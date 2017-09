Life is Strange: Before the Storm. Впечатления от первого эпизода

Life is Strange: Before the Storm. Впечатления от первого эпизода

После трагической гибели отца и переезда лучшей подруги шестнадцатилетняя Хлоя Прайс ведёт асоциальный образ жизни. Она прогуливает школу, много пьёт, рисует на стенах и постоянно ругается с отчимом. Однажды во время драки на рок-концерте к Хлое приходит неожиданная помощь. Так она обретает подругу и единомышленницу в лице самой популярной девушки школы — Рейчел Эмбер.

Жанр: квест с видом от третьего лица

Разработчик: Deck Nine

Издатель: Square Enix

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: нет

Похожие произведения:

Firewatch (2016)

Life is Strange: Before the Storm нельзя считать полноценным продолжением великолепной Life is Strange по двум причинам. Во-первых, игру делает другая студия: французские авторы оригинала из Dontnod Entertainment заняты готическим экшеном Vampyr, и разработка Before the Storm ушла американской студии Deck Nine. Во-вторых, это не самостоятельное приключение, а непродолжительный приквел к оригинальной игре, посвящённый главной тайне оригинала — пропаже Рейчел Эмбер. Однако, зная причину этого исчезновения, а также предыстории ключевых персонажей, интриги от Before the Storm ждать было бы странно. Расчёт шел на увлекательное повествование, которое невозможно испортить спойлерами.

Before the Storm пытается выглядеть как Life is Strange, звучать как Life is Strange и мыслить как Life is Strange. Стилистически копируя оригинал во всем, разработчики убедительно отмотали время на несколько лет назад: знакомые персонажи выглядят моложе, а интерьеры — свежее. Комната Хлои, где пряталась Макс, ещё не стала панковской, а богатенькие ученики школы пока не превратилась в злобных мажоров. Игроку представляется возможность вернуться в знакомый мир, который выглядит немного другим — и именно этим интересен.

В том, что касается реконструкции атмосферы, Before the Storm — безупречный приквел.

Ключевым отличием от оригинальной Life is Strange стала смена главного героя. Место чувственной и скромной Макс, способной манипулировать временем, заняла её лучшая подруга — бунтарка Хлоя, не обременённая суперспособностями. Поэтому вектор повествования сместился в сторону подросткового протеста. Весь первый эпизод Before the Storm посвящён асоциальным выходкам Хлои — пьяным тусовкам, препирательствам со взрослыми, порче городского имущества и навязанной попытке получить лесбийский опыт. Игровой процесс состоит из мелочных решений: пить или не пить, соврать или сказать правду, сломать или не сломать — в общем, всего того, что может казаться важным огромной фанбазе школьниц, но не взрослой аудитории. Например, мы знаем, что отчим Хлои, отставной военный, на самом деле заботится о приёмной дочери и её друзьях — и грубить ему не стоит. В таких ситуациях пропадает важная составляющая игрового процесса — неопределённость моральных дилемм. А ещё очень не хватает главной механики оригинала — перемотки времени. Её попытались заменить простенькой механикой диалогового экшена с возможностью выбора реплик. По факту ничего оригинального и новаторского здесь нет, и всё, что остаётся игроку, — следить за неплохой, но не выдающейся молодёжной мелодрамой.

Весь первый эпизод Life is Strange: Before the Storm сводится к подростковой рефлексии, и это может сильно разочаровать поклонников оригинала. Тот был ценен психологической глубиной, приятной главной героиней, интригующей детективной линией и фантастической возможностью путешествовать во времени. Кажется, что разработчики всё сильно упростили — и просто поехали по накатанным рельсам.

Однако нельзя судить об игре по первому эпизоду. К тому же в нём всё-таки есть несколько трогательных моментов, достойных оригинала. Например, при обходе дома можно достать из шкафа и поставить на стол матери фотографию погибшего отца, а при встрече с парой нердов — сыграть в разговорную ролевую игру типа D&D. Эти и многие другие необязательные сцены придают истории глубину и правдоподобность, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. Быть может, все мелочные поступки главной героини, которые предлагается совершить, запустят цепочки неотвратимых драматических событий, и уже во втором эпизоде мы увидим ту Life is Strange, что стала одной из лучших игр 2015 года.

Итог: Life is Strange: Before the Storm полностью соответствует оригиналу с технической точки зрения, но сильно проигрывает в повествовательной глубине. Первый эпизод разочаровывает заурядной сюжетной линией, целиком и полностью посвящённой подростковому бунту против системы. Впрочем, два продолжения ещё могут это исправить.