Роман «Кеноби» — лучше, чем сериал!

В мае в издательстве fanzon — аккурат к премьере «Оби-Вана Кеноби» — вышел роман Джона Джексона Миллера «Кеноби». Это относящаяся ещё к «Легендам» история, действие которой разворачивается спустя считаные дни после «Мести ситхов», когда мастер-джедай ещё только появился на Татуине и не привык к имени Бен. Рассказываем историю создания романа и отмечаем его сильные стороны.

Всё началось с комиксов

В 2006 году Джон Джексон Миллер был нарасхват. Придуманная им серия комиксов «Рыцари Старой Республики», события которой разворачивались за несколько лет до одноимённой игры, била все рекорды продаж. Сценарист так и сыпал идеями новых проектов.

Он отправил сразу несколько задумок на суд издательства Dark Horse, которому тогда принадлежали права на выпуск комиксов по «Звёздным войнам». В списке было много идей, от справочника по эре «Рыцарей» до мини-серии о приключениях Грифа и братьев Моомо, персонажей «Рыцарей», на Серокко. Но Джереми Барлоу, редактор Миллера в Dark Horse, предложил подумать о графическом романе к тридцатилетию саги.

Миллер с ходу предложил несколько идей про Бобу Фетта. Обсуждая их, сценарист и редактор переключились на тему вестерна в декорациях «Звёздных войн». Параллельно Миллер обдумывал возможность сочинить историю об Оби-Ване Кеноби, описывающую времена его изгнания на Татуине. В итоге сценарист отправил Барлоу новую задумку, которая уместилась в три слова: «Бен Кеноби, вестерн».

Человек без имени

В ноябре 2006 года Миллер прислал в издательство первый вариант синопсиса будущего комикса, озаглавленного просто «Бен». По задумке вскоре после прилёта на Татуин Кеноби знакомится с местным магнатом Голтом Притчеллом и его юной дочерью Харди. Бен заводит дружбу с местными, впутывается в их дела, а вскоре выясняет, что отец Харди промышляет рэкетом. При помощи Харди Кеноби навсегда закрывает лавочку Притчелла, но в результате скандала девушка вынуждена навсегда исчезнуть из жизни джедая и покинуть Татуин.

В дальнейших вариантах синопсиса сюжет продолжил развиваться. Притчелл превратился в зажиточного фермера Оррина Голта, у которого появилось сразу трое детей, а Харди доросла до Эннилин, ровесницы Бена и матери парочки непослушных детей-подростков. Параллельно возникла ещё одна сюжетная линия, посвящённая вождю тускенов по имени А’Ярк. Сюжет оформился в окончательном варианте.

Татуин. Считаные дни после «Мести ситхов». Там, в центре галактики, Республика уже сменилась Империей, однако здесь, в галактическом зажопье, жизнь течёт как в старые добрые времена, от одного урожая до другого. Однако когда в окрестностях местечка под названием Пикковый оазис появляется загадочный незнакомец, откликающийся на имя Бен, то выясняется, что местным жителям не помешала бы помощь джедая. Сам того не желая, пытаясь забыть о проблемах целой галактики и сосредоточиться на безопасности одного конкретного младенца, Кеноби раз за разом не может отвернуться от попавших в беду, раз за разом продолжает их выручать и тем самым всё больше ставит под угрозу успех своей основной миссии.

Из комикса в книгу

Материала накопилось столько, что Миллер мог распрощаться с надеждой впихнуть это всё в рамки графического романа. Тем более что все сроки давно прошли, приурочить «Бена» к тридцатилетию «Звёздных войн» уже было нереально.

А затем случились сразу два события. Сначала Миллер оставил свою постоянную работу и с головой погрузился в сочинение собственных проектов, в первую очередь сценария видеоигры Sword of the New World. А затем Джереми Барлоу сменил «Звёздные войны» на «Индиану Джонса» и предложил товарищу написать комикс-адаптацию «Королевства хрустального черепа». «Бена» отложили в дальний ящик.

Там роман и пролежал следующие несколько лет, пока в 2012 году, посреди конвента Star Wars Celebration в Орландо, Миллер, к тому моменту уже переключившийся на прозу, не предложил задумку «Бена» своим новым редакторам — Шелли Шапиро и Фрэнку Паризи из Del Rey. Редакторам идея понравилась, но они попросили сменить название — так вместо «Бена» появился «Кеноби».

Кеноби глазами других

Одна из главных особенностей книги — то, что Оби-Ван показан в основном глазами других персонажей. Заглянуть в голову к самому Кеноби мы можем только во время его коротких медитаций — так Бен называет свои бесплодные попытки связаться с учителем. По сути, Кеноби просто рассказывает Квай-Гону, как прошёл его день и чем он занимался.

