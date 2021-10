Дэвид Вонг «Что за чушь я сейчас прочитал?»

David Wong

What the Hell Did I Just Read

Жанр: комедийный хоррор

Выход оригинала: 2017

Художник: В. Петелина

Переводчик: Д. Иринова

Издательство: АСТ, 2021

Серия: «Мастера ужасов»

512 стр., 3000 экз.

«Сегодня Джон умрёт», часть 3

Похоже на:

Роберт Рэнкин «Мир в табакерке, или Чтиво с убийством»

книги Кристофера Мура