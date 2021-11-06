Продолжение сериалов ноября: «Звёздный путь», «Флэш», «Властелины вселенной»

А вот и вторая часть с сериалами ноября! Тут список уже не такой внушительный, но определённо есть за чем следить. В программе — продолжение приключений экипажа «Дискавери» в «Звёздном пути», спасение мира от очередного суперзлодея во «Флэше», воскрешение Хи-Мена и многое другое!

Звёздный путь: Дискавери, 4-й сезон

Star Trek: Discovery

Когда и где? С 18 ноября на Discovery (в России можно смотреть на Netflix).

Что? Космическая фантастика.

О чём? Об экипаже звездолёта «Дискавери», который оказывается в центре конфликта между Федерацией и Клингонской империей. Команда ещё не представляет, с чем ей предстоит столкнуться — с последствиями войны, загадочными сигналами, странным искусственным интеллектом и путешествием во времени.

Чего ждём? В новом сезоне экипаж, который теперь возглавляет Майкл Бёрнем, узнаёт о масштабной неизвестной аномалии, что угрожает всей галактике. Под угрозой оказываются миллиарды жителей — и потому звездолёт отправляется прямо в центр опасности.

В продолжении появятся сразу несколько гостевых персонажей, включая Ковича (Дэвид Кроненберг), Чарльза Вэнса (Одед Фёр) и Джетт Рено (Тиг Нотаро). А ещё ждём окончательной трансформации гуманистической научной фантастики об исследовании и процветании в яркую космическую оперу.

Властелины вселенной: Откровение, вторая часть сезона

Masters of the Universe: Revelation

Когда и где? С 23 ноября на Netflix (в России — там же).

Что? Анимационный фэнтези-боевик, продолжение старого мультсериала.

О чём? О финальном противостоянии сил света (Хи-Мен и его команда) и сил тьмы (вечно приходящий с неприятными фактами Скелетор и его негодяи). Одно сражение уже произошло, герои потерпели сокрушительное поражение, но надежда ещё жива.

Чего ждём? Пафосного возвращения! Хи-Мен мёртв, да здравствует Хи-Мен! Трейлер обещает масштабные сражения, судьбоносные решения и всё в таком духе — свежо предание, а верится с трудом. Впрочем, если в продолжении покажут хотя бы несколько минут мордобоя, в котором принц Адам надирает костяной зад Скелетору, уже всё не так плохо.

Флэш, 8-й сезон

Flash

Когда и где? С 16 ноября на The CW (в России его показывает «Кинопоиск»).

Что? Супергеройский боевик.

О чём? О супергерое, который умеет бегать быстрее всех на свете, но при этом медленнее всех решает проблемы. Барри Аллен уже много лет защищает Централ-Сити и Землю от злокозненных металюдей, пришельцев из других миров и даже инопланетян.

Чего ждём? Что Барри Аллен снова столкнётся лицом к лицу с могущественной угрозой, которая обещает стереть самого скорохода с лица Земли и убить всех, кого герой знает и любит (и ничего, что такие угрозы Барри слышит каждый день по несколько раз). В восьмом сезоне главным злодеем стал Десперо, противник Лиги Справедливости. Десперо — криминальный гений с другой планеты, по комиксам обладает телепатией, телекинезом и гипнозом.

А противостоять злодею будет целая команда супергероев — в том числе и старых знакомых. Сезон начнётся с пятисерийной арки «Армагеддон», в которой появятся Эобард Тоун, Чёрная молния, Зелёная стрела, Атом и другие.

О сериале Что там у Стрелы и Флэша? Сериалы The CW по DC в 2019 году Располагаем сезоны этого года от лучшего к худшему В этот раз порядок оказался весьма неожиданным!

Озорные анимашки, 2-й сезон

Animaniacs

Когда и где? Все серии вышли 5 ноября на Hulu (в России — неизвестно).

Что? Анимационная комедия.

О чём? О неугомонной троице Вакко, Якко и Дот, которые когда-то были созданы аниматорами Warner Bros. За непослушание героев заперли в водонапорной башне, а фильмы с их участием поместили в хранилище студии. Спустя много лет поп-культурные хулиганы вырвались на свободу, чтобы и дальше бесноваться.

Чего ждём? Новых декораций, новых шуток и, конечно же, новых приключений Пинки и Брейна. На этот раз анимашек ждут Древняя Греция, глубокий космос и даже международный конкурс красоты. Трейлер обещает появление тех персонажей, которые могли остаться на полу монтажной при работе над первым сезоном — не удивимся, если в мультсериале это обыграют именно такими словами!

gen:LOCK, 2-й сезон

Когда и где? C 5 ноября на HBO Max (в России — неизвестно).

Что? Анимационный 3D-сериал, меха.

О чём? Как и полагается меха-сериалу, о новоиспечённой команде пилотов экспериментального отряда. Земля будущего погрязла в военных конфликтах, и мобильный ударный отряд должен способствовать успеху в операциях. Но сперва ребятам нужно усердно тренироваться, а это требует немалых сил.

Чего ждём? Во втором сезоне сюжет развернётся вокруг противостояния враждующих сторон — Государства (Polity) и Союза (Union). Государство, на стороне которого сражаются пилоты gen:Lock, начинает проигрывать. Продолжение уделит больше внимания Союзу: как лидеру Брату Тейту, так и простым жителям.