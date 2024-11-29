«Супермен и Лоис». Конец прекрасной эпохи

Кларк Кент вместе с женой и двумя сыновьями возвращается в родной Смолвиль. Здесь он надеется начать новую, мирную жизнь. Но мир не готов отпустить Супермена. За следующие несколько лет герою предстоит вынести немало испытаний и понять, что же он хочет оставить после себя.

Когда в 2016 году Тайлер Хеклин впервые предстал в образе Кларка Кента в сериале «Супергёрл», это мало кто заметил. Ну да, «Сидаб» (канал The CW) наконец-то заполучил героя первого эшелона, но особых поводов для восторга не наблюдалось — роль в сюжете у него была второстепенная, костюм уступал творениям иных косплееров, да и актёр не дотягивал до Генри Кавилла. Хотя основные претензии были не к Хеклину, а к сценаристам. Не случайно фанатов у «Супергёрл» куда меньше, чем у «Стрелы» и «Флэша». И с годами их число только падало, как и авторитет всего «эрроувёрса». Поэтому анонс «Супермена и Лоис» не встретил ничего кроме скепсиса. Ясно же, что под таким названием могла выходить в лучшем случае мыльная опера с примесью супергероики — эдакий ремейк сериала «Лоис и Кларк» из 1990-х. А потом шоу стартовало и… шокировало зрителей. Даже самые упёртые, самые оптимистичные защитники «Сидаба» не ожидали такого разительного скачка в качестве всего — картинки, постановки, спецэффектов, но в первую очередь сценария.

«Супермен и Лоис» стартует гораздо позже по хронологии, чем любая другая экранная история Человека из стали. Мир спасён уже не раз, почти все злодеи за решёткой, а Кларк Кент давно женат на Лоис Лейн. У них растут двое сыновей — Джонатан и Джордан. Первый — спортсмен-экстраверт, второй — закомплексованный тихоня с тревожным расстройством. Вернувшись в родной городок Смолвиль на похороны приёмной матери, Кларк вдруг решает поселиться с семьёй на родительской ферме, подальше от шумного Метрополиса. Воздух здесь чище, жизнь проще, а люди добрее. Лоис сразу же берётся возрождать местную газету, мальчишки постигают прелесть и ужас провинциальной школы, а сам летучий бойскаут пытается совмещать ежедневные подвиги с домашними хлопотами. Но, конечно же, идиллию регулярно ломают старые и новые недруги.

Как это ни парадоксально в современном культурном климате, «Супермен и Лоис» — сериал про семейные ценности. В доме Кентов царит удивительно здоровая атмосфера. Они разговаривают друг с другом, вслух высказывают претензии и сомнения, признают ошибки, просят прощения и вместе пытаются найти выход из любой трудной ситуации. Каждый раз, когда ожидаешь, что сценаристы разведут драму на несколько эпизодов из-за очередного недопонимания или вскрывшейся тайны, проблема быстро решается с помощью нормальной человеческой коммуникации. И это приятно удивляет. Создатели фильмов и сериалов (особенно сидабовских) так часто полагаются на тупость или чёрствость героев как двигатель сюжета, что зритель уже готов закрыть на это глаза. А тут ему внезапно показывают обычных, симпатичных и, что важнее, эмпатичных людей, которые умеют говорить нужные слова в нужное время. Ух ты, так можно было?

Так же виртуозно сериал опровергает распространившийся тезис о том, что Супермен — скучный персонаж. Дескать, он слишком сильный и практически неуязвим, а потому и сопереживать ему невозможно. Хотя истинная причина такого мнения лишь в том, что многие авторы попросту не умеют работать с героем. Зак Снайдер упорно лепил из криптонца бога, а надо было показать человека. Доброго, заботливого, отзывчивого. Спасающего мир не потому, что так на роду написано, а потому, что ему не всё равно. Потому что чужой беды не бывает.

Тайлер Хеклин — однозначно лучший исполнитель роли после Кристофера Рива. Вот Кларк Кент — жизнерадостный, добродушный, чутка нелепый рубаха-парень, с которым всегда приятно поболтать и выпить бутылочку-другую на шашлыках. А вот Супермен — глыба, исполин, каждым движением излучающий спокойную уверенность и решимость. И ничто из этого не фальшь, не прикрытие — просто две ипостаси одной личности. И Хеклин органично смотрится в обеих. Ему удаётся уловить тот искренний оптимизм, без которого Супермен теряет самую свою суть. Персонажу не чужды гнев, страх, сомнения, ведь на протяжении четырёх сезонов он часто сталкивается с тем, что не способен сокрушить ударом могучего кулака. Депрессия сына, тяжёлая болезнь жены, необходимость постоянно выбирать между желаниями и долгом. Но Кларк способен всё преодолеть благодаря вере в добро. Опять, казалось бы, сущая банальность, но сколько раз её уже упускали из внимания, и герой превращался в бездушный ходячий спецэффект — хоть у Брайана Сингера в «Возвращении Супермена», хоть в бедовой киновселенной DC.

