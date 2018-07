Одна из ключевых черт настольных ролевых игр — возможность положиться на собственную фантазию. Игроки и ведущий сами придумывают миры, персонажей, события и приключения. Сегодня главные герои отправились в древнее подземелье, которое стережёт злой чёрный дракон, а завтра им предстоит посетить королевский приём, где необходимо обличить мага-самозванца. Необъятный список жанров, стилей и игровых систем открывает бесконечный простор для творчества.

Детально проработанный мир — отправная точка для создания приключений. Крупные издательства НРИ давно знают, что опубликованные сценарии пользуются спросом — особенно у занятых игроков, которым трудно выделить много времени на своё хобби. Разумеется, к готовым приключениям все относятся по-разному: спор «свои или чужие сценарии» зародился вместе с основанием TSR, компании-издательства Гэри Гайгэкса и Дэйва Арнесона. Некоторые ведущие до сих пор чураются опубликованных приключений, обвиняя их в излишней «рельсовости». Якобы у игроков нет настоящей свободы выбора, а значит, вся игра обесценивается. Нельзя однозначно сказать, кто прав в этом древнем «холиваре», но невозможно спорить с тем, что опубликованные приключения и кампании — отличный способ развить и расширить игру.

Издательство Paizo вот уже десять лет поддерживает Pathfinder — и не столько дополнениями, сколько ежемесячными сценариями и крупными кампаниями. Так называемые Пути приключений (Adventure Path) — это масштабные приключения на сотни страниц, которые предлагают события на несколько десятков игровых встреч. Такие кампании состоят из шести больших частей и рассчитаны на развитие героев с 1-го до 18-го уровня (при том что базовые правила ограничены 20-м уровнем — то есть одна кампания позволяет ощутить почти весь потенциал выбранного класса).

Издательство выпустило уже 18 Путей приключений — чтобы все их пройти, игровой группе нужно было бы встречаться каждую неделю по 4-6 часов в течение целых 25 лет. В этом многообразии легко запутаться, так что мы выбрали 7 ключевых кампаний, на которые стоит обратить внимание, если вы решите познакомиться с Pathfinder поближе.

«Возвращение рунных властителей»

Rise of Runelords

Релиз: август 2007 — январь 2008

Регион: Варисия

Много тысячелетий назад в Голарионе царствовала жестокая империя Тассилон, которой правили могущественные рунные властители. Считалось, что они давно мертвы, но одному из них удалось сохранить часть своих сил при помощи магического сна и древних артефактов. Полвека назад на обломках цитадели, оставшихся от тех страшных времён, был воздвигнут городок Сэндопинт. Почти пятьдесят лет местные жители не знали зла, но потом на их дома одна за другой стали обрушиваться беды. Нападение жестоких гоблинов — это лишь первая в череде напастей, с которыми предстоит столкнуться искателям приключений.

«Возвращение рунных властителей» — первый Путь приключений, разработанный авторами Paizo. Он заложил основы формата и игрового мира. За много лет Сэндпоинт стал чем-то вроде «города по умолчанию», с которого разные игровые группы начинают свои приключения. Кампания удачно сочетает боевые сцены, исследование подземелий и социальные взаимодействия — хотя последнему аспекту внимания уделяется поменьше, чем первым двум. Эту же историю со всеми персонажами и событиями можно изучить по карточной игре-приключению «Pathfinder. Возвращение Рунных Властителей».

Скоро и на русском На Crowdrepublic стартовал сбор средств на русскоязычное издание кампании «Pathfinder. Возвращение Рунных властителей». Это переработанная и улучшенная версия классического приключения, которая была выпущена спустя пять лет после выхода оригинала. Авторы книги обновили некоторые сюжетные линии, характеристики персонажей, боевые сцены и карты локаций. Поддержать проект можно здесь. Авторы обещают, что книги будут отправлены спонсорам в начале 2019 года. К заказу можно добавить игральные кости, набор фишек и книги правил.

«Создатель королей»

Kingmaker

Релиз: февраль — июль 2010

Регион: Бревой

Загадочный и хитроумный фэйри плетёт заговор в Украденных землях, чтобы получить власть над этими дикими территориями. Однако за контроль над ними борется не он один — племена варваров и бандитские группировки тоже намерены ухватить свой кусок земли. Главные герои втянуты в глобальный конфликт интересов, и, чтобы во всём разобраться, им предстоит не только махать клинками, но и управлять целым городом.

«Создатель королей» — одна из самых нетипичных кампаний, которая в какой-то момент превращается в «песочницу» и даёт игрокам возможность встать во главе собственного королевства. Авторы прописали новые правила захвата территорий, строительства, развития, улучшений и так далее. «Создатель королей» отлично подойдёт тем, кому наскучило таскаться по подземельям и резать гоблинов. Впрочем, некоторым игрокам экономика и подсчёты тоже могут быстро надоесть. События кампании легли в основу видеоигры Pathfinder: Kingmaker от отечественной студии Owl Cat Games — она должна увидеть свет в августе 2018-го. Консультантом разработчиков выступил Крис Авеллон, который работал над Planescape: Torment, Fallout 2, Knights of the Old Republic II и другими известными ролевыми играми.

«Череп и Кандалы»

Skulls & Shackles

Релиз: февраль — июль 2012

Регион: Кандалы

Пиратский архипелаг Кандалы — самое свободолюбивое место во всём Голарионе. Но не для главных героев, которые оказываются в плену у команды безжалостных бандитов и буканьеров. Впрочем, вскоре авантюристам выпадает шанс не только спастись, но и присвоить себе судно. Так начинается история новой пиратской команды, которая может стать самой знаменитой и уважаемой на всём архипелаге. К несчастью, слава идёт рука об руку с завистью, и вскоре на горизонте начинают маячить паруса вражеских кораблей.

Ещё одна «песочница» — или скорее «бассейн», где персонажи вольны заниматься своими делами. Базой операций для партии сперва будет служить собственный корабль, а затем и личный остров с сокровищами. Для морских путешествий и сражений авторы кампании написали отдельный свод правил, не забыв, разумеется, про абордаж и таран. Эти опции сыграют особенно важную роль в заключительных частях приключения, когда герои встанут во главе небольшой флотилии. «Череп и Кандалы» также выходила в виде одноимённой карточной игры-приключения.

«Власть зимы»

Reign of Winter

Релиз: февраль — июль 2013

Регион: Иррисен

Каждые сто лет бессмертная ведьма Баба Яга возвращается в холодный Иррисен, чтобы посадить на трон новую дочь. Однако на этот раз что-то идёт не так — ледяное проклятие начинает распространяться и на иные страны. В разных городах и регионах открываются порталы, из которых в мир проникает колдовская зима. Чтобы спасти родной дом, отважным авантюристам предстоит отправиться в такой портал и закрыть его с обратной стороны, из заснеженного Иррисена. А остановить проклятие можно только при одном условии — если удастся отыскать саму Бабу Ягу. Для этого герои отправятся в путешествие по разным континентам, мирам и эпохам.

Самая специфическая и одна из самых колоритных кампаний Pathfinder. Противопоказана тем игрокам, которые принимают близко к сердцу избыток «клюквы», — здесь её хватает. Мало того, что Иррисен в Голарионе воплощает фольклорную Mother Russia с матрёшками, ведьмами, избушками на курьих ножках и Бабой Ягой, — в приключении героям предстоит встретиться с самим Распутиным в Сибири 1918 года! Смех смехом, но авторы кампании смогли удачно совместить необычный антураж, привычный данжен-краул и путешествия по очень разным локациям.

«Железные боги»

Iron Gods

Релиз: август 2014 — февраль 2015

Регион: Нумерия

Тысячи лет назад на землю, которая сегодня зовётся Нумерией, рухнули обломки космического корабля. Ныне эту область облюбовали племена диких варваров и зловещие колдуны из Технической лиги, которые прибирают к рукам древние артефакты. Но и те, и другие меркнут перед настоящей опасностью — пробуждением Железных богов, готовых явить себя миру и подчинить его. И первое знамение, с которым сталкиваются герои, — угасание в городе Факел таинственного фиолетового луча, в огне которого кузнечные мастера могли работать с инопланетным металлом.

Нумерия всегда была обособленным и даже опциональным регионом, в котором авторы Pathfinder отходили от привычных фэнтези-канонов. «Железные боги» продолжают этот эксперимент и добавляют игре технологического разнообразия. В распоряжении игроков оказываются не только различные устройства и новые виды вооружения вроде лазеров, но даже отдельная игровая раса андроидов. Кампанию сравнивают с приключениями Конана-варвара, если бы он был обвешан футуристическими пушками. Существенный недостаток «Железных богов» в том, что для полноценной игры не обойтись без книги дополнения Pathfinder Campaign Setting: Technology Guide.

«Возмездие из Ада»

Hell’s Vengeance

Релиз: февраль — август 2016

Регион: Челия

Инфернальная страна Челия — тираническое государство, в котором власть принадлежит Трижды Проклятому Дому Трун. Дворянство верит, что демонические силы, включая самого Асмодея, помогают поддерживать порядок в стране. Персонажам предстоит выступить верными агентами Дома Трун. Их задача — остановить нарастающее влияние рыцарского ордена Славного Возрождения, чьи паладины намерены свергнуть тиранию в Челии. Для этого злым авантюристам нужно подавить восстание рыцарей в городе Лонгакр.

«Возмездие из Ада» — первый Путь приключений, разработанный специально для партии злого мировоззрения. Игроки вольны выбрать для своих персонажей те архетипы и классы, которые не подходили для героических историй, — например, антипаладинов, призывателей демонов, варваров-каннибалов, ассасинов и жрецов злых богов. Существенный недостаток кампании в том, что она мало чем отличается от привычных приключений «подай-принеси-убей». Разве что игроки выступают на стороне плохих ребят и режут хороших — в духе недавней ролевой игры Tyranny.

«Странные эпохи»

Strange Aeons

Релиз: август 2016 — февраль 2017

Регион: Усталав

Где-то в недрах загадочной страны Усталав копит силы неведомое создание, простирающее усики и щупальца сквозь сновидения к тем, кто готов открыть свой разум. Оно крепчает с каждым днём, и вскоре у него хватит мощи открыть врата в потустороннюю Каркозу, обитель Короля-в-жёлтом. Противостоять мифическим существам предстоит не храбрым героям, а безумцам, которые приходят в себя в Лечебнице Бриарстоун. Выбравшись из этого страшного места, герои понимают, что ключ ко всему — их воспоминания.

«Странные эпохи» — настоящий подарок для поклонников Мифов Ктулху. Кампания удачно сочетает фэнтези-антураж с типичными лавкрафтианскими мотивами: герои будут расследовать деятельность мрачных культов, изучать древние артефакты, путешествовать по Миру Снов и сражаться с циклопическими чудовищами. Но стоит помнить, что приключение рассчитано не на безрассудных героев, а на осторожных исследователей, которым лучше избегать глупостей и следить за пунктами здравомыслия.

* * *

В эту подборку вошло меньше половины всех опубликованных на сегодняшний день Путей приключений для Pathfinder. Но и по ним можно оценить, насколько авторы стараются разнообразить стиль кампаний. И даже если вы не планируете проводить по ним свои игры, подобные сборники можно разобрать на множество полезных материалов. Так что если вы скептически относились к готовым приключениям — дайте им шанс.