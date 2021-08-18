«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна в 29-м выпуске подкаста

Концепция Отряда самоубийц в комиксах с годами менялась. Изначально это была группой учёных, спасавших мир. А сегодня — шайка разномастных суперзлодеев, которых заставляют делать грязную работу для американского правительства.

В 29-м выпуске подкаста Евгений Пекло, Денис Варков и Евгения Сафонова обсуждают новый фильм Джеймса Ганна и другие истории про Отряд самоубийц.

Музыка: Артём Пинегин

Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.