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    Сериалы
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной»

    6 ноября 2021
    06.11.2021
    3002
    3 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной» 2

    А вот и вторая часть с сериалами ноября! Тут список уже не такой внушительный, но определённо есть за чем следить. В программе — продолжение приключений экипажа «Дискавери» в «Звёздном пути», спасение мира от очередного суперзлодея во «Флэше», воскрешение Хи-Мена и многое другое!

    Звёздный путь: Дискавери, 4-й сезон

    Star Trek: Discovery

    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной»

    Когда и где? С 18 ноября на Discovery (в России можно смотреть на Netflix).

    Что? Космическая фантастика.

    О чём? Об экипаже звездолёта «Дискавери», который оказывается в центре конфликта между Федерацией и Клингонской империей. Команда ещё не представляет, с чем ей предстоит столкнуться — с последствиями войны, загадочными сигналами, странным искусственным интеллектом и путешествием во времени. 

    Трейлер

    Чего ждём? В новом сезоне экипаж, который теперь возглавляет Майкл Бёрнем, узнаёт о масштабной неизвестной аномалии, что угрожает всей галактике. Под угрозой оказываются миллиарды жителей — и потому звездолёт отправляется прямо в центр опасности. 

    В продолжении появятся сразу несколько гостевых персонажей, включая Ковича (Дэвид Кроненберг), Чарльза Вэнса (Одед Фёр) и Джетт Рено (Тиг Нотаро). А ещё ждём окончательной трансформации гуманистической научной фантастики об исследовании и процветании в яркую космическую оперу. 

    О сериале

    Как «Дискавери» изменил «Звёздный путь» 23

    Как «Дискавери» меняет вселенную Star Trek

     Леонид Мойжес |  24.02.2018

    Что нового сериал принёс в «Звёздный путь» — от новых технологий до геев и каннибализма, — и без чего вполне мог бы обойтись.

    Что происходит в сериале «Звёздный путь: Дискавери» 2

    Что происходит в сериале «Звёздный путь: Дискавери»

     Леонид Мойжес |  24.01.2019

    Стартовал новый сезон, в котором появился Спок. Есть ли шансы, что сериал станет лучше?

    «Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал 5

    «Звёздный путь: Дискавери», 2 сезон: даже Спок не спас сериал

     Леонид Мойжес |  29.04.2019

    Надежда на то, что сезон исправит проблемы первого, не оправдалась. Впрочем, есть и несколько плюсов.

    Властелины вселенной: Откровение, вторая часть сезона

    Masters of the Universe: Revelation

    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной» 4

    Когда и где? С 23 ноября на Netflix (в России — там же).

    Что? Анимационный фэнтези-боевик, продолжение старого мультсериала.

    О чём? О финальном противостоянии сил света (Хи-Мен и его команда) и сил тьмы (вечно приходящий с неприятными фактами Скелетор и его негодяи). Одно сражение уже произошло, герои потерпели сокрушительное поражение, но надежда ещё жива.

    Трейлер

    Чего ждём? Пафосного возвращения! Хи-Мен мёртв, да здравствует Хи-Мен! Трейлер обещает масштабные сражения, судьбоносные решения и всё в таком духе — свежо предание, а верится с трудом. Впрочем, если в продолжении покажут хотя бы несколько минут мордобоя, в котором принц Адам надирает костяной зад Скелетору, уже всё не так плохо.

    О сериале

    «Властелины вселенной: Откровение»: они убили Хи-Мена! Правда ли сериал так плох? 2

    «Властелины вселенной: Откровение» — они убили Хи-Мена! Сериал правда так плох?

     Марина Беляева |  27.07.2021

    Вместо Хи-Мена — Тила, Орко заменили на Андру, а эпическое тёмное фэнтези перемежается со скучным приключенческим боевиком.

    Флэш, 8-й сезон

    Flash

    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной» 3

    Когда и где? С 16 ноября на The CW (в России его показывает «Кинопоиск»).

    Что? Супергеройский боевик.

    О чём? О супергерое, который умеет бегать быстрее всех на свете, но при этом медленнее всех решает проблемы. Барри Аллен уже много лет защищает Централ-Сити и Землю от злокозненных металюдей, пришельцев из других миров и даже инопланетян. 

    Трейлер

    Чего ждём? Что Барри Аллен снова столкнётся лицом к лицу с могущественной угрозой, которая обещает стереть самого скорохода с лица Земли и убить всех, кого герой знает и любит (и ничего, что такие угрозы Барри слышит каждый день по несколько раз). В восьмом сезоне главным злодеем стал Десперо, противник Лиги Справедливости. Десперо — криминальный гений с другой планеты, по комиксам обладает телепатией, телекинезом и гипнозом.

    А противостоять злодею будет целая команда супергероев — в том числе и старых знакомых. Сезон начнётся с пятисерийной арки «Армагеддон», в которой появятся Эобард Тоун, Чёрная молния, Зелёная стрела, Атом и другие.

    О сериале

    Что там у Стрелы и Флэша? Сериалы The CW по DC в 2019 году 2

    Что там у Стрелы и Флэша? Сериалы The CW по DC в 2019 году

     Юлий Ким младший |  11.06.2019

    Располагаем сезоны этого года от лучшего к худшему В этот раз порядок оказался весьма неожиданным!

    Озорные анимашки, 2-й сезон

    Animaniacs

    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной» 1

    Когда и где? Все серии вышли 5 ноября на Hulu (в России — неизвестно).

    Что? Анимационная комедия.

    О чём? О неугомонной троице Вакко, Якко и Дот, которые когда-то были созданы аниматорами Warner Bros. За непослушание героев заперли в водонапорной башне, а фильмы с их участием поместили в хранилище студии. Спустя много лет поп-культурные хулиганы вырвались на свободу, чтобы и дальше бесноваться. 

    Трейлер

    Чего ждём? Новых декораций, новых шуток и, конечно же, новых приключений Пинки и Брейна. На этот раз анимашек ждут Древняя Греция, глубокий космос и даже международный конкурс красоты. Трейлер обещает появление тех персонажей, которые могли остаться на полу монтажной при работе над первым сезоном — не удивимся, если в мультсериале это обыграют именно такими словами!

    gen:LOCK, 2-й сезон

    Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной» 5

    Когда и где? C 5 ноября на HBO Max (в России — неизвестно).

    Что? Анимационный 3D-сериал, меха.

    О чём? Как и полагается меха-сериалу, о новоиспечённой команде пилотов экспериментального отряда. Земля будущего погрязла в военных конфликтах, и мобильный ударный отряд должен способствовать успеху в операциях. Но сперва ребятам нужно усердно тренироваться, а это требует немалых сил.

    Трейлер

    Чего ждём? Во втором сезоне сюжет развернётся вокруг противостояния враждующих сторон — Государства (Polity) и Союза (Union). Государство, на стороне которого сражаются пилоты gen:Lock, начинает проигрывать. Продолжение уделит больше внимания Союзу: как лидеру Брату Тейту, так и простым жителям. 

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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