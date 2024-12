«Супермен и Лоис». Конец прекрасной эпохи

Когда в 2016 году Тайлер Хеклин впервые предстал в образе Кларка Кента в сериале «Супергёрл», это мало кто заметил. Ну да, «Сидаб» (канал The CW) наконец-то заполучил героя первого эшелона, но особых поводов для восторга не наблюдалось — роль в сюжете у него была второстепенная, костюм уступал творениям иных косплееров, да и актёр не дотягивал до Генри Кавилла. Хотя основные претензии были не к Хеклину, а к сценаристам. Не случайно фанатов у «Супергёрл» куда меньше, чем у «Стрелы» и «Флэша». И с годами их число только падало, как и авторитет всего «эрроувёрса». Поэтому анонс «Супермена и Лоис» не встретил ничего кроме скепсиса. Ясно же, что под таким названием могла выходить в лучшем случае мыльная опера с примесью супергероики — эдакий ремейк сериала «Лоис и Кларк» из 1990-х. А потом шоу стартовало и… шокировало зрителей. Даже самые упёртые, самые оптимистичные защитники «Сидаба» не ожидали такого разительного скачка в качестве всего — картинки, постановки, спецэффектов, но в первую очередь сценария.

