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    #Звёздные войны (Star Wars) #отрывок

    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    18 августа 2020
    Кот-император
    18.08.2020
    4711
    7 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #отрывок
    Второй отрывок романа «Траун: Доминация — Грядущий хаос» Тимоти Зана

    У нас на сайте — второй отрывок грядущего романа Тимоти Зана «Траун: Доминация — Грядущий хаос» (Star Wars: Thrawn Ascendancy — Chaos Rising). На английском книга выходит 1 сентября, на русском пока не запланирована.

    Это самый свежий цикл книг о Трауне в новом каноне, над которым работает писатель. Ранее гранд-адмирал фигурировал в мультсериале и другой трилогии («Траун», «Траун: Союзники» и «Траун: Измена», её выпустили на русском языке).

    Второй отрывок опубликовал IGN, а потом его перевела Анастасия Бугреева (участница Гильдии архивистов Ana-Ana, занималась текстами книг для «Азбуки» и fanzon) для для паблика Star Wars: Niemand’s Shadowfeed. Теперь публикуем и у нас.

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     Кот-император |  13.07.2020

    Книга выходит 1 сентября.

    Ростом Траун оказался выше, чем ожидал Самакро, и держался с достоинством и некоторым апломбом. Он был вежлив с офицерами и рядовыми, и неплохо ориентировался на «Реющем ястребе». Больше ничего примечательного за ним не водилось.

    А прямо сейчас Траун опаздывал.

    — Приближаемся к системе, — доложил Харилл. — Выход из гиперпространства через тридцать секунд.

    — Принято. — Самакро окинул мостик взглядом. Все индикаторы орудий горели зелёным, даже у своенравного компьютера наведения плазмосфер, который последние несколько дней то и дело барахлил. Все воздушные шлюзы были надёжно задраены без риска разгерметизации, корпус окутывал электростатический барьер, а дежурная смена неусыпно несла вахту на своих постах.

    Грозный расклад, в чем-то даже избыточный. Насколько Самакро мог судить, нынешняя операция была лишь немногим сложнее обычных военных учений. Флагман адмирала Ар’алани «Бдительный» был полноценным военным кораблём типа «Ночной дракон», и помимо «Реющего ястреба» его сопровождали ещё пять крейсеров. Располагая такой огневой мощью, они вряд ли столкнутся со сколько-нибудь серьёзным сопротивлением, когда без предупреждения возникнут на орбите над родной планетой народа паатаатусов.

    Разумеется, это не означало, что экипаж «Реющего ястреба» мог позволить себе какие-то послабления. То же касалось и капитана. Если Траун не появится на мостике к моменту выхода из гиперпространства, Самакро самому придётся…

    — Всем приготовиться, — раздался за спиной спокойный голос Трауна.

    Приложив усилие, чтобы не вздрогнуть, Самакро обернулся. Как, скажите на милость, Траун умудрился войти на мостик, если звука открывающегося люка не было слышно?

    — Капитан, — поприветствовал он своего командира. — Мне уже начало казаться, что вы не услышали сирену.

    — Я пришёл сюда час назад, — заявил Траун. В его голосе слышалось небольшое удивление от того, что Самакро этого не заметил. — Проверял, как идёт ремонт компьютера наведения плазмосфер.

    Посмотрев на панель управления плазмосферами, Самакро увидел, как из-за стойки показались двое техников.

    — А, так вот почему теперь его индикатор горит зелёным.

    — Верно, — кивнул капитан. — С того момента, как вы заступили на должность, качество работы ремонтных и обслуживающих бригад на «Реющем ястребе» значительно возросло.

    Самакро непроизвольно прищурился. «Комплимент? Или ненавязчивое напоминание, что капитан корабля всё-таки Траун?»

    — С «Бдительного» не поступало никаких срочных приказов? — спросил тот.

    — После прошлого прыжка ничего, — покачал головой Самакро. «Наверное, всё-таки комплимент», — решил он. У него сложилось впечатление, что мелочностью Траун не страдает. — Только обычное напутствие от Ар’алани быть готовыми к чему угодно.

    — По-моему, мы готовы, — произнёс Траун. — Итак… выходим.

    Звёздная рябь в иллюминаторе дрогнула и сжалась в точки, и «Реющий ястреб» вынырнул из гиперпространства.

    Прямо в водоворот лазерного огня.

    — Вражеские истребители! — выкрикнул Харилл. — Направление… повсюду, капитан. Они окружили нас. Окружили все корабли.

    Самакро беззлобно выругался. Так и есть: по меньшей мере пятьдесят истребителей паатаатусов вились вокруг ударной группы чисских кораблей, словно озлобленные сыпные мухи. Лазерные разряды подсвечивали разреженную межпланетную пыль бледно-зелёным свечением.

    Как и в случае с сыпными мухами, одиночный укус был слишком слабым, чтобы пробить электростатический барьер, но кучным натиском они могли прорваться сквозь заслон и начать вгрызаться в обшивку.

    — Принято, — безэмоционально произнёс Траун. — Сфере-один: огонь по ближайшему противнику по указанному мной вектору.

    — Выполняю.

    С левого борта вырвалась плазмосфера.

    Абсолютно мимо цели.

    — Плазмомёт! — рявкнул Самакро. — Наводите и снова стреляйте.

    — Отставить, — перебил Траун. — Рулевой: возьмите на девяносто градусов влево и выведите на позицию Сферу-два. Стрелять по готовности.

    — Нет, стойте! — воскликнул Самакро.

    Но было поздно: «Реющий ястреб» уже поворачивал, нацеливаясь на вражеские корабли с другой стороны.

    Отдаляясь при этом от «Бдительного».

    Ещё до того, как крейсер смог полностью развернуть плазмомёт, истребители перестроились, чтобы воспользоваться ошибкой капитана и облепить корабль, оторвавшийся от своих товарищей.

