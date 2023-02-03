Какие сериалы смотреть в феврале 2023? Ретрофутуризм, русский хоррор и феи

Пока «Одни из нас» громко ступают по планете и заражают всё вокруг кордицепсом, в их тени расположились менее заметные, но не менее интересные сериалы. В этом дайджесте мы подробно прошлись и по новинкам (рекомендуем обратить внимание на антологию русского хоррора и ретрофутуризм от Apple TV+), и по завершениям, ведь в феврале выходят финальные сезоны «Карнивал Роу» и «Пикара». Последнюю группу мы выделили отдельно, не пропустите!

Здравствуй, будущее!

Hello Tomorrow!

Что? Научно-фантастическая комедийная драма в эстетике ретрофутуризма.

Когда и где? С 17 февраля на Apple TV+.

О чём? О работе харизматичного коммерсанта в альтернативных 1960-х, где есть роботы, атомная энергия и ощущение светлого будущего для всех и каждого. Предприниматель вместе с партнёрами запускает программу по переселению землян на Луну. Его компания начинает продавать билеты и туры, обещая лучшую жизнь. Но, разумеется, за этим скрывается что-то совершенно иное.

Что это будет? Как минимум надежду внушает любопытная ретрофутуристическая эстетика. Что-то подобное мы видели в «Разделении», другом научно-фантастическом сериале от Apple. А ещё это чертовски похоже на потенциальный приквел Fallout! Трейлер очень хорошо передаёт антураж и почти идиллическую обстановку — будет очень некстати, если какой-нибудь мошенник захочет всё это разрушить.

Главные роли исполнили Элисон Пилл («Разрабы», «Звёздный путь: Пикар»), Хэнк Азария («Брокмайр», «Маньяк»), Ханифа Вуд («Однажды за один раз», «Сказать правду»), Билли Крудап («Хранители», «Утреннее шоу»). Шоураннерами и сценаристами числятся Эмит Бьялла и Лукас Янсен («Родословная», The Money).

Антология русского хоррора: Красный состав

Что? Сборник анимационных короткометражек.

Когда и где? 16 февраля на more.tv и «Кинопоиске».

О чём? О страшных и интересных историях! Антология основана на рассказах российских писателей: «Дочери крысолова» Александра Грина, «Семье вурдалака» Алексея Толстого, «Гробовщике» Александра Пушкина и других.

Что это будет? «Любовь, смерть и роботы» плюс «Кабинет редкостей» по-русски. И здесь это явный комплимент. Антологии короткометражек вошли в моду, но мало кто решался предложить такую концепцию: хоррор-анимация для взрослых, основанная на рассказах русских писателей! Да, до фотореалистичной 3D-графики работы недотягивают, но уже по трейлеру можно различить индивидуальность и разнообразие стилей и техник.

Суммарный хронометраж составляет почти два часа. Мультфильмы рисовали в российских и канадских студия, режиссёрами выступили Алексей Климов, Любомир Арсов и Джим Брайсон.

Ковчег

The Ark

Что? Научно-фантастическая детективная драма с элементами детектива в закрытом помещении.

Когда и где? Начал выходить 1 февраля на Syfy.

О чём? О первой попытке человечества отправить колонизаторский корабль на другую планету — попытке провальной. Из-за катастрофы, вызванной неизвестными причинами, погибло много пассажиров и значительная часть экипажа. Оставшейся команде предстоит разобраться, что тут происходит на самом деле. И любыми средствами завершить миссию.

Что это будет? Смесь «Пассажиров» (фильма с Праттом и Лоуренс) и сериала «Сотня». Такая же кучка суетящихся подростков, которых называют лучшими инженерами, попробуют во всём разобраться — но пока что им не особо веришь. Да, за сериалом стоят опытные продюсеры (Джонатан Гласснер работал над Stargate SG-1 и Outer Limits, а Дин Девлин — над «Днём независимости»), но первые кадры и материалы вызывают зевоту. В трейлере, который по всем заветам должен быть вылизан с ног до головы, графика выглядит хуже, чем в Battlestar Galactica 20-летней давности.

