков и Евгения Сафонова обсуждают новый фильм Джеймса Ганна и другие истории про Отряд самоубийц.

    Музыка: Артём Пинегин

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     Павел Тютюнник |  16.08.2021

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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