    — «Реющий ястреб», вернитесь в строй, — прогремел из динамика голос Ар’алани. — Траун!

    — Не отвечать, — скомандовал капитан. — Сфере-два: огонь.

    На этот раз плазмосфера настигла вражеский корабль, озаряя его разноцветными всполохами ионизированного излучения, которое отрубило электростатический барьер и сожгло всю электронику в радиусе своего действия.

    — Продолжить стрельбу после перезагрузки, — приказал Траун.

    — Вам не кажется, что нужно вернуться к нашей группе? — настойчиво напомнил Самакро. — Адмирал Ар’алани…

    — Придерживайтесь курса, — оборвал его капитан. — Сфере-два: стрелять по готовности. Уменьшите мощность барьера на двадцать процентов.

    Самакро снова выругался, на этот раз позабористее.

    — Не хотите задействовать макеты? — предложил он. — Они, по крайней мере, оттянут часть огня на себя.

    — Конечно, оттянут — кивнул Траун. — Никаких макетов. Отклонитесь ещё на пять градусов влево, потом на три градуса вправо.

    «Реющий ястреб» повёл носом, а затем почти вернулся в прежнее положение. Лазеры паатаатусов продолжали долбить по ослабленному электростатическому барьеру, и в иллюминатор было видно, как истребители стягиваются кучнее, чтобы нанести побольше урона.

    — Капитан, если мы не вернёмся в строй, то долго не протянем, — тихо предостерёг Самакро, отстранённо гадая, куда подевался тот самый Траун, который однажды прославил «Реющий ястреб».

    — Мы протянем сколько надо, средний капитан, — уверил его командир. — Разве не видите?

    Самакро обречённо махнул рукой в символическом жесте замешательства.

    Но на полпути замер, внезапно осознав: чем больше истребителей охотится за «Реющим ястребом», тем меньшее их количество атакует остальные корабли. А это значит, что у чисских артиллеристов и операторов триангуляции не будет мельтешить перед глазами и датчиками наведения, благодаря чему все нападающие, которые не набросились на крейсер, будут методично отстреляны.

    А это, в свою очередь, значит…

    Справа от «Реющего ястреба» пронёсся внезапный залп лазерного огня, пробойников и плазмосфер, ударивший по рою истребителей. Взглянув на экран, Самакро увидел, что «Бдительный» и остальные чисские корабли боевым строем мчатся к ним на подмогу.

    — Восстановить мощность барьера. Всем орудиям: к бою, — скомандовал Траун. — Бейте по истребителям, которые вне досягаемости остальных наших кораблей.

    На «Реющем ястребе» ожили лазеры и плазмомёты, отчего число нападавших резко сократилось, а остальных добили подоспевшие дружественные корабли. Самакро наблюдал за боем до тех пор, пока от флота паатаатусов осталась лишь горстка истребителей, которые бросились наутёк от двух чисских крейсеров, а затем подошёл к капитану.

    — Значит, мы изобразили подранка, чтобы приманить к себе врага, — сказал он. — Благодаря этому остальные успели перестроиться и отбить атаку.

    — Да. — Судя по интонации, Траун был доволен его догадливостью, пускай и слегка запоздалой. — У паатаатусов коллективное сознание, а при таком образе мышления весь рой бросается в погоню за раненым врагом.

    — Начинают со слабейших, потом постепенно поднимают планку, — понимающе кивнул Самакро.

    — Именно, — подтвердил капитан. — Увидев, сколько их, я понял, что лучшей стратегией будет отвлечь на себя как можно больше вражеских кораблей, пока они не нанесли непоправимый урон нашим силам.

    — И заодно вынудить их сгрудиться, облегчив задачу нашим компьютерам наведения и стрелкам.

    — Верно, — невесело усмехнулся Траун. — Захват сразу нескольких целей — слабое место нашей системы наведения. Надеюсь, инструкторы и техники уже работают над этой проблемой.

    — Старший капитан Траун? — раздался голос Ар’алани.

    — Да, адмирал? — отозвался он.

    — Отличная работа, капитан, — похвалила она с едва заметной ноткой раздражения в голосе. — В следующий раз будьте так добры — прежде чем воплощать свои премудрые планы в жизнь, ставьте меня в известность.

    — Всенепременно, — пообещал Траун. — При условии, что на это хватит времени.

    — И при условии, что вам не жалко информации для врага, если он прослушивает наши каналы, — вполголоса пробурчал Самакро.

    Как видно, не совсем вполголоса.

    — Если вы, средний капитан Самакро, полагаете это веским оправданием, позвольте с вами не согласиться, — отрезала Ар’алани. — Не сомневаюсь, что в дальнейшем капитан Траун найдёт способ передать всю необходимую информацию в обход вражеской прослушки.

    — Да, адмирал, — вздрогнув, ответил Самакро. Поговаривали, что у высших офицеров были особые коммуникаторы, которые, вопреки заведённому порядку, позволяли им слышать все, что происходит на кораблях сопровождения.

    — Капитан Траун?

    — Адмирал?

    — Полагаю, что ситуация у нас под контролем, — сказала она. — По готовности можете приступать к своему следующему заданию.

    Самакро сдвинул брови: в поступивших приказах не было речи о каком-то особом задании для «Реющего ястреба».

    — Спасибо, адмирал, — ответил Траун. — С вашего позволения я возьму один час на оценку повреждений и ремонт, если таковой понадобится.

    — Располагайте временем по своему усмотрению, — разрешила Ар’алани. — Мы отправляемся к планете, чтобы переговорить с командованием паатаатусов. Полагаю, они уже поняли, чем чревато нападение на Доминацию чиссов.

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    Кот-император
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