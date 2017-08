Покорение Марса. Настольная игра о терраформировании Красной планеты

Марс занимал особое место в научной фантастике на протяжении всего XX века. Легенда о каналах, Джон Картер, марсианские хроники Брэдбери, трилогия Кима Стэнли Робинсона, «Марсианин»… Задолго до появления первых колоний на Красной планете побывали сотни героев фантастики. Не остались в стороне от популярной темы и разработчики настольных игр — Martians: A Story of Civilization, First Martians: Adventures on the Red Planet, Terraforming Mars. Последняя оказалась настолько успешна, что была замечена молодым отечественным издательством «Лавка игр», которое оперативно локализовало её под названием «Покорение Марса».

Жанр: экономическая стратегия

Автор: Якоб Фрюкселиус

Художник: Исаак Фрюкселиус

Издатель в России: «Лавка игр»

Количество игроков: 1–5

Возраст игроков: от 12 лет

Длительность партии: от 3 часов

Похоже на:

«Поселенцы» (2014)

«Борьба за галактику» (2007)

События игры разворачиваются на поверхности Красной планеты, а также на двух спутниках — марсианском Фобосе и юпитерианском Ганимеде. Игроки берут на себя роли крупных корпораций, которые занимаются терраформированием планет, то есть преобразованием природы для дальнейшего её освоения земными колонистами. Всего в игре три ключевых параметра: температура, содержание кислорода в атмосфере и количество водоёмов на поверхности. Но при этом каждая корпорация преследует свои личные цели, стараясь опередить соперников в рейтинге терраформирования — этот показатель определяет базовый доход корпорации и победные очки в конце игры. Дополнительные очки можно получить за реализацию различных проектов: строительство городов, развитие инфраструктуры для поселенцев и защиту окружающей среды на планете.

Игровое время разделено на поколения, каждое из которых состоит из последовательных фаз: смена первого игрока, исследования, работа по проектам и производство. Для терраформирования надо приобретать и разыгрывать карты проектов, меняющих климат планеты. В фазу исследования игроки получают новые карты, которые распределяют между собой с помощью механики драфта. Часть полученных карт игрок может приобрести, а остальные отправляет в общий сброс.

В фазу действий игроки по очереди разыгрывают карты с руки в свою игровую зону, выполняя одно или два действия с проектами за ход. И так до тех пор, пока все игроки не спасуют. После этого наступает фаза производства — она приносит ресурсы, необходимые для участия в будущих проектах, общих или собственных. Такие общие проекты, как, например, повышение температуры с помощью накопленного в производстве тепла или насыщение атмосферы кислородом за счёт высаживания новых растений, меняют глобальные климатические показатели, приближая миссию терраформирования к успешному завершению. И одновременно открывают новые возможности для корпораций, так как для розыгрыша проектов часто требуются определённые показатели терраформирования.

Как и во многих еврогеймах, взаимодействия между игроками в «Покорении Марса» не слишком много. В основном оно сводится к перехвату и использованию для проекта свободных участков на поверхности планеты. Добавляют взаимодействия особые карты проектов — события: они разыгрываются в персональную стопку сброса и зачастую приносят неприятности сразу нескольким соперникам.

Партии здесь небыстрые: на то, чтобы достичь показателей терраформирования, нужных для завершения игры, уйдёт два-три часа. Правда, благодаря участию всех корпораций в достижении этих целей партия на большую компанию будет ненамного длиннее, чем партия на двоих.

Как правило, после первой игры в «Покорение Марса» возникает стойкое желание сыграть ещё раз, попробовав другую тактику. Высокую реиграбельность обеспечивает внушительное количество проектов (208 карт), которые меняются в каждой новой партии, определяя доступные игрокам комбинации и, соответственно, возможности развития корпораций. Повысить реиграбельность призваны и дополнения к игре, уже готовящиеся к выходу в оригинале. Возможно, они вскоре появятся и на русском языке.

Тираж русского издания изготовлен на том же заводе, что и оригинальная игра, и обладает точно такими же достоинствами и недостатками, что и зарубежное издание. Среди основных претензий к «Покорению Марса» — среднее качество планшетов игроков и карточек проектов: в обоих случаях картон более тонкий, чем мы привыкли видеть в аналогичных играх. Кроме этого, небольшим разочарованием стал внешний вид игры — местами невыразительные иллюстрации, выполненные в разных стилях, и недостаточно понятный дизайн карт и планшетов, словно перед нами прототип, а не финальный вариант оформления. При этом качество пластиковых компонентов на высоте. Это касается и прозрачных маркеров игроков, и оригинальных трёхцветных хромированных кубиков, успевших стать узнаваемым символом «Покорения Марса».

Итог: достойный еврогейм с продолжительными партиями, интересной темой и отличной механикой. Буквально на глазах Марс превращается из безжизненной планеты в оазис, достойный стать второй Землёй.

