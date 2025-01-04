Космические ожидания 2025 года: будущие старты и открытия

2024 год выдался богатым на космические события. Но у нового, 2025-го, есть все шансы удержать планку, а в идеале — поднять её ещё выше. Рассказываем про самые ожидаемые события в космической сфере.

Обсерватория Веры Рубин NSF/AURA/B. Quint

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Starship и будущее программы Artemis

Этот год, как и предыдущий, во многом пройдёт под знаком Starship. Компания Илона Маска строит наполеоновские планы — осуществить 25 запусков сверхтяжёлой ракеты . Cкорее всего, в реальности их будет меньше, но SpaceX явно превзойдёт показатели минувшего года (напомним, что в 2024 году Starship летал четырежды).

Пока что SpaceX удалось успешно приводнить Starship и поймать ускоритель Super Heavy башней Mechazilla. Но теперь компании нужно, чтобы процедура возвращения и повторного использования Super Heavy и самого Starship стала такой же рутиной, как посадка первых ступеней Falcon 9.

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Starship Gazer

В 2025 году мы увидим новую версию Starship (Starship Block 2). Поскольку самая мощная ракетная система в истории всё ещё в разработке, инженеры регулярно вносят в изменения в конструкцию. Block 2 получит ряд обновлений: так, корабль подрастёт в размерах и сможет брать на 25% больше топлива.

Другая ключевая задача SpaceX в 2025 году — отработать орбитальную дозаправку Starship. Это ключ к пилотируемым миссиям к Луне и Марсу. По контракту с NASA, SpaceX должна построить модификацию Starship для высадки астронавтов на южный полюс Луны в рамках миссии Artemis III. Полёт запланирован на лето 2027 года. Но, учитывая количество и масштаб задач, что-то подсказывает, что дата вновь сдвинется.

SpaceX

Не стоит забывать, что скоро руководство NASA сменится. Ходят слухи, что от многих элементов Artemis откажутся из-за неэффективности и высокой цены. Самая очевидная жертва — сверхтяжёлая ракета SLS для запуска пилотируемого корабля Orion к Луне. За дороговизну и постоянные отставания от графика её в последние годы не критиковал только ленивый.

Но не всё так просто. Компоненты для нескольких экземпляров SLS уже изготовлены. Отказ от ракеты на этой стадии будет признанием, что деньги потрачены в никуда. К тому же SLS даёт много рабочих мест — особенно в южных штатах. Не факт, что их представители в Конгрессе, который и выделяет финансирование NASA (из-за этого название ракеты в шутку расшифровывали как Senat Launch System), согласятся на отмену SLS без компенсации. Возможно, выберут компромиссный вариант: например, уже готовые SLS используют для ближайших полётов, но откажутся от строительства новых.

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Новые ракеты и космические корабли

Редкий год сейчас обходится без появления новых ракет-носителей. Не будем перечислять все ракеты, дебют которых намечен на 2025 год, — в случае с космосом сроки имеют тенденцию сдвигаться. Многие проекты уже побывали в таком же списке за 2024 год (особенно если говорить о малых носителях, разрабатываемых аэрокосмическим стартапами). Но всё же выделим парочку тех, на которые стоит обратить внимание.

Пожалуй, главный — ракета New Glenn компании Blue Origin. Её анонсировали ещё в 2013 году, а дебютный полёт назначили на 2020-й. Но New Glenn так никуда и не полетела, и многие начали считать, что Blue Origin много обещает, но очень медленно воплощает планы (недаром её маскот — черепаха). И вот у Blue Origin появится шанс бросить вызов монополии SpaceX.

New Glenn на стартовой площадке в феврале 2024 года Blue Origin

Как и у знаменитой Falcon 9, у New Glenn многоразовая первая ступень , которую компания собирается сажать на баржу. Ключевые отличия в том, что New Glenn использует метановое топливо и имеет примерно вдвое большую грузоподъёмность. В перспективе вторую ступень New Glenn хотят сделать многоразовой. Но сейчас приоритет Blue Origin — доказать, что ракета способна летать. Дебютный запуск запланирован на начало 2025 года.

Первая посадка ступени Falcon 9 состоялась в уже далёком 2015 году. И это как нельзя лучше подчёркивает эпохальность того, чего удалось добиться инженерам SpaceX. Просто подумайте: прошло десять долгих лет, прежде чем другие игроки хотя бы приблизились к тому, чтобы повторить это достижение!

