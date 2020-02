Стартовый набор Call of Cthulhu 7ed. Обзор

В январе мы опубликовали большую подборку самых ожидаемых НРИ, которые выйдут на русском языке в этом году. Издатели не стали медлить, и уже в феврале на краудфандинговых площадках как грибы после дождя выросли новые проекты — только успевай кидать деньги в монитор. Ещё можно успеть вложиться в постапокалиптический Fallout (в рамках «второго дыхания»), недавно стартовавший кинематографичный боевик «Фэншуй 2» в жанре кинематографического боевика и классику лавкрафтианского детектива «Зов Ктулху» (Call of Cthulhu). Про первый мы уже писали, о втором ещё расскажем, а третьему и посвящён этот материал. И не столько самой игре и основной книге правил, сколько стартовому набору.

На CrowdRepublic завершается кампания по сбору средств на издание стартового набора Call of Cthulhu 7ed. Торопитесь! В стартовом наборе «Зова Ктулху» вы найдёте всё необходимое для того, чтобы погрузиться в мрачный и притягательный мир лавкафтианского хоррора.

Для начала немного контекста. «Зов Ктулху» — одна из старейших настольных ролевых игр, доживших до сегодняшнего дня. Первая редакция вышла в 1981-м, спустя семь лет после того, как на свет появилась D&D. Тогда бал правили благородные рыцари, яростные варвары, искатели приключений, драконы, подземелья — иными словами, в тренде был фэнтезийный жанр, и мало кто хотел выходить за его пределы. Геймдизайнер Сэнди Петерсон, большой поклонник D&D и ролевых игр, и издательство Chaosium разжились лицензией на выпуск настолок по Мифам Ктулху. Так у них появилась возможность не только придумать, но и официально выпустить игру, посвящённую не истреблению монстров и поиску сокровищ, а расследованиям и столкновениям с космическими сущностями. Если в героическом фэнтези игроки привыкли постоянно сражаться, то в лавкрафтианском детективе они столкнулись с новой парадигмой: боёв и конфликтов надо избегать любой ценой, иначе высоки шансы, что герой погибнет или сойдёт с ума.

После выхода «Зова Ктулху» Петерсон написал несколько дополнительных материалов и сценариев для игры, а потом ушёл с головой в геймдизайн: он создавал уровни для Doom II и Quake, работал над некоторыми частями Age of Empires, занимался правилами настолки Cthulhu Wars и приложил руку к RTS Halo Wars. В 2015-м с накопленным опытом он вернулся в Chaosium, которое на тот момент издало седьмую редакцию «Зова». Деньги на игру собирали при помощи краудфандинга — сумма превысила полмиллиона долларов.

В 2020 году игра выходит на русском языке, и прежде всего Hobby World выпустит стартовый набор. Обозревать их нам не впервой: мы уже рассматривали «коробки для новичков» по Warhammer Fantasy Roleplay 4ed, Dungeons & Dragons и Pathfinder. А что там с «Зовом Ктуху»? Наверное, и коробка поменьше, ведь никаких тактических сражений на поле боя в игре нет?

Ну, почти.

Реликвии Мифов

В новости о начале краудфандинговой кампании мы уже кратко рассказывали, из чего состоит стартовый набор «Зова Ктулху». (Из невыразимого ужаса и неописуемых чудовищ, а вы как думали!) Теперь рассмотрим компоненты подробнее.

Книга 1: «В одиночку против пламени»

«В одиночку против пламени» (в оригинале называется Alone Against The Flames, это черновой перевод) — буклет на 56 страниц с коротким соло-приключением на пару часов. В данном случае «соло» — это возможность сыграть в одиночку, без ведущего и других игроков, перетягивающих на себя внимание. По структуре буклет похож на книги-игры вроде серии «Ужастики 2» или историй Дмитрия Браславского (самая знаменитая из них — «Подземелья чёрного замка»). На Западе такой подход известен в серии детских книг Choose Your Own Adventure, которые были особенно популярны в 1980–90-е.

Книги-игры — это практически дистиллят настольных ролевых игр, только места для импровизации ведущего (в «Зове» его именуют Хранителем) здесь нет — всё заранее написано автором. И хотя такое приключение предлагает выбор из ограниченного числа вариантов, оно даёт неплохое представление о том, как проходит игровой процесс в НРИ. Хороший способ понять, как участники взаимодействуют за столом. Такое приключение несложно переработать в короткую историю для более традиционной игры — с Хранителем и несколькими сыщиками.