Персонажи же, чьими глазами мы видим приключения джедая, в лучшем случае видят часть общей картины, а в худшем — выступают недостоверными рассказчиками. Взять хоть пьяного фермера Уайла Ульбрека, который уже в прологе становится свидетелем разборки Оби-Вана с парой местных хулиганов. Но в пьяном угаре фермер думает, что это он справился со смутьянами, а какой-то бомж в коричневом плаще только мешался под ногами.

Повествование превращается в увлекательную игру с читателем, который знает больше, чем персонажи. И если герои не понимают, что за сполохи света мелькают в кромешной тьме, сопровождаемые равномерным гулом, то фанаты сразу понимают, что видят и слышат включённый световой меч рыцаря-джедая.

Ну и наконец, акцент на обитателях Пиккового оазиса позволяет читателю лучше узнать этих новых героев. Основная проблема Миллера при работе над «Кеноби» была в том, что сюжетные линии двух самых важных персонажей расписаны на двадцать лет вперёд. Ты заранее знаешь, что до четвёртого эпизода ни с Беном, ни с Люком, ни с дядей Оуэном и тётей Беру не случится ничего плохого или примечательного. А вот судьба новых персонажей неизвестна — и это заставляет за них переживать.

Чтобы читатели побыстрее привыкли к новым героям, Бен Кеноби вообще не появляется в первых главах романа. Мелькнув в коротком прологе, он растворяется в татуинских сумерках — по всей видимости, чтобы устраиваться на новом месте и искать своему жилищу нормальную дверь.

Отсутствие Бена работает на ещё одну цель: Миллер предлагает оценить резкий контраст между мирной и размеренной жизнью местных до появления Бена — и тем бурным и полным событий хаосом, который начинается, стоило только Кеноби ступить на порог местного магазинчика. Кажется, что Оби-Ван служит катализатором событий, которые навсегда изменят жизнь обитателей Пиккового оазиса.

Родители и дети

Примечательно, что все четверо главных персонажей — Оби-Ван, Эннилин, А’Ярк и Оррин Голт — или родители, или опекуны. Эннилин присматривает за двумя подростками и руководит магазином, кормящим, по сути, весь Пикковый оазис. У Оррина Голта двое детей и Фонд поселенцев, который занимается защитой всех окрестных фермеров. А А’Ярк возглавляет целое племя и заботится о единственном уцелевшем сыне.

Тем забавнее наблюдать, как местные видят Оби-Вана Кеноби. И Эннилин, и Оррин считают Бена то ли отшельником, то ли бродягой (а то и психом), который скрывается в пустошах Джандленда от обязательств или ещё от какой беды. «Любопытно, что все они воспринимают Кеноби одиночкой, — смеется Джон Джексон Миллер, — хотя от Оби-Вана и успеха его миссии зависят судьбы куда большего числа живых существ, чем они могут представить».

Галактический вестерн

Джон Фавро, Дейв Филони и Роберт Родригес — не первые, кто счёл, что Татуин выглядит идеальным местом для вестерна в декорациях «Звёздных войн». Миллер проводит эту параллель даже дальше продюсеров — в его романе местные фермеры называют себя колонистами, поскольку некоторые из них хоть и живут среди песков на протяжении нескольких поколений, для пустыни по-прежнему остаются чужаками.

Чужаками и захватчиками их считают и коренные жители, выживающие в песках Татуина гораздо дольше. «Кеноби» предлагает довольно глубокое погружение в культуру тускенов — посвящённые им главы занимают примерно четверть книги. Мы узнаем об их взглядах и верованиях, услышим, какие легенды они передают из уст в уста поколениями. Расскажут нам и об одном страшном событии, случившемся за пару лет до романа и поколебавшем стойкость жителей пустыни. По стойбищам и лагерям тускенов распространяется легенда о жутком духе, который как-то ночью вырезал целое племя песчаного народа, не пощадив никого — ни детей, ни женщин, ни немощных стариков.

Однако «Кеноби» не просто вестерн. Это увлекательный роман, где есть место и приключениям, и героическим подвигам, и детективной интриге. Жизнь на задворках цивилизации оказывается вовсе не такой идиллической, как кажется на первый взгляд.

«Кеноби» начинается очень медленно и размеренно, однако затем события развиваются по нарастающей и в итоге сплетаются в очень крепкий, интересный и динамичный сюжет, в котором читателя ждёт немало сюрпризов. Книга вышла уже под занавес Расширенной вселенной, но, как писал Мэттью Стовер в новеллизации «Мести ситхов», «самых лучших она припасла под конец».

* * *

Если вам по душе вестерны, или вы без ума от Бена Кеноби, или вам интересно узнать, чем он скрашивал татуинские будни, или вы хотите скрасить собственные будни в перерывах между эпизодами сериала «Оби-Ван», то на книгу стоит обратить внимание. Что до её «неканоничности» — это одиночная и совершенно законченная история, которую можно читать в отрыве от всей Расширенной вселенной. Для понимания романа достаточно только знания фильмов — и от плашки «Легенды», которой, кстати, в новом издании нет, он ничего не теряет.