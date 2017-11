South Park: The Fractured but Whole

Не успели детишки Южного парка наиграться в рыцарей и волшебников, как им нашлось новое развлечение. Теперь ребята становятся супергероями и борются с преступностью в родном городке. И работы у них немало: надо отыскать пропавшего кота (и получить за это сто баксов), объединить соперничающие отряды супергероев и расстроить планы суперзлодея, который пытается погрузить Южный парк в хаос.

Жанр: приключение, ролевая игра

Разