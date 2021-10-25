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    #Дэвид Вонг #хоррор и ужасы #юмористическая фантастика

    Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?». Загадка бетонного снеговика

    25 октября 2021
    25.10.2021
    5549
    3 минуты на чтение
    #Дэвид Вонг #хоррор и ужасы #юмористическая фантастика

    Джон и Дэйв снова в деле, теперь под чутким контролем Эми, — во всяком случае, они опять ввязались в историю, из которой понятия не имеют, как выпутаться. Некое зловещее существо с посредственным чувством юмора и способностью создавать иллюзии начало похищать детей. Полиция пугающего городка, где живут герои, даже не думает проводить расследование. За долгие годы следователи наловчились замечать странности в преступлениях и чуть ли не первым делом приглашают пару друзей, уже получивших определённую известность. Стоило Дэйву согласиться на работу, как бравые копы тут же показали им средний палец — буквально — и сбежали, оставив товарищей наедине с делом и неизвестными монстрами. И бетонным снеговиком.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 5

    David Wong
    What the Hell Did I Just Read
    Жанр: комедийный хоррор
    Выход оригинала: 2017
    Художник: В. Петелина
    Переводчик: Д. Иринова
    Издательство: АСТ, 2021
    Серия: «Мастера ужасов»
    512 стр., 3000 экз.
    «Сегодня Джон умрёт», часть 3
    Похоже на:
    Роберт Рэнкин «Мир в табакерке, или Чтиво с убийством»
    книги Кристофера Мура

    Отец пропавшей девочки, к счастью, опытный вояка; у него ПТСР, параноидальные наклонности, синдром героя и внушительный арсенал. Ну как к счастью. Когда оперативно найденная девочка сообщает, что её похитил Дэйв, все достойные уважения качества её отца обращаются против главных героев. И если приятели не направят их в более полезное русло, Дэйва могут попросту пристрелить.

    К тому же со спасённой от насекомообразных чудовищ девочкой явно что-то не так. Как и с самим делом. И с городом. И с бетонным снеговиком. Да и себе самим Джон с Дэйвом уже не доверяют. Как расследовать похищения, если всё вокруг может оказаться ложью? Впрочем, на поведение героев всё это особо не влияет. Нужно, как обычно, немного наркотиков, безумие Джона, здравомыслие Эми и несравненное умение Дэйва притягивать все возможные беды.

    Если вам понравились предыдущие книги цикла, то понравится и эта. «Что за чушь я сейчас прочитал? » слабее первого романа, но уж точно не хуже второго. Вонг пользуется проверенной на предыдущих частях формулой — скрещивает «Придурков из Хаззарда» со всеми известными ему ужастиками (а их немало), разбавляя всё это псевдофилософией и чудными жизненными наблюдениями Дэйва. Правда, его, что неожиданно для такого рода цикла, отправляют лечить депрессию. Особенно радуют сцены от лица Джона, где читатель узнаёт, что он большой поклонник крутых детективов и нуара. И он наконец находит свою идеальную девушку! А точнее, создаёт из подручных материалов.

    В «Что за чушь» Вонг отвечает на вопрос о том, кто самые опасные и страшные существа в нашей вселенной, но задаётся новым: всегда ли стоит вмешиваться? Возможно, иногда лучше выждать и понаблюдать? Например, вот откуда взялся этот бетонный снеговик? В результате роман напоминает картину «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»: все опасные и разрушительные выходки друзей практически не влияют на исход дела. Противниками оказываются совсем другие существа, с которыми справляются совсем другие люди. Из-за этого концовка кажется размытой, особенно учитывая, что здесь Вонг довёл приём с ненадёжным рассказчиком до предела — в романе их целых четыре. И умение писателя выбрать для книги максимально точное название не может не восхищать.

    Цикл сбавляет темп, и герои наконец начинают взрослеть — в большей степени это касается Дэйва, поскольку Джон и так уже близок к идеалу. Друзья даже задаются вопросами, не связанными с тайнами об изнанке Вселенной. И хоть юмора в каждом новом романе становится всё меньше, автор сохранил достаточный накал безумия, чтобы удержать поклонников цикла за чтением.

    Итог: «Что за чушь я сейчас прочитал? » всё ещё рекомендуется любителям абсурдных теорий заговора, комедийных ужасов и тщательно скрываемого за всем этим здравого смысла. А кроме того, здесь есть дюжина силиконовых задниц (они, наверное, жизненно необходимы для спасения мира, но вероятнее всего воплощают собой чувство прекрасного Джона) и дилдомёт. Удержаться от чтения практически невозможно.

    Кто-кто умирает?

    Джейсон Парджин (Дэвид Вонг) уверяет, что это предпоследняя книга в цикле «В финале Джон умрёт», и обещает его закончить в 2022 году романом с рабочим названием «А здесь умирает Дэвид Вонг».

    Открыв глаза, я увидел четырёх кукол для чревовещания: их рассадили вокруг моей головы так, чтобы поутру я первым делом уткнулся взглядом в их пустые глаза. Я считал эти штуковины до чёртиков жуткими, и Эми это знала — потому их здесь и посадила. Кошмарная женщина.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июля 2021 5
    Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам абсурда, пародии и силиконовых задниц рекомендуется.
    Удачно
    стёбный юмор
    аллюзии и отсылки
    герои и героини
    Неудачно
    слишком много отсылок
    вторичность
    8
    Хорошо

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