Ника Милосердова «Идеальный момент»

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Воскресенье встречаем со сказочной притчей Ники Милосердовой «Идеальный момент». Мало что может сравниться с вкуснейшими яблоками, невероятной редкостью в этом мире! Но благодарность всея-бабушки нужно отрабатывать, и потому команда благородных крылатых пиратов отправляется на очередную охоту.

Яблоко было таким большим, что сложно удержать в когтях.

Идди крепко обхватил его озябшими лапами и ласково погладил. Идеально круглое — позавидует даже глобус капитана Йоша. И такое желтое, что глазам больно. Будто под гладкой шкуркой переливалось запертое солнце. На мгновение Идди даже показалось, что пальцы немного согрелись от выдуманного тепла.

Выбивая хвостом мелкую дробь, он прижал яблоко к носу-пуговке и глубоко вдохнул медовую сладость, лишь чуть-чуть подпорченную запахом зимнего праха.

Идеальный фрукт. И даже когда он усохнет, когда его поест гниль и подточат черви, он всё равно не потеряет звание лучшего во всём мире. Просто потому, что других уже не осталось.

Так сказала белошкурая всея-бабушка, которая и принесла корзинку с фруктами на раскалённую солнцем пристань.

— Берите и помните, для чего рискуете, — приговаривала она. — Возвращайтесь с добычей и мы вырастим ещё.

Идди был достаточно взрослым, чтобы увидеть в этих обещаниях простую хитрость. А уж капитан Йош и вовсе сразу встопорщил иголки:

— Вырастите, а только не для нас, — заметил он. — Кто ж в обычное время пожалует деликатес простым работягам?

— А это будет зависеть от того, что вы поймаете, — добавила всея-бабушка и подмигнула розовым глазом, — возвращайтесь с хорошей добычей. Потом мы всё-всё обсудим.

— У-у, старуха! — покачал всем телом Йош. — Хитрее любого благородного пирата.

Как бы там ни было, а каждый член экипажа получил своё яблоко. Не обделили даже дурного Вестерли из вороньего гнезда, хотя он и не поблагодарил, поскольку знал всего два слова.

Все прочие умяли угощение в первый же час после отбытия. Но не Идди! Он решил насладиться яблоком как следует. А для этого нужно было дождаться правильного момента. Непонятно, конечно, когда тот наступит. Однако, Идди верил: он угадает его если не сердцем, то желудком.

А корабль между тем устремился на север.

За пару часов родной сухой сквозняк без какого-либо перехода сменился промозглым ветром. Под кормой плыл один и тот же пейзаж: бесконечное серое полотно пепельной пустыни с редкими следами гигантских змеев. Члены команды смотрели на него с любовью. Это был единственный дом, который они когда-либо знали.

Идди же взглянул на бесконечную серость, фыркнул и вернулся в общую каюту — охранять хранящееся под койкой яблоко от загребущих лап, клювов и хвостов сокомандников.

К вечеру видневшееся в иллюминаторе небо стало бесцветным. Все тело Идди промерзло, несмотря на тёплый балахон и густой подшерсток. В животе заурчало — съеденные утром сухари уже успели раствориться в желудке, не принеся, впрочем, особой пользы продрогшему организму.

Было ли это знаком удачного момента?

Идди снова погладил яблоко и, раскрыв на пробу рот, представил с каким звучным хрустом вонзит зубы в упругую мякоть. Он даже почувствовал сладость сока.

И тут краем глаза заметил силуэт у двери. Зелёные перья с жёлтыми отливом.

Вестерли.

Он будто невзначай заглядывал в каюту, пожирая взглядом яблоко. Поняв, что его заметили, завсегдатай вороньего гнезда раскрыл красный клюв и вопросительно изрёк:

— Крекер?

Это было первое слово, которое он знал.

— Уйди! — Идди решительно прижал яблоко к себе и хлестнул хвостом по полу. — Моё.