В соло-приключении игрок берёт на себя роль одиночки, который переезжает из Провиденса в Аркхэм после предложения новой работы. Провиденс, конечно, не рай на Земле, но уже привычное место, да и все знакомые здесь, а в Аркхэме одни чужаки. И всё же предложение слишком заманчивое — как знать, может, оно навсегда изменит жизнь героя? Без спойлеров заметим, что это оказывается недалеко от истины — жизнь персонажа и в самом деле уже не будет прежней.

Исследуя сценарий, игрок познакомится с основами создания персонажа, научится совершать проверки и отслеживать параметры вроде пунктов здоровья и здравомыслия. В зависимости от результата бросков (или совершённых выборов) сценарий будет отправлять к той или иной сюжетной линии. Увы, в большинстве из них героя ждёт печальный конец.

PDF-версию «В одиночку против пламени» можно бесплатно скачать с сайта Chaosium. Но для такого формата удобнее бумажный формат — перепрыгивать от эпизода к эпизоду в электронном файле не шибко удобно, так что его лучше распечатать.

Книга 2: «Введение в правила»

Самый короткий из трёх буклетов — всего 22 страницы. В нём пошагово описывается создание персонажей и разрешение конфликтов, а также поясняется, когда кидать игральные кости и какие. Детально на механике останавливаться не будем — ей целиком посвящена следующая подглавка. А вот по содержанию пройдёмся.

В начале авторы рассказывают, что вообще из себя представляет лавкрафтианский детектив, и дают небольшой список ссылок на тему «как в это играть». Затем приводятся правила по созданию собственного сыщика: распределяем значения основных характеристик, высчитываем второстепенные и выбираем род занятий с профессиональными навыками. Обратите внимание: хотя авторы называют вообще всех героев в группе сыщиками (они ведь расследуют тайны Древних, верно?) необязательно играть только полицейскими или частными детективами. Можно стать военным, профессором, оккультистом, художником и так далее.

Для игры подойдёт любой типаж, вписывающийся в «ревущие двадцатые» и произведения Лавкрафта и его последователей.

Несколько страниц отводится описанию навыков — это один из ключевых аспектов персонажа. От того, какие навыки развиты у сыщика (и насколько хорошо), зависит успех дела. В списке более 50 пунктов, при этом навыки вроде «уклонения», «огнестрельного оружия» и «драки» важны для всех героев. На этапе создания персонажа выдаётся не так много очков на развитие навыков — а значит, группа сыщиков не сможет охватить все профессиональные области. Поэтому перед игрой участникам стоит обсудить тему приключения и хотя бы примерно прикинуть, какие навыки пригодятся, а какие нет.

При игре в стартовый набор лучше обойтись заранее созданными персонажами.

Следующие страницы описывают совершение проверок, боевую систему и — куда же без этого — механику безумия. Для ясности к каждому пункту даны несколько абзацев с примерами. Некоторые нюансы, вроде дополнительных игральных костей при броске, даже проиллюстрированы фото. Основная механика «Зова Ктулху» в чём-то архаична (об этом мы ещё поговорим), и потому за внятное изложение хочется сказать отдельное спасибо.

Книга 3: «Сценарии»

Самый объёмный буклет — 80 страниц. В нём три сценария, которые предлагается разыгрывать друг за другом в рамках единого приключения (но можно и не связывать их сюжетом). Первый называется Paper Chase («Бумажные гонки» — идиома, означающая возню с документами) и служит введением, которое можно разыграть за пару-тройку часов. Сценарий рассчитан на Хранителя и одного игрока, но при желании вместит ещё одного сыщика. Помогают им в расследовании герои Хранителя.

Персонажу (или двум) предлагается раскрыть простенькое дело о краже со взломом и об исчезновении мистера Кимбалла. С сыщиками через общих знакомых связался его племянник, который волнуется за родственника. Полиции о происшествии так и не сообщили.

