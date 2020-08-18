Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

У нас на сайте — второй отрывок грядущего романа Тимоти Зана «Траун: Доминация — Грядущий хаос» (Star Wars: Thrawn Ascendancy — Chaos Rising). На английском книга выходит 1 сентября, на русском пока не запланирована. Это самый свежий цикл книг о Трауне в новом каноне, над которым работает писатель. Ранее гранд-адмирал фигурировал в мультсериале и другой трилогии («Траун», «Траун: Союзники» и «Траун: Измена», её выпустили на русском языке). Второй отрывок опубликовал IGN, а потом его перевела Анастасия Бугреева (участница Гильдии архивистов Ana-Ana, занималась текстами книг для «Азбуки» и fanzon) для для паблика Star Wars: Niemand’s Shadowfeed. Теперь публикуем и у нас.

Ростом Траун оказался выше, чем ожидал Самакро, и держался с достоинством и некоторым апломбом. Он был вежлив с офицерами и рядовыми, и неплохо ориентировался на «Реющем ястребе». Больше ничего примечательного за ним не водилось.

А прямо сейчас Траун опаздывал.

— Приближаемся к системе, — доложил Харилл. — Выход из гиперпространства через тридцать секунд.

— Принято. — Самакро окинул мостик взглядом. Все индикаторы орудий горели зелёным, даже у своенравного компьютера наведения плазмосфер, который последние несколько дней то и дело барахлил. Все воздушные шлюзы были надёжно задраены без риска разгерметизации, корпус окутывал электростатический барьер, а дежурная смена неусыпно несла вахту на своих постах.

Грозный расклад, в чем-то даже избыточный. Насколько Самакро мог судить, нынешняя операция была лишь немногим сложнее обычных военных учений. Флагман адмирала Ар’алани «Бдительный» был полноценным военным кораблём типа «Ночной дракон», и помимо «Реющего ястреба» его сопровождали ещё пять крейсеров. Располагая такой огневой мощью, они вряд ли столкнутся со сколько-нибудь серьёзным сопротивлением, когда без предупреждения возникнут на орбите над родной планетой народа паатаатусов.

Разумеется, это не означало, что экипаж «Реющего ястреба» мог позволить себе какие-то послабления. То же касалось и капитана. Если Траун не появится на мостике к моменту выхода из гиперпространства, Самакро самому придётся…

— Всем приготовиться, — раздался за спиной спокойный голос Трауна.

Приложив усилие, чтобы не вздрогнуть, Самакро обернулся. Как, скажите на милость, Траун умудрился войти на мостик, если звука открывающегося люка не было слышно?

— Капитан, — поприветствовал он своего командира. — Мне уже начало казаться, что вы не услышали сирену.

— Я пришёл сюда час назад, — заявил Траун. В его голосе слышалось небольшое удивление от того, что Самакро этого не заметил. — Проверял, как идёт ремонт компьютера наведения плазмосфер.

Посмотрев на панель управления плазмосферами, Самакро увидел, как из-за стойки показались двое техников.

— А, так вот почему теперь его индикатор горит зелёным.

— Верно, — кивнул капитан. — С того момента, как вы заступили на должность, качество работы ремонтных и обслуживающих бригад на «Реющем ястребе» значительно возросло.

Самакро непроизвольно прищурился. «Комплимент? Или ненавязчивое напоминание, что капитан корабля всё-таки Траун?»

— С «Бдительного» не поступало никаких срочных приказов? — спросил тот.

— После прошлого прыжка ничего, — покачал головой Самакро. «Наверное, всё-таки комплимент», — решил он. У него сложилось впечатление, что мелочностью Траун не страдает. — Только обычное напутствие от Ар’алани быть готовыми к чему угодно.

— По-моему, мы готовы, — произнёс Траун. — Итак… выходим.

Звёздная рябь в иллюминаторе дрогнула и сжалась в точки, и «Реющий ястреб» вынырнул из гиперпространства.

Прямо в водоворот лазерного огня.

— Вражеские истребители! — выкрикнул Харилл. — Направление… повсюду, капитан. Они окружили нас. Окружили все корабли.

Самакро беззлобно выругался. Так и есть: по меньшей мере пятьдесят истребителей паатаатусов вились вокруг ударной группы чисских кораблей, словно озлобленные сыпные мухи. Лазерные разряды подсвечивали разреженную межпланетную пыль бледно-зелёным свечением.

Как и в случае с сыпными мухами, одиночный укус был слишком слабым, чтобы пробить электростатический барьер, но кучным натиском они могли прорваться сквозь заслон и начать вгрызаться в обшивку.

— Принято, — безэмоционально произнёс Траун. — Сфере-один: огонь по ближайшему противнику по указанному мной вектору.

— Выполняю.

С левого борта вырвалась плазмосфера.

Абсолютно мимо цели.

— Плазмомёт! — рявкнул Самакро. — Наводите и снова стреляйте.

— Отставить, — перебил Траун. — Рулевой: возьмите на девяносто градусов влево и выведите на позицию Сферу-два. Стрелять по готовности.

— Нет, стойте! — воскликнул Самакро.

Но было поздно: «Реющий ястреб» уже поворачивал, нацеливаясь на вражеские корабли с другой стороны.

Отдаляясь при этом от «Бдительного».

Ещё до того, как крейсер смог полностью развернуть плазмомёт, истребители перестроились, чтобы воспользоваться ошибкой капитана и облепить корабль, оторвавшийся от своих товарищей.

