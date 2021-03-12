    Фантастические рассказы
    #эпиграф

    Пётр Бормор «Мудрость предков»

    12 марта 2021
    Пётр Бормор
    12.03.2021
    22256
    1 минута на чтение
    #эпиграф
    Пётр Бормор «Мудрость предков»

    В эту пятницу навёрстываем уже традиционный эпиграф  Петра Бормора. На этот раз миниатюра посвящена памяти предков, к которой мы порой обращаемся чересчур часто. Впервые мы её опубликовали в номере МирФ №147.

    День Беседы с Предками отмечается в наших краях с незапамятных времён. Каждый год, когда луны выстраиваются в одну линию, звучит набат с высокой башни, и все жители города, нарядившись в лучшие одежды и держа в руках ритуальные фонарики, выходят из домов и поднимаются бесконечной цепочкой на храмовый холм, где уже всё готово для праздника. Мычат жертвенные животные, горят огни, играет музыка, хор молодых жрецов распевает священные гимны, а кордебалет молодых жриц исполняет сакральные танцы. Радость и трепет переполняют людские души.

    Ровно в полночь верховный жрец в шёлковых одеяниях поднимается к алтарю и производит таинство, известное лишь ему одному, передаваемое в роду первосвященников от отца к сыну. И тогда весь храм озаряется неземным светом, и народ в благоговении созерцает на обзорных экранах лики Предков — всех семидесяти двух. Мудрые глаза сурово смотрят на потомков сквозь стекло анабиозных камер. Жрец в священном трансе переключает рычаги, и краски жизни возвращаются на лица Предков, губы шевелятся, произнося пророчества и благословения на давно забытом языке, и люди падают ниц, благодаря за Откровение.

    И вновь звучит колокол, и верховный жрец повторяет весь ритуал в обратном порядке, и души Предков возвращаются в царство смерти. Но ещё долго мудрецы и богословы будут обсуждать сказанное Предками, искать скрытый смысл в звучании слов, намёки — в интонациях. Хотя вот уже много лет Предки говорят одно и то же, и эта священная фраза знакома каждому ребёнку и включена в ежедневную обязательную молитву. «Опять вы, сволочи! Дайте уже помереть спокойно!»

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    Пётр Бормор

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