Переступив с ноги на ногу, Вестерли царапнул когтями доски и склонил голову на бок. Словно стараясь не смотреть на фрукт, он устремил взгляд за спину Идди. А потом вдруг растопырил крылья и заорал во всю глотку:

— КРЕКЕР!

Идди ожидал, что Вестерли кинется на него. Но тот развернулся и исчез в коридоре. Только когти стучали по дереву, да корабль оглашал суетливый клёкот:

— Крекер! Крекер!

Идди оглянулся на иллюминатор. Там, за пыльным стеклом, меж пиков седых гор неспешно плыл красный шар, окруженный сизой массой. В открытом небе нет ориентиров, так что сложно было понять как далеко находится шар и насколько он велик. Но одно не подлежало сомнению: кораблю встретился грозовой пастух в сопровождении отары.

Где-то наверху продолжал заливаться Вестерли.

— Крекер! Крекер!

Сигнал сбора не хуже прочих.

Вдоль позвоночника пробежал электрический разряд.

Идди бросился наверх, на палубу. И только оказавшись на свежем воздухе понял, что всё ещё сжимает яблоко.

Он хотел кинутся назад и спрятать своё сокровище. Но поздно — команда с гиканьем занимала места. Вестерли взлетел на мачту и прилаживал на место черный флаг с клыкастым черепом и птичьими костями.

Охота началась.

Идди выругался и, зажав драгоценное яблоко лапой и подбородком, побежал к пушке. Она и две её товарки торчали по правому борту.

Плюхнувшись на сиденье, он со щелчком застегнул ремень и опустил свободную ладонь на обжигающе холодный рычаг управления. С хрустом подергал его, разбивая наросшие льдинки, пока механизму не вернулась подвижность. Пожалел, что нет времени проверить, не примерзла ли кнопка спуска.

Рядом возились другие стрелки: справа белоперый Дакки, слева — рогатый По. Одному из их тройки сегодня предстояло заарканить добычу.

Идди попробовал поймать отару пастуха на мушку. Черная масса почти попала в перекрестье прицела, но тут же ускользнула! Это корабль развернулся, маневрируя между торчащими горными пиками.

Хлоп!

У Дакки не выдержали нервы. Из зева его пушки вырвалась сеть и, зачерпнув бесполезное зыбкое облако, беспомощно повисла.

Между тем пастух, не будь дураком, приготовился к бою. Сверкнула вспышка, раздался грохот и через мгновение справа от корабля расцвела кустистая молния.

Идди бросило вправо, да так что он едва не слетел с сидения. Корабль закладывал вираж, запоздало уходя от опасности.

— Ух, ух… — испуганно мычал По. Дакки, дрожащими крыльями, пытался зарядить сеть обратно в пушку. На учениях он справлялся с этим за минуту, сейчас же возился и возился, только больше всё запутывая.

Идди и сам был на пределе. Хвост его бешено вилял от нахлынувшего страха, сердце в груди яростно ухало, яблоко ускользало из рук.

Корабль и пастух стремительно шли на сближение. Идди взял на мушку самую лучшую тучу из всей грозовой отары. Тёмную, кудлатую, хорошо напитавшуюся в седых горах. Такой хватит их деревне надолго!

Кнопка спуска сети горела на панели. Но Идди нечем было нажать её, ведь одной лапой он вел тучу, а другая удерживала яблоко.

В отчаянии Идди впился в него зубами, надеясь что сможет удержать плод. Сок потек по подбородку, но Идди не разобрал вкуса. Из горла поднялась горечь досады: вторая рука освободилась, но теперь яблоко полностью загораживало обзор.

— Крекер! Крекер! — не унимался Вестерли.

Хлоп! Хлоп! Разом выстрелили и По, и справившийся с перезарядкой Дакки. Но, судя по разочарованному гоготу пополам с мычанием — мимо.

Челюсть свело от натуги. Промокшая от сока шея и грудь ныли под ледяным ветром.

Сверкнула новая вспышка.

