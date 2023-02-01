Какие мультсериалы выйдут в 2023-м? Гремлины, Люди Икс, демоны и Супермен

2023 год кажется довольно сдержанным на мультсериалы, но и тут есть вещи, способные привлечь внимание. Чего только стоит серьёзный 2D-мультсериал про команду, потерпевшую крушение на другой планете. Или возвращение «Людей Икс». Или новые сезоны Legend of Vox Machina или Love, Death and Robots. А ещё узнаем, что там с долгостроями вроде «Отеля “Хазбин”» и «Киберслава».

Любовь, смерть и роботы, 4-й сезон

Love, Death & Robots

Что? Антология фантастических короткометражек.

Когда и где? Когда-то на Netflix в этом году.

О чём? Если создатели продолжат следовать общей идее, нас снова ждут самые разные истории о любви, смерти и роботах. Некоторые короткометражки наверняка будут адаптациями рассказов известных фантастов.

Что это будет? Ещё несколько очень разных работ в альманахе. Да, для многих зрителей эффект новизны уже пропал, короткометражки потрясают уже не так сильно, но тем не менее вполне могут удивить сеттингом и стилем. Только жаль, что в прошлых сезонах разнообразия стало как будто меньше.

Да и в целом создатели «Любви, смерти и роботов» смогли снова популяризировать короткометражные анимационные антологии с уникальными сюжетами и сделать подобный проект по-настоящему массовым и подходящим взрослой аудитории.

Отель «Хазбин»

Hazbin Hotel

Что? Комедийное тёмное фэнтези для взрослых с элементами мюзикла.

Когда и где? Когда-то летом.

О чём? Об обитателях ада, которые постоянно сражаются друг с другом за славу и могущество. И о светлой душе Чарли Морнингстар (вы догадались, чья она родственница), стремящейся открыть отель для перевоспитания демонов. Однажды к ней на огонёк заглядывает один из самых одиозных и зловещих демонов, о котором даже шептать боятся, — Аластор.

Что это будет? «Отель» — уникальный частный проект художницы, продюсера и аниматора Вивьен Медрано, запущенный при поддержке фанатов. Возникшие в комиксах и артах персонажи должны были стать героями мультсериала, но команде хватило сил и средств только на пилот. Дальше студия переключилась на недурственный спин-офф «Адский босс» в том же сеттинге, а «Отель» ушёл в тень.

Но теперь команда анонсировала партнёрство со студией А24 — поставщиком одних из самых необычных и удивительных фильмов («Всё, везде и сразу», «Легенда о Зелёном рыцаре») и сериалов («Эйфория»). Пока что по «Отелю» не выпустили даже самого захудалого трейлера — только пачку промоартов.

Легенда о Vox Machina, 2-й сезон

Legend of Vox Machina

Что? Героическое фэнтези, адаптация серии стримов Critical Role.

Когда и где? Стартовал 20 января.

О чём? О новых приключениях разнузданной команды искателей приключений Vox Machina. В первом сезоне группа только-только завоевала хоть какой-то статус и славу, а теперь героям придётся оправдывать возложенные ожидания. На королевство нападают четыре дракона, команде приходится спасаться бегством и подготовить новый план. Сомнений нет — драконы уже давно вынашивали зловещий замысел, а значит, неприятности только начинаются.

Что получилось? Первые эпизоды уже вышли. Зрители и критики, посмотревшие их, отмечают, что шоу продолжает сохранять атмосферу первоисточника, передавая дух приключений и характер героев (ещё бы, их озвучивают те же актёры, что и играли на стримах в D&D).

При этом второй сезон ощущается более мрачным и серьёзным — в том числе благодаря и сюжетной арке первоисточника. Зрители отмечают, что сценарий, темп, проработка персонажей и анимация на голову выше, чем были в первом сезоне. В общем, если понравился первый сезон, то чего же вы ждёте?

Люди Икс ’97

X-Men ‘97

Что? Супергероика, продолжение старых добрых «радиоактивных людей».

Когда и где? Когда-то осенью на Disney+.

О чём? Об учениках Школы Ксавьера для одарённых подростков. А ещё — о столкновении с мутантами Магнето, о борьбе с космическими тёмным сущностями, о противостоянии спецагентам правительства.

Что это будет? Продолжение классического мультсериала, который мы включали с утра перед школой (а кто-то и после). Сериал был сильный, драматичный и креативный. Он продолжал традицию мрачных анимационных эпосов 1990-х — «Бэтмена» и «Гаргулий», а также экранизировал многие сюжеты комиксов, включая «Сагу о Тёмном фениксе».

Теперь у руля стоят люди из Marvel Studios, ответственные за создание Киновселенной Marvel (но мультсериал в неё входить не будет). На озвучивание позвали многих из тех же актёров, которые занимались прошлыми «Людьми Икс». Ключевым сценаристом выступает Бо ДеМайо, работавший над короткометражками League of Legends, мультфильмом «Ведьмак: Кошмар волка» и некоторыми эпизодами сериала «Звёздный Путь: Странные новые миры».