— «Реющий ястреб», вернитесь в строй, — прогремел из динамика голос Ар’алани. — Траун!

— Не отвечать, — скомандовал капитан. — Сфере-два: огонь.

На этот раз плазмосфера настигла вражеский корабль, озаряя его разноцветными всполохами ионизированного излучения, которое отрубило электростатический барьер и сожгло всю электронику в радиусе своего действия.

— Продолжить стрельбу после перезагрузки, — приказал Траун.

— Вам не кажется, что нужно вернуться к нашей группе? — настойчиво напомнил Самакро. — Адмирал Ар’алани…

— Придерживайтесь курса, — оборвал его капитан. — Сфере-два: стрелять по готовности. Уменьшите мощность барьера на двадцать процентов.

Самакро снова выругался, на этот раз позабористее.

— Не хотите задействовать макеты? — предложил он. — Они, по крайней мере, оттянут часть огня на себя.

— Конечно, оттянут — кивнул Траун. — Никаких макетов. Отклонитесь ещё на пять градусов влево, потом на три градуса вправо.

«Реющий ястреб» повёл носом, а затем почти вернулся в прежнее положение. Лазеры паатаатусов продолжали долбить по ослабленному электростатическому барьеру, и в иллюминатор было видно, как истребители стягиваются кучнее, чтобы нанести побольше урона.

— Капитан, если мы не вернёмся в строй, то долго не протянем, — тихо предостерёг Самакро, отстранённо гадая, куда подевался тот самый Траун, который однажды прославил «Реющий ястреб».

— Мы протянем сколько надо, средний капитан, — уверил его командир. — Разве не видите?

Самакро обречённо махнул рукой в символическом жесте замешательства.

Но на полпути замер, внезапно осознав: чем больше истребителей охотится за «Реющим ястребом», тем меньшее их количество атакует остальные корабли. А это значит, что у чисских артиллеристов и операторов триангуляции не будет мельтешить перед глазами и датчиками наведения, благодаря чему все нападающие, которые не набросились на крейсер, будут методично отстреляны.

А это, в свою очередь, значит…

Справа от «Реющего ястреба» пронёсся внезапный залп лазерного огня, пробойников и плазмосфер, ударивший по рою истребителей. Взглянув на экран, Самакро увидел, что «Бдительный» и остальные чисские корабли боевым строем мчатся к ним на подмогу.

— Восстановить мощность барьера. Всем орудиям: к бою, — скомандовал Траун. — Бейте по истребителям, которые вне досягаемости остальных наших кораблей.

На «Реющем ястребе» ожили лазеры и плазмомёты, отчего число нападавших резко сократилось, а остальных добили подоспевшие дружественные корабли. Самакро наблюдал за боем до тех пор, пока от флота паатаатусов осталась лишь горстка истребителей, которые бросились наутёк от двух чисских крейсеров, а затем подошёл к капитану.

— Значит, мы изобразили подранка, чтобы приманить к себе врага, — сказал он. — Благодаря этому остальные успели перестроиться и отбить атаку.

— Да. — Судя по интонации, Траун был доволен его догадливостью, пускай и слегка запоздалой. — У паатаатусов коллективное сознание, а при таком образе мышления весь рой бросается в погоню за раненым врагом.

— Начинают со слабейших, потом постепенно поднимают планку, — понимающе кивнул Самакро.

— Именно, — подтвердил капитан. — Увидев, сколько их, я понял, что лучшей стратегией будет отвлечь на себя как можно больше вражеских кораблей, пока они не нанесли непоправимый урон нашим силам.

— И заодно вынудить их сгрудиться, облегчив задачу нашим компьютерам наведения и стрелкам.

— Верно, — невесело усмехнулся Траун. — Захват сразу нескольких целей — слабое место нашей системы наведения. Надеюсь, инструкторы и техники уже работают над этой проблемой.

— Старший капитан Траун? — раздался голос Ар’алани.

— Да, адмирал? — отозвался он.

— Отличная работа, капитан, — похвалила она с едва заметной ноткой раздражения в голосе. — В следующий раз будьте так добры — прежде чем воплощать свои премудрые планы в жизнь, ставьте меня в известность.

— Всенепременно, — пообещал Траун. — При условии, что на это хватит времени.

— И при условии, что вам не жалко информации для врага, если он прослушивает наши каналы, — вполголоса пробурчал Самакро.

Как видно, не совсем вполголоса.

— Если вы, средний капитан Самакро, полагаете это веским оправданием, позвольте с вами не согласиться, — отрезала Ар’алани. — Не сомневаюсь, что в дальнейшем капитан Траун найдёт способ передать всю необходимую информацию в обход вражеской прослушки.

— Да, адмирал, — вздрогнув, ответил Самакро. Поговаривали, что у высших офицеров были особые коммуникаторы, которые, вопреки заведённому порядку, позволяли им слышать все, что происходит на кораблях сопровождения.

— Капитан Траун?

— Адмирал?

— Полагаю, что ситуация у нас под контролем, — сказала она. — По готовности можете приступать к своему следующему заданию.

Самакро сдвинул брови: в поступивших приказах не было речи о каком-то особом задании для «Реющего ястреба».

— Спасибо, адмирал, — ответил Траун. — С вашего позволения я возьму один час на оценку повреждений и ремонт, если таковой понадобится.

— Располагайте временем по своему усмотрению, — разрешила Ар’алани. — Мы отправляемся к планете, чтобы переговорить с командованием паатаатусов. Полагаю, они уже поняли, чем чревато нападение на Доминацию чиссов.