Так звучит простенькая завязка к большому приключению на несколько встреч. Спойлерить его (как и любой другой детективный сюжет, да ещё по Мифам Ктулху) — настоящее преступление, поэтому ограничимся лишь некоторыми важными деталями. Второй сценарий, Edge of Darkness («Грань тьмы»), — это уже полноценная история, на которую может уйти от одной до трёх встреч. Играть в него рекомендуют стандартной группой в три-пять человек — или всё той же скромной компанией из «Бумажных гонок», только при участии персонажей Хранителя. То же самое и с Dead Man Stomp («Стомп Мертвеца», где стомп — джазовый термин). Этот заключительный сценарий, помимо прочего, раскрывает тему ксенофобии: авторы даже привели небольшую историческую справку о ситуации в Гарлеме, где разворачивается действие, и законах Джима Кроу о расовой сегрегации.

По всем трём сценариям во врезках раскиданы подсказки для Хранителя, облегчающие проведение игры. В них авторы поясняют отдельные моменты и советуют, как лучше разрешать те или иные сцены, а также напоминают о нюансах правил.

Игральные кости и раздатка

Игральных костей в наборе семь — он напоминает классический D&D-набор, только вместо d20 здесь ещё одна d10 (с десятками) другого цвета. Так легче совершать проверки навыков, на которые налагается штраф или бонус.

Пару слов стоит сказать про раздаточные материалы. Это записки, выдержки из дневников, письма, отрывки, схемы, фотографии и прочие документы, которые игроки могут изучить во время расследования. Раздатка — отличный приём, который часто используется в детективных играх и прекрасно работает на погружение.

Бланки персонажей: заполненные и пустые

В стартовый набор входят пять заранее созданных персонажей.

Джесси Уильямс — студентка-историк

Кейко Каин — студентка-биолог

Лоис Руссо — студентка-инженер

Невада Джонс — профессор археологии

Уэнтуорт Эйвбери — профессор языкознания

Для каждого прописана не только механика, но и предыстория, внешность, характер и пара зацепок, которые можно развить во что-то большее.

Если хотите попробовать создать собственного персонажа — вдруг вас тошнит от архетипов учёных, — то в коробке можно найти несколько пустых бланков.

В стартовом наборе приводятся самые-самые основы — их хватит, чтобы разыграть три сценария и даже собственные сюжеты.

Мы уже упоминали архаичность системы правил. Огромное количество параметров, объёмные списки умений, деление в подсчётах (обычно геймдизайнеры стараются его избегать), отдельные громоздкие элементы — кажется, будто изучаешь «Некрономикон». Однако с каждой страницей подмеханики складываются в единое целое, и общая задумка более-менее становится ясной, — что только добавляет сходства с книгой Безумного Араба.

Персонажа в «Зове Ктулху» описывают основные характеристики, производные характеристики и набор навыков. Основных характеристик восемь, их названия говорят сами за себя: сила (Strength), выносливость (Constitution), сила воли (Power), ловкость (Dexterity), внешность (Appearance), размер (Size), интеллект (Intelligence) и образование (Education). При создании сыщика игрок должен распределить по этим восьми характеристикам следующие значения: 40, 50, 50, 50, 60, 60, 70, 80. Затем для каждой из них нужно высчитать половину и одну пятую — и записать в соответствующую графу бланка.

Когда игроку нужно совершить проверку той или иной характеристики, он кидает d100 и сравнивает выпавший результат со значением характеристики. Если выпало 95–100, это критический провал. Если больше значения, но меньше 95, — просто провал. Если не меньше значения, то герой достиг успеха. Дальше интереснее! Если результат не больше половины характеристики (например, выпало 25 при значении 50), то сыщик достиг впечатляющего успеха (hard success). Если результат не больше одной пятой характеристики (например, выпало 08 при значении 50), то успех будет исключительным (extreme success). Ну а если у везунчика выпало 01, то это критический успех.

Если кратко, чем меньше результат броска, тем лучше.

На втором шаге игроку нужно подсчитать производные характеристики: дополнительный урон (Damage Bonus), строение (Build), пункты здоровья (Hit Points), скорость (Move Rate), пункты здравомыслия (Sanity Points), пункты магии (Magic Points) и удачу (Luck). Для них определять значения в половину и одну пятую не нужно. Из этого списка для сыщика важнее всего пункты здоровья и здравомыслия — это ключевые ресурсы, которые постоянно под угрозой. Попал в перестрелку? Готовься к ранениям. Увидел сверхъестественное чудовище? Прощай, рассудок!