Критики сериал тоже не особо оценили — средняя оценка составила 50 баллов. Пресса отмечает, что «Ковчег» не изобрёл колесо, но смотрится легко и увлекает клиффхэнгерами. Правда, плохие диалоги мешают получить удовольствие в полной мере.

Девушка и космонавт

A Girl and an Astronaut / Dziewczyna i kosmonauta

Что? Научно-фантастическая польская драма.

Когда и где? С 17 февраля на Netflix.

О чём? О двух пилотах Никодеме и Богдане, которые соревнуются за сердце прекрасной Марты и место в космической экспедиции. Нико завоёвывает право отправиться в космос, но по необъяснимым причинам возращается на Землю спустя 30 лет — ничуточки не постаревшим. Нико хочет узнать, что случилось с Мартой и как она поживает, а учёные и военные со всего мира хотят узнать, что произошло с самим Нико и в чём секрет его молодости.

Что это будет? По всей видимости, мелодрама, в которой фантастический элемент останется где-то на фоне. Впрочем, нас прежде всего интересует хорошо написанная история. «Девушка и космонавт» вошли в линейку польских проектов, которые Netflix анонсировал ещё в 2021-м. Сервис продолжает вкладываться в фильмы и сериалы по всему миру, и если вы устали от американских шоу, то почему бы и не обратить внимание.

Режиссёром выступил Бартош Прокопович («Люби и танцуй», фантастический сериал «Ультрафиолет»), сценарий написала Агата Малесинская («В густом лесу», «Мёртвая хватка»).

Несчастный дьявол

Poor Devil / Pobre diablo

Что? Испанская взрослая анимационная комедия.

Когда и где? С 17 февраля на HBO Max.

О чём? Обычный 18-летний подросток Стэн оказывается тем самым Антихристом, которому суждено ввергнуть Землю во мрак. Его отец, сам Дьявол, отправляет отпрыска на Землю, чтобы начать подготовку к будущему царству кошмара, но у парня другие планы на жизнь.

Что это будет? Что-то в духе фильма «Никки, дьявол-младший» и недавнего мультсериала от канала FX Little Devil (или даже шоу «Конец света» от Кинопоиска). Немного пошлая, немного весёлая аллегория на попытки детей отделиться от семейного гнезда. «Я хочу петь и танцевать», — говорит Стэн, а Дьявол не слышит своё чадо.

Порадуй меня

Make My Day

Что? 3DCG-аниме в жанре космического боевика.

Когда? Все эпизоды вышли на Netflix 2 февраля.

О чём? О происшествии на далёкой заснеженной планете. На поверхности она кажется почти утопией, в которой нет места преступлениям. Но в шахтах работают заключённые — они добывают драгоценную высокоэнергетическую руду под названием «сиг». Однажды в шахте на рабочих нападает загадочное создание. И молодого охранника с поверхности Джима отправляют во всём разобраться.

Что это будет? «Звёздный десант» на новый лад. Далёкая планета — есть. Морпехи с пушками — на месте. Рой пришельцев, которых надо отстреливать, — тоже тут. Первоначально аниме-сериал в восемь эпизодов планировали выпустить в формате фильма, но в итоге его распилили и расширили.

Режиссёром выступил Макото Хонда (Missing Pages, Supuringu hazu kamu), это его дебют. Сценарий написал Ясуо Отагаки (аниме Altered Carbon: Resleeved, Mobile Suit Gundam Thunderbolt: Bandit Flower).

Мой отец — охотник за инопланетянами

My Dad the Bounty Hunter

Что? Семейная космическая фантастика.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 9 февраля.

О чём? О буднях крутого межгалактического охотника за головами. Он водит крутой звездолёт, у него огромный арсенал пушек… и к нему на борт во время задания случайно пролазят его дети. Теперь ставки в космическом приключении повышаются как никогда!