Ну а Битси Таллок — попросту лучшая Лоис Лейн в истории. В основном потому, что нигде больше героиню не раскрывали настолько глубоко и не проводили через такие драматичные арки. За четыре сезона она успевает залечить детскую травму, помириться с упрямым отцом-генералом, вытащить сестру из культа и не раз столкнуться со смертью. А ещё показать себя любящей женой, заботливой матерью, верной подругой и несгибаемой журналисткой, горой стоящей за правду. И всё это без дешёвого плакатного феминизма. Нам не нужно говорить, что Лоис Лейн сильная женщина, — мы видим это своими глазами, и присутствие её имени в названии сериала абсолютно оправдано. Для Супермена она — любовь всей жизни и главный соратник.

Вообще в шоу нет ни одного лишнего или перманентно раздражающего персонажа, что для «Сидаба» исключительное достижение. У каждого своя роль в сюжете, своя чётко прописанная линия, которая органично встраивается в общую историю и получает достойное завершение. Джонатан и Джордан пытаются справиться с той ответственностью, которую на них накладывает столь монументальное наследие. Лана Лэнг, подруга детства Кларка, старается разобраться с бедами в собственном доме, а заодно решить проблемы Смолвиля, которые с прибытием Кентов сыплются на городок как из рога изобилия. Ну а генерал Лейн учится видеть в Супермене не только ценный военный актив, но и зятя, любимого мужчину Лоис, отца двух подростков. В общем, всё вертится вокруг идеи семьи и сообщества.

Да, «Супермен и Лоис» — это действительно в большей степени драма, что обусловлено бюджетными ограничениями. Но благодаря живым персонажам и продуманному сюжету посиделки Кентов на кухне вовсе не ощущаются затянутыми прелюдиями к редким битвам. Напротив, они придают экшену необходимый контекст и драматический вес. Помогает и то, что поставлен экшен отлично. Конечно, не на киношном уровне, но гораздо лучше, чем сходки косплееров в «эрроувёрсе». Создатели не пытаются впихнуть в четыре сезона как можно больше злодеев из комиксов, а берут самых значимых и дают им свежую интерпретацию, рифмующуюся с общим нарративом. Каждый антагонист — воплощение какой-либо семейной дисфункции. Бизарро — версия Кларка из параллельной вселенной, где их с Лоис любовь давно угасла, а счастливый брак превратился в токсичное сожительство. Элли Элстон, местная вариация Паразита, возглавляет тоталитарный культ, унаследованный ею от отца, и сознательно разрушает семьи, запудривая мозги своим ученикам. И, наконец, Лекс Лютор — живая инкарнация абьюза, нежеланный ребёнок жестокой матери, социопат и манипулятор, в принципе не способный любить. Противостояние с каждым из них становится не просто серией драк разного масштаба, а столкновением идей. Старомодный гуманизм против цинизма и мизантропии современности.

А ещё у создателей явно особые отношения с трилогией Зака Снайдера, потому что на протяжении четырёх сезонов они переделывают на свой лад едва ли не каждый спорный момент из неё. Здесь даже есть аналог знаменитой сцены с «Мартой!», только в сериале он работает, не требуя от зрителя принимать что-то на веру. Оно и понятно — хронометраж позволяет расширить контекст, чётче прописать отношения и мотивации героев. Но некоторые вещи сделаны попросту лучше, потому что авторы не пытаются переизобрести Супермена, а показывают его таким, каким он и задуман. Не объектом поклонения, а примером для подражания. Ведь чтобы улучшить мир вокруг, не обязательно вытаскивать на плечах тонущие подводные лодки. Для начала можно по душам поговорить с домашними, морально поддержать соседа в трудную минуту, принять участие в общественной жизни родного города.

«Супермен и Лоис» — без преувеличения лучшее, что выходило про героя в синем трико за долгие годы. И однозначно лучший сериал «Сидаба» по комиксам DC. Все четыре сезона, хоть и не без провисаний, выдерживают заданную ещё в самом начале высокую планку. И так получилось, что финальный эпизод, до предела сентиментальный, завершает не только это конкретное шоу, но и целую эпоху, которая длилась 23 года.

В 2001-м на канале The WB, предшественнике The CW, стартовал «Смолвиль», заложивший основу «эрроувёрса» (и потом вписанный в его канон в кроссовере «Кризис на бесконечных Землях»). А пару лет назад The CW признали безнадёжно убыточным и продали за гроши. Теперь по нему крутят реалити-шоу и спортивные трансляции. «Супермен и Лоис» — единственный проект, который после сделки продлили на ещё один, пусть и укороченный сезон. Так закончилась эра телевизионной супергероики, причём не только на «Сидабе». Сегодня шоу по комиксам целиком переехали на стриминги и по размаху едва ли уступают кинотеатральным релизам. Бюджетные, неприкрыто мыльные, по-своему очаровательные сериалы старого формата навсегда ушли в прошлое. Но хотя бы с гордо поднятой головой и развевающимся за плечами красным плащом.

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