Ракета Neutron. Выглядит довольно зловеще! Rocket Lab

Другая любопытная ракета, чей запуск обещают в 2025 году, — это Neutron, построенная американо-новозеландской Rocket Lab. Несложно заметить, что она подозрительно похожа на ракету зловещей организации «Спектр» из фильма про Бонда «Живёшь только дважды». У Neutron тоже раскрывающийся обтекатель, который напоминает пасть. Но если ракета «Спектра» использовала свою пасть, чтобы похищать с орбиты космическую технику, то Neutron будет использовать её, чтобы выводить вторую ступень с полезной нагрузкой. Затем ракета закроет обтекатель, выполнит манёвр возврата и вернётся на Землю. На бумаге задумка выглядит весьма интересно. Как получится в реальности — узнаем уже скоро.

Dream Chaser Ken Ulbrich

Ещё один любопытный проект наконец-то должен дойти до реализации — космоплан Dream Chaser от компании Sierra Space. Его истоки уходят в самое начало 2010-х. Тогда Dream Chaser участвовал в конкурсе на создание космического корабля для доставки астронавтов на МКС . Заявка проиграла проектам SpaceX и Boeing. Сейчас считается, что против проекта сыграло предубеждение NASA перед крылатыми космическими кораблями после катастрофы шаттла Columbia.

Однако создатели Dream Chaser не сдались и продолжили развивать проект, переделав корабль в космический грузовик для снабжения МКС. И в этот раз их ждал успех — контракт NASA на шесть миссий.

Грузовой Dream Chaser сможет доставить до 5,5 тонны припасов на МКС и вернуть на Землю до 1,8 тонны груза. Космоплан будут запускать в космос при помощи ракеты и сажать на посадочную полосу как обычный самолёт. Его первый полёт пока запланирован на май 2025 года. Кстати, конструкторы Dream Chaser так и не отказались от мечты создать версию аппарата для пилотируемых полётов. И учитывая проблемы корабля Starliner, у них ещё появится такая возможность.

«Гаганьян» Indian Space Research Organisation

В 2025 году у нас есть неплохие шансы увидеть первое орбитальное испытание индийского космического корабля «Гаганьян». Это ещё один известный долгострой. Первая миссия «Гаганьяна» была запланирована на конец 2020 года. Но из-за пандемии, технических проблем и недостаточного финансирования дата неоднократно сдвигалась.

Тем не менее Индийская организация космических исследований (ISRO) сумела провести ряд важных тестов, в том числе проверила систему аварийного спасения. На очереди решающее испытание — полноценный орбитальный полёт без экипажа. Его должны были провести ещё в конце прошлого года, но перенесли на 2025 год. «Гаганьян» совершит три успешных беспилотных полёта, прежде чем в корабль сядут индийские космонавты. Предполагается, что это произойдёт в 2026 году. Если в ISRO выдержат график, Индия станет четвёртой страной, сумевшей своими силами отправить людей в космос.

Эмблема миссии Fram2

Из других интересных пилотируемых миссий 2025 года выделим Fram2, финансируемую криптовалютным предпринимателем Чун Ваном. Впервые в истории космический корабль с людьми выведут на полярную орбиту — над северным и южным полюсами Земли, c наклонением в 90°. До этого рекорд принадлежал советским «Востокам», выходившим на орбиты с наклонением примерно в 65°. Для сравнения, наклонение орбиты МКС — 51,6°.

По плану полёта четыре астронавта проведут пять дней на борту корабля Crew Dragon. Они будут исследовать полярные сияния и связанные с ними феномены, а также воздействие радиации. Запуск Fram2 запланирован на весну 2025 года.

Станция Haven-1 Vast Space

В завершение стоит упомянуть американский стартап Vast. Несколько месяцев назад он заявил, что запустит первую в истории частную орбитальную станции Haven-1, причём уже во второй половине 2025 года.

Звучит очень смело, но дело в том, что от других подобных проектов детище Vast отличается относительной «простотой». Haven-1 будет посещаемой станцией — одиночный 14-тонный модуль с внутренним объёмом 80 куб. м. , не предназначенный для постоянного проживания. Её можно сравнить с ранними советскими «Салютами» или китайскими «Тяньгун».

