Космические ожидания 2025 года: будущие старты и открытия

Как и у знаменитой Falcon 9, у New Glenn многоразовая первая ступень , которую компания собирается сажать на баржу. Ключевые отличия в том, что New Glenn использует метановое топливо и имеет примерно вдвое большую грузоподъёмность. В перспективе вторую ступень New Glenn хотят сделать многоразовой. Но сейчас приоритет Blue Origin — доказать, что ракета способна летать. Дебютный запуск запланирован на начало 2025 года.