Что это будет? Что-то в духе лёгких ностальгических боевиков с Уиллом Смитом — но только в анимационном формате. Много погонь, перестрелок, пришельцев, путешествий по разным планетам — и обязательная семейная мораль. Главное, чтобы не получилось чересчур уж стерильно. В первых ранних отзывах мультсериал скорее хвалят, отмечают его искренние и изобретательные стороны. А ещё — знаковый хип-хоп на саундтреке.

Лунная девочка и ДиноДьявол

Marvel’s Moon Girl and Devil Dinosaur

Что? Подростковая приключенческая супергероика.

Когда и где? 10 февраля стартует на Disney Channel, а потом и на Disney+.

О чём? О приключениях изобретательницы-супергероини Лунной девочки, в миру известной как Лунелла Лафайет. Она совмещает жизнь обычной нью-йоркской школьницы и защитницы горожан. И со злодеями она борется благодаря… случайно призванному в наши дни динозавру!

Что это будет? Адаптация одноимённой серии комиксов, чудесный и динамичный подростковый мультсериал. Героиня добилась определённой популярности среди персонажей третьего-четвёртого эшелона, и потому ей выделили целый проект. Более того, комиксы про Лунную девочку переводили даже на русский — и это было приятным примером детской супергероики, одновременно забавным, трогательным и динамичным.

Стиль самого сериала несколько отличается от творческой манеры Наташи Бустос в сторону мультяшности, но в остальном трейлер мультсериала представляет собой то же, что и оригинальный комикс, — обаятельный шутливый экшен с милой дружбой в центре истории.

Какие сериалы завершаются?

The Flash (9-й сезон) — финальная пробежка Барри Аллена в Стар-Сити завершит весь «Стреловёрс», запущенный много лет назад на канале The CW. В гости к Флэшу заглянут многие герои из прошлых сезонов и соседних сериалов, от Бэтвумен и Кид Флэша до самого Оливера Куинна, заварившего всю эту кашу с супергероями. Стартует 8 февраля.

Star Trek: Picard (3-й сезон) — последний сезон завершит приключения Жана-Люка Пикара в почтенном возрасте. В сезоне вернулась почти вся команда оригинального The Next Generation. Тизер обещает мрачную и депрессивную атмосферу, кажется, будет много взрывов и стрельбы — в духе первых двух сезонов, но никак не оригинального шоу. Главным злодеем выступит таинственный враг по имени Vadic. Премьера — 16 февраля.

Animaniacs (3-й сезон) — завершение перезапуска мультсериала про «Озорных анимашек». Посмеялись над ремейками, похихикали над постмодернистскими шутками про Warner Bros. — и хватит. Похоже, авторы мультсериала поняли, что зрители больше соскучились по Пинки и Брейну, поэтому их в новом сезоне покажут ещё больше! Премьера — 17 февраля.

Carnival Row (2-й сезон) — второй и финальный сезон необычного нуарного стимпанк-фэнтези с Карой Делевинь и Орландо Блумом от Amazon. Трейлер обещает, что в шоу будет больше политики и интриг, более острый конфликт людей и фей, а также «подтянутая» компьютерная графика. Первый сезон был неплохим, пусть порой чересчур топорным, и не использовал потенциал сеттинга на всю катушку. Вторым сезоном занимался шоураннер третьего сезона «Сорвиголовы», и это вселяет определённые надежды.

А ещё

В этом подразделе мы собрали ещё несколько сериалов, на которые можно обратить внимание в этом месяце:

Harley Quinn: A Very Problematic Valentine’s Day Special — тематический спецвыпуск мультсериала про Харли Квинн, посвящённый Дню святого Валентина. Свидание Айви и Харли заканчивается весьма неожиданным образом, из-за чего любовь начинает цвести по всему Готэму! Премьера 9 февраля на HBO Max.