Конечно, это не гарантирует успех. Любой, кто интересуется космонавтикой, уже читал громкие анонсы частных орбитальных станций и космических отелей, которые так и остались в проекте. Сложно представить, что малоизвестная Vast первой преуспеет в этом, да ещё в столь сжатые сроки. Но в бесконечной Вселенной возможно что угодно.

К слову, чтобы доказать серьёзность намерений, компания недавно заказала два рейса Crew Dragon к МКС. Как знать, вдруг Vast удастся посрамить скептиков?

Новые телескопы 2025 года Обсерватория Веры Рубин Rubin Observatory/NOIRLab/NSF/AURA/B. Quint. Одно из самых ожидаемых событий 2025 года в наземной астрономии — открытие обсерватории Веры Рубин в Чили. Она оснащена 8,4-метровым телескопом с широким полем зрения, что позволит получать изображения больших участков неба.

Обсерватория займётся поисками тёмной энергии и тёмной материи , картированием Млечного Пути, изучением сверхновых и гамма-всплесков. Она сможет «охотиться» на межзвёздные объекты вроде кометы Борисова и астероида Оумуамуа и обнаружить много ранее неизвестных астероидов в Солнечной системе. Обсерватория должна приступить к регулярным наблюдениям во второй половине года. Что до космических обсерваторий , тут самым ожидаемым событием, пожалуй, будет запуск инфракрасного телескопа SPHEREx. Он должен будет измерить красные смещения 450 миллионов галактик, что позволит астрономам лучше понять, как происходила эволюция Вселенной, и оценить распределение тёмной материи. Телескоп также займётся поисками ответа на вопрос о происхождении воды в планетарных системах. Запуск SPHEREx запланирован на 27 февраля. Телескоп SPHEREx в представлении художника NASA

Миссии к Луне

Поговорим о межпланетных миссиях. Даты их полётов тоже могут смещаться, и порой значительно. Но всё же, если учитывать запас времени, мы, скорее всего, увидим запуск большинства этих миссий в новом году.

Начнём с Луны. Почти все планируемые миссии к ней будут частными, ведь NASA ещё несколько лет назад отдало на аутсорс доставку небольших грузов на Луну. Следующая же китайская лунная миссия стартует не раньше 2026 года.

Аппарат миссии Resilience ispace

Запуск сразу двух лунных миссий запланирован на середину января, когда откроется шестидневное баллистическое окно. Они полетят на одной и той же ракете Falcon 9. Первой станет японская Resilience от компании ispace. В 2023 году она уже пыталась посадить свой аппарат «Хакуто-R» на Луну, но он разбился из-за ошибок в ПО и нехватки топлива. В ispace провели работу над ошибками и полны решимости довести дело до конца.

Resilience полетит по сложной траектории, позволяющей сэкономить топливо. Он прибудет к Луне через четыре-пять месяцев после запуска и прилунится в Море Холода. На его борту будет ряд приборов, в основном предоставленных японскими компаниями, и пятикилограммовый люксембургский микроровер Tenacious.

Аппарат Blue Ghost Firefly Aerospace

В отличие от ispace, у компании Firefly Aerospace пока нет опыта полётов к Луне, но она собирается это исправить аппаратом Blue Ghost. Он стартует на той же ракете, что и Resilience, только полетит совсем по другой траектории. После отделения от ракеты Blue Ghost проведёт 25 дней на околоземной орбите, прежде чем отправиться к Луне. После четырёхдневного перелёта аппарат выйдет на окололунную орбиту, где пробудет ещё 16 дней, а затем попытается сесть вблизи вулканической формации Mons Latreille в Море Кризисов. Полезная нагрузка Blue Ghost состоит из 10 научных инструментов общей массой 94 килограмма. За их доставку NASA заплатило 93 миллиона долларов — почти по миллиону за килограмм.

Уже в феврале полетит частная миссия IM-2 от Intuitive Machines. В прошлом году эта компания стала первой в истории, которой, пусть и не без проблем, удалось посадить частный аппарат на Луну. В Intuitive Machines намерены развить успех. IM-2 должна сесть в южном полярном регионе Луны вблизи кратера Шеклтон. На его дне, предположительно, есть залежи льда. Одна из главных полезных нагрузок спускаемого аппарата Athena — бур, которым он возьмёт пробы вещества из лунных недр, чтобы попробовать найти в них лёд.

Вместе с Athena на Луну высадится и несколько мобильных аппаратов. Самый интригующий из них тоже построен Intuitive Machines. Он называется Micro-Nova и отчасти претендует на звание первого в истории лунного дрона. Micro-Nova предназначен для изучения труднодоступных областей, таких как дно лунных кратеров. Он будет перемещаться прыжками, перескакивая препятствия с помощью гидразиновых двигателей. По расчётам конструкторов, Micro-Nova сможет удалиться более чем на 2,5 километра от места посадки.

IM-1 NASA

Также Athena доставит на Луну несколько микророверов. Аппарат MAPP, построенный компанией Lunar Outpost, займётся исследованиями лунной поверхности, измерением её температуры и сбором образцов реголита. А ещё он проведёт тестирование 4G-связи на Луне.

498-граммовый YAOKI, построенный японской компанией Dymon, будет испытывать технологию перемещения по лунной поверхности. И не думайте, что 498 граммов — это самый маленький аппарат. Ещё более миниатюрный AstroAnt размером со спичечную коробку расположится на крыше MAPP. Он построен инженерами Массачусетского технологического института (MIT). AstroAnt будет измерять температуру радиатора MAPP, что позволит оценить эффективность его работы.

Вместе с IM-2 отправится ряд спутников-попутчиков, которые выйдут на орбиту вокруг Луны. Первый, Khon1, будет ретранслировать собранные Athena и роверами данные на Землю. Второй, построенный NASA спутник Lunar Trailblazer, займётся поисками водяного льда. Третий — рекламный спутник Doge-1, чьё создание и запуск оплачены столь любимой Илоном Маском криптовалютой Dogecoin. Аппарат оснащён внешним экраном, куда будут выводить рекламу, логотипы и другие изображения, а также камерой, которая будет транслировать это цифровое безобразие в интернет.

Компания Astobotic, в 2024 году не сумевшая достичь Луны, собирается повторить попытку с миссией Griffin Mission One. Ещё осенью она должна была стартовать и высадить на южный полюс Луны ровер VIPER. Но NASA неожиданно отменило VIPER из-за перерасхода средств, и Griffin остался без основного груза. Пока у миссии нет новой даты запуска, но в Astobotic планируют отправить её к Луне в 2025-м. Луноход NASA заменят на массогабаритный макет и грузы от частных заказчиков.

Межпланетные миссии

В 2025 году мы должны стать свидетелями запуска аппаратов к другим планетам и астероидам, а также впервые увидим небесное тело, которое до этого оставалось набором цифр и букв в астрономических каталогах.

В прошлом году частная компания впервые высадилась на Луну. В 2025 году Rocket Lab может стать первой компанией, отправившей зонд к другой планете — Венере

Venus Life Finder над Венерой в представлении художника Rocket Lab

Цель миссии с многообещающим названием Venus Life Finder — исследовать атмосферу Венеры и найти следы органических веществ, указывающие на возможность существования микробной жизни. На подлёте к Венере аппарат Rocket Lab сбросит 17-килограммовую капсулу с автофлуоресцентным нефелометром, построенным специалистам MIT. После входа в атмосферу он пять минут будет исследовать венерианские облака на высоте от 65 до 45 километров, после чего начнёт передавать данные. Когда капсула опустится до 22 километров, её раздавит венерианской атмосферой.

Проект Rocket Lab по сравнению с межпланетными миссиями государственных агентств выглядит скромно. Зато он обойдётся в копейки по меркам космической индустрии. Заявленная стоимость Venus Life Finder — менее 10 миллионов долларов. Он финансируется за счёт средств Rocket Lab и MIT, а также пожелавших остаться анонимными филантропов. Успех Venus Life Finder станет важной вехой для частной космонавтики. Пока что запуск миссии запланирован на начало 2025 года.

«Тяньвэнь-2» в представлении художника CNSA

Китайская миссия «Тяньвэнь-2», которая отправится в космос в мае, — полная противоположность Venus Life Finder. Это классическая межпланетная станция с весьма сложной архитектурой. Её первой целью станет любопытный объект под названием Камоалева. Это квазиспутник Земли — так называют объекты, находящиеся в орбитальном резонансе 1:1 с нашей планетой, что позволяет им оставаться вблизи неё на протяжении многих орбитальных периодов. Диаметр Камоалева — от 45 до 60 метров. Возможно, это обломок, выбитый с поверхности Луны после мощного столкновения.

«Тяньвэнь-2» выйдет на орбиту вокруг Камоалева, изучит его, возьмёт пробу грунта, после чего ляжет на обратный курс к Земле и сбросит капсулу с образцами. План миссии предполагает, что это произойдёт в 2028 году.

Но на этом полёт не закончится. Сбросив капсулу с грунтом, «Тяньвэнь-2» направится к другому странному телу — 311P/PanSTARRS. Оно привлекло внимание учёных своим поведением. Орбита 311P/PanSTARRS проходит в поясе астероидов, но телескоп «Хаббл» зафиксировал появление у него аж шести кометоподобных хвостов. Это может быть связано с очень быстрым вращением астероида, из-за которого он буквально выбрасывает свои фрагменты в космос. По другой версии 311P/PanSTARRS — выгоревшая комета.

«Тяньвэнь-2» должен раскрыть причины необычного поведения астероида и проверить, есть ли у него спутник, на существование которого указывают наземные наблюдения. «Тяньвэнь-2» достигнет 311P/PANSTARRS в середине 2030-х годов.

В самом конце года мы, возможно, увидим запуск пары зондов EscaPADE для изучения марсианской магнитосферы. Аппараты планировали отправить к Марсу осенью 2024-го — но ракета New Glenn оказалась не готова к сроку. А следующее окно для полёта к Красной планете откроется лишь в конце 2026 года. Но сейчас в NASA рассматривают возможность запустить EscaPADE раньше — в конце 2025-го или начале 2026 года. В таком случае зонды первоначально направят в окрестности точки Лагранжа L2, где они несколько месяцев будут изучать космическую погоду. Затем они выполнят гравитационный манёвр у Земли, который направит их к Марсу. Пока что это лишь интересная возможность — в NASA ещё не приняли решения.

Фотография Меркурия, которую BepiColombo сделал во время первого полёта ESA

Помимо запуска новых межпланетных миссий, нас ждёт ряд событий с участием уже находящихся в космосе аппаратов. Уже 9 января европейско-японская миссия BepiColombo вновь встретится с Меркурием. Она воспользуется гравитацией планеты, чтобы снизить свою орбитальную скорость, что позволит ей в ноябре 2026 года выйти на постоянную орбиту вокруг… Меркурия. Да, орбитальная механика бывает очень забавной.

Другой пример контринтуитивноcти космических полётов — миссия JUICE . Её цель — Юпитер, но 31 августа 2025 года аппарат выполнит пролёт… Венеры. Увы, мощности ракеты не хватило, чтобы направить JUICE напрямую к цели. Он вынужден добирать недостающую орбитальную скорость, используя гравитацию других планет.

А в марте 2025 года сразу два земных посланца встретятся с Марсом. Речь о миссиях Europa Clipper, которая тоже держит курс к Юпитеру, и Hera, цель которой — двойной астероид Дидим. Помимо «бесплатного форсажа», такие визиты позволяют инженерам проверить работу установленных на борту научных инструментов, откалибровать их и провести наблюдения. Например, во время визита к Марсу Hera пролетит всего в 1000 километров от его спутника Деймоса — и специалисты уже распланировали программу наблюдений.

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Фото астероида Дональдджохансон. Впечатляет, правда? NASA

Кроме того, в 2025 году мы должны увидеть крупным планом объект, который был лишь крохотной точкой на фотографиях телескопов. Это астероид главного пояса (52246) Дональдджохансон. 20 апреля зонд Lucy совершит его близкий пролёт на расстоянии менее 1000 километров.

Пока нам мало известно об этом камне. Дональдджохансон — тёмный углеродистый астероид диаметром в 4 километра, входящий в состав астероидного семейства, образовавшегося примерно 130 миллионов лет назад. Визит Lucy серьёзно пополнит копилку научных знаний. Есть предположение, что астероид двойной — как Динкинеш, с которым Lucy встретилась осенью 2023 года. В таком случае миссию ждёт двойной улов.

Дональдджохансон не будет финальной остановкой Lucy. Земной посланец продолжит путешествие к троянским астероидам Юпитера. Пролёт первого из них состоится через 28 месяцев после визита к Дональдджохансону. Но это уже история для космических ожиданий 2027 года.

Lucy в представлении художника NASA

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