На третьем шаге надо выбрать для персонажа род занятий, или профессию, и навыки. В буклете предлагается восемь профессий, включая журналиста и полицейского детектива. Они определяют связанные навыки (например, для журналиста важны «история» и «психология»). Но правила позволяют выбрать любую соответствующую эпохе профессию, даже если ее нет в списке, и навыки по своему усмотрению — если они будут подходящими для этого рода занятий.

Игрок распределяет значения 70, 60, 60, 50, 50, 50, 40, 40 и 40 между навыками, связанными с профессией, и навыком «доход» (определяет богатство героя). После чего выбирает ещё четыре навыка вне его рода занятий и повышает их на 20 пунктов — это отражает личный интерес сыщика. Может, ваш журналист практикуется в стрельбе или разбирается в оккультизме?

На последнем шаге игрок придумывает сыщику предысторию, уточняет его происхождение и цель, описывает детали характера. Эти сведения стоит указать на бланке персонажа: в будущем из-за влияния безумия и отчаяния характер героя может измениться.

Снаряжение выдадут прямо во время приключений.

Конфликты разрешаются при помощи броска d100 — либо против значения характеристики, либо, что происходит намного чаще, против значения навыка. Когда дело доходит до встречных проверок — например, герой пытается спрятаться от члена культа, — то каждый совершает проверку навыка. В нашем примере для сыщика это будет «скрытность» (stealth), а для противника — «внимательность» (spot hidden). Противника надо превзойти на ступень — например, если он достиг успеха при проверке, то герою нужно достичь как минимум впечатляющего успеха. Потому в игре особенно выгодно развивать навыки: это повышает шансы на все виды успеха.

Для некоторых проверок нужны дополнительные кубики, которые отражают преимущество и штраф. В таком случае игроки кидает особый d10, отвечающий за десятки, и выбирает лучшее (или худшее, если речь идёт о штрафе) из двух значений. Игрок может перебросить проверку навыка или характеристики, если ему не понравился результат, но Хранитель запросит свою цену — например, введёт новую угрозу. Перебрасывать проверки здравомыслия и боевые проверки нельзя.

Сражения — подвид встречных конфликтов, в котором участники действуют по очереди (в порядке инициативы) и в случае успеха снижают вражеские пункты здоровья. Система достаточно летальна: у персонажей на старте около 10 пунктов здоровья, при этом пистолет наносит 1d10 пунктов урона, а некоторые твари могут атаковать по три раза за ход. Случайная критическая атака или пара неудачных бросков — и вам предстоит увлекательное создание нового сыщика. Впрочем, за сражениями с монстрами лучше заглянуть в настолки «Ужас Аркхэма» или «Древний Ужас» — здесь же героям лучше не ввязываться в драки!

Отдельный пункт — характеристика «здравомыслие». На старте она равна значению «воли», но легко догадаться, что с каждой новой уликой и каждым делом она будет уменьшаться. В некоторых ситуациях — особо страшных, мерзких и сверхъестественных — Хранитель будет просить сыщиков совершить проверку здравомыслия. В случае провала герои потеряют сколько-то пунктов этой характеристики. При успехе рассудок обычно не снижается, хотя в особых случаях Хранитель может нанести незначительный урон по здравомыслию в случае успеха и значительный — в случае провала (в книге приводится пример с двумя пунктами в первом случае и 1d10 пунктами во втором).

Если в ходе одной проверки герой теряет пять или больше пунктов здравомыслия, он становится на шаг ближе к лечебнице. Игрок совершает проверку интеллекта, чтобы определить, понял ли герой, что с ним произошло. В случае провала тот сохраняет счастливое неведение, а в случае успеха — осознаёт кошмар ситуации и на несколько часов сходит с ума. Это выражается во временном помешательстве вроде паранойи или амнезии. Впрочем, Хранитель может посчитать, что последствия были настолько ужасными, что останутся с сыщиком навсегда. Так можно, например, заработать какую-нибудь фобию или изменить элемент характера, указанный в бланке.

* * *

Стартовый набор «Зова Ктулху» — ровно то, что нужно, чтобы понять, насколько вам вообще интересны в играх лавкрафтианские темы. Буклетов более чем хватает, чтобы разобраться с механикой и погрузиться в атмосферу. Авторы сделали основной упор не на правила, а на проработанные сценарии и дотошные пояснение, как вообще играть в настольные ролевые игры. Отличный способ познакомиться с хобби и с системой правил.

Только смотрите, чтобы посылка не пришла из Аркхэма.