Царство падальщиков

Scavengers Reign

Что? Фантастический взрослый 2D-мультсериал.

Когда и где? Когда-то в 2023-м на HBO Max.

О чём? О выживших членах экипажа «Деметры» — грузового космического корабля, который потерпел крушение на отдалённой планете. Команда пытается найти способы выжить, заодно узнавая, как здесь всё устроено на самом деле.

Что это будет? Трудно поверить, но полноценный серьёзный фантастический 2D-сериал, который выходит не на Adult Swim. Хотя связь с этим каналом тут есть — в 2016-м режиссёры Джо Беннетт и Чарльз Хеттнер выпустили на нём одноимённую короткометражку, которая и стала источником вдохновения для целого сезона.

Рисует студия Titmouse (Legend of Vox Machine, «Братья Вентура»). Судя по сюрреалистичному трейлеру, нас ждёт что-то очень удивительное и нестандартное, похожее по визуальной стилистике на французские комиксы в духе Мёбиуса.

Мой отец — охотник за инопланетянами

My Dad the Bounty Hunter

Что? Семейная космическая фантастика.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 9 февраля.

О чём? О буднях крутого межгалактического охотника за головами. Он водит крутой звездолёт, у него огромный арсенал пушек… и к нему на борт во время задания случайно пролазят его дети. Теперь ставки в космическом приключении повышаются как никогда!

Что это будет? Что-то в духе лёгких ностальгических боевиков с Уиллом Смитом — но только в анимационном формате. Много погонь, перестрелок, пришельцев, путешествий по разным планетам — и обязательная семейная мораль. Главное, чтобы не получилось чересчур уж стерильно. В первых ранних отзывах мультсериал скорее хвалят, отмечают его искренние и изобретательные стороны. А ещё — знаковый хип-хоп на саундтреке.

Лунная девочка и ДиноДьявол

Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur

Что? Подростковая приключенческая супергероика.

Когда и где? 10 февраля стартует на Disney Channel, а потом и на Disney+.

О чём? О приключениях изобретательницы-супергероини Лунной девочки, в миру известной как Лунелла Лафайет. Она совмещает жизнь обычной нью-йоркской школьницы и защитницы горожан. И со злодеями она борется благодаря… случайно призванному в наши дни динозавру!

Что это будет? Адаптация одноимённой серии комиксов, чудесный и динамичный подростковый мультсериал. Героиня добилась определённой популярности среди персонажей третьего-четвёртого эшелона, и потому ей выделили целый проект. Более того, комиксы про Лунную девочку переводили даже на русский — и это было приятным примером детской супергероики, одновременно забавным, трогательным и динамичным.

Стиль самого сериала несколько отличается от творческой манеры Наташи Бустос в сторону мультяшности, но в остальном трейлер мультсериала представляет собой то же, что и оригинальный комикс, — обаятельный шутливый экшен с милой дружбой в центре истории.

Взрывные котята

Exploding Kittens

Что? Экранизация одноимённой настолки для вечеринок про взрывных котят, взрослая анимация.

Когда и где? Когда-то в этом году на Netflix.

О чём? Да, у мультсериала ещё будет сюжет! Согласно анонсу, вечное противостояние Ада и Небес добралось и до Земли, Дьявол и Бог вселились в тела домашних пухленьких котяток, и теперь пушистые булочки будут бороться на не жизнь, а на смерть в лотке.

Что это будет? Может быть, вполне приличный и даже забавный мультсериал. На озвучку пригласили Тома Эллиса («Люцифер») и Люси Лью («Почему женщины убивают»), шоураннерами выступают Шейн Косаковски («Арчер», «Бивис и Баттхед») и художник-карикатурист Мэтью Инман. А продюсировать позвали Майка Джаджа и Грега Дэниелса («Царь горы»).

Правда, анонсировали мультсериал в апреле 2022-го с надеждой выпустить в 2023-м, но пока не показали даже самого простецкого промоарта, не говоря уже о трейлере.

Гремлины: Секреты Могвая

Gremlins: Secrets of the Mogwai

Что? Анимационный приквел оригинальных фильмов про гремлинов.

Когда и где? Когда-то в этом году на HBO Max.

О чём? О приключениях Гизмо в китайском городке в начале XX века. На этот раз гремлину и его товарищам предстоит бороться, с одной стороны, с духами и чудовищами китайского фольклора, а с другой — с могущественным промышленником, который мечтает о собственной армии злых гремлинов!

Что это будет? Как минимум свежий взгляд на вселенную гремлинов. Да и сеттинг необычный! Правда, с мультсериалом какие-то непонятки. Он первоначально должен был выйти в декабре 2022-го, но выход перенесли на 2023-й. При этом первый эпизод показали на фестивале анимации Анси летом 2022-го.

Пусть анимацию мы пока не видели, сама по себе идея шоу привлекательна: интересна не столько предыстория гремлинов, сколько то, как люди взаимодействовали с ними на протяжении десятилетий. Это были фольклорные персонажи? Насколько тесно они связаны с людьми? Как люди объясняли себе их существование? Глядишь, получим интересные ответы.

Иваджу

Iwájú

Что? Афрофутуризм.

Когда и где? Когда-то в этом году на Disney+.

О чём? О приключениях в футуристическом Лагосе, столице Нигерии, которые будут затрагивать «темы классового неравенства, невинности и попытки изменить статус-кво».

Трейлер: пока нет.

Что это будет? Почти аутентичная этническая фантастика от маленькой панафриканской компании. Выглядит так, будто небольшая студия хотела бросить вызов Disney новым дерзким и масштабным проектом, а в итоге оказалась под крылом корпорации. Конечно, без бюджета большой мультсериал не снять, но есть надежда, что всё ограничится финансированием и дело обойдётся без вмешательства в творческий процесс.

По концептам мультсериал выглядит любопытно, но мы всё-таки ждём трейлера. Чтобы как минимум проверить утверждение, что «Иваджу» не клон «Чёрной пантеры».

Меха-кадеты

Mech Cadets

Что? Фантастический меха-сериал, экранизация одноимённой серии комиксов.

Когда и где? Когда-то в этом году на Netflix.

О чём? О далёком будущем, где на Землю напали агрессивные инопланетяне. Сражаются с ними бойцы, которых тренируют в Военной академии небесных сил. Главный герой Стэнфорд мечтал пилотировать робо-меха, и однажды его мечта сбывается — но всё оказывается не так просто. Вместе с однокашниками Стэнфорд учится работать в команде и защищать человечество — несмотря на все разногласия.

Что это будет? Почти аниме. Сюжет не поражает оригинальностью, но это вполне простительно для америме — жанра, занимающегося в основном реинтерпретацией классических анимешных жанров. А жанр меха легко подать и как элемент броского сай-фая будущего, и как очаровательный неуклюжий ретрофутуризм.

Пока неизвестно, какую из эстетик возьмут на вооружение создатели «Меха-кадетов» — хотя первоисточник от издательства Boom склонялся скорее к первому.

Интересно, что исполнительным продюсером выступает Аарон Лэм, работавший над «Спартаком» и сериалом «Эш против зловещих мертвецов».

Велма

Velma

Что? Взрослая комедия, переосмысление персонажей и сюжетов «Скуби-Ду».

Когда и где? Стартовал 12 января на HBO Max.

О чём? О приключениях юной Велмы, которой ещё только предстоит подружиться с будущими детективами. Ей придётся разобраться в загадочном исчезновении матери, а также в не менее загадочных смертях подростков.

Что получилось? Большое «оуф»! Кажется, руководство HBO хотело запустить ещё один быстрый хит в духе «Харли Квин». Продюсеры вспомнили об интернет-популярности Велмы, которая за последние годы стала чем-то вроде символа для девочек-нёрдов. Авторы попытались переосмыслить знакомые образы, добавив постмодернистских шуток в духе той же «Харли» и «Рика и Морти» и заправив всё это контентом для взрослых зрителей — отрубленными головами, кровищей, руганью и разговорами про секс.

Такая «альтернативная вселенная» (а именно так мультсериал позиционировали создатели) не впечатлила критиков. «Велму» называют невыразительной и противоречивой, на каждую удачную шутку написаны несколько неудачных. А из-за проблемы с тональностью мультсериал не ощущается целостным. При этом обычные зрители рейтинг «Велмы» просто уничтожили.

А ещё ждём:

«Тиана» — мультсериал по мультфильму «Принцесса и лягушка», сиквел диснеевской классики. Он расскажет, как начинающая бизнесвумен Тиана покоряет Новый Орлеан. Вряд ли сериал будет посвящён предпринимательской деятельности Тианы; сюжет, скорее всего, свернёт на тему магии, но в любом случае это приятное возвращение одной из самых нестандартных диснеевских принцесс.

«Мои приключения с Суперменом» — ещё одна попытка изобразить человечную сторону Кларка Кента. Да, у нас был «Смолвилль», а ныне выходит «Лоис и Кларк», но новый мультсериал может стать ещё одним шажком в этом направлении. Сериал возвращает к мысли, что альтер эго Супермена — мягкий, неловкий и сдержанный журналист, совсем не похожий на супергероя.

«Супергерои.РУ» — российский мультсериал для подростков от Wizart Animation про, соответственно, супергероев. Запланированы 11 серий по 22 минут.

«Школа клонов» — возвращение мультсериала от Фила Лорда и Криса Миллера про школу, где обучались клоны известных и популярных исторических личностей. Пока трейлера не было, но в сеть утекли примеры кадров, и по ним видно, что перезапуск будет очень похож на оригинальный мультсериал.

Artificial Detective — российский компьютерный сериал, вдохновлённый антологией «Любовь, смерть и роботы», расскажет о роботе-детективе Эде. Первоначально его создали, чтобы помогать копам-людям, но однажды его отключили. Пробудился Эд уже в мире, в котором люди… исчезли. Теперь он берётся за самое сложное дело — пытается разгадать тайну пропавшего человечества. Первые четыре эпизода обещают выпустить в 2023-м.