БАХ! Оглушительный гром сотряс корабль. Скорбно затрещало что-то. Руль? Мачта? А между тем мир сотряс новый раскат.

Идди заорал от ужаса. И понял, что выпустил яблоко! Оно скользнуло вниз, на колени и Идди успел обвить его лапами.

Сокровище было спасено.

— Отступаем! — ревел Йош, перекрикивая ветер. — Отступаем!

Идди готов был взвыть от досады. Но тут увидел перед собой тучу. Она, видно в суматохе отбившаяся от отары, плыла чуть ниже мушки.

Оставалось лишь взять её на прицел.

Рядом другие стрелки пыхтели, мучаясь с перезарядкой,

Идди снова перехватил яблоко одной лапой и взялся за рычаг. Подергал его, наводясь. И понял что ещё должен чем-то нажать кнопку! Тогда он сложился пополам, грудью вдавив плод в колени. Потянулся. Пальцы с трудом, но достали до круглой выемки на панели. Попытались нажать. Обычно спуск нажимался легко, но сейчас похоже тоже обледенел.

А меж тем корабль вилял, отступая, а пастух, довольный тем, что дал отпор пиратам, свистел, собирая отару.

Туча стремительно отдалялась. Скоро она уплывёт так далеко, что сеть уже не достанет.

В один миг в голове Идди пронеслась целая вереница мыслей.

О сладости яблока и идеальном моменте. О хитрой всея-бабушке и яблоках, которые ели только богачи. О легком пепле их родной серой пустыни, которому не хватало такой малости

Яблоко скатилось с его коленей.

Идди даже не посмотрел, куда оно упало. Сев поудобнее, он сосредоточился и выдохнул. Поймал на мушку крошечную тучу. И с криком вдарил по кнопке спуска.

Хлоп! Вылетевшая сеть оплела чёрную тушу и притянула её к кораблю. Небеса огласил негодующий вой. Пастух негодовал. Но пиратский корабль уже улепетывал от него, уволакивая свою законную добычу.

* * *

Идди стоял, облокотившись на палубу, и кисло смотрел вниз на серый пепел. Балахон он скинул — для одежды уже было слишком жарко. В лапе его лежал канат, который должен запустить механизм выжимания тучи, смиренно плывшей за кораблём.

Это была, конечно, честь. Только не очень сладкая.

Никто из команды не составил ему компанию — всех распугал зверский оскал Идди, когда его в шутку спросили о потерянном яблоке. Это понял даже капитан Йож. Он похлопал его по плечу, вручил верёвку и ретировался. Всё-таки с волками шутки плохи. Даже если они собаки.

Вдруг, позади раздалось настойчивое:

— Крекер! Крекер?

— Уйди, Вестерли, — протянул Идди, лениво оборачиваясь, — и без тебя тош…

Но он осекся. За его спиной действительно обнаружился Вестеhли. Вот только он держал на вытянутых крыльях яблоко. Круглое и желтое как солнце.

— Откуда? Как? — начал Идди и тут же с улыбкой помотал лохматой головой, понимая, что попугай не ответит. Да и это было не важно.

Идди оглядел плод и увидел, что помимо следов от его зубов некогда идеальную шкурку портят две-три дырки от клюва.

Он поднял взгляд на Вестерли, но тот невинно наклонил голову.

Идди улыбнулся:

— А знаешь что? Мы сейчас это яблоко разрежем. И поделим на всех. Только сначала… — и он дернул за канат.

Сеть сжала тучу. И из той посыпались семена, собранные на склонах седых гор вместе с живой водой. Они падали в плодородный пепел пустыни и тут же превращались в зелёные побеги.

Что из них вырастет? Груши, вишни, простая трава. И, конечно, яблоки.

Урожай обещал быть богатым. Хватит всем на несколько месяцев.

— Лето, — сказал Вестерли. И это было второе слово, которое он знал.

Идди кивнул. Стоя бок о бок, они смотрели, как расцветает их пустыня. И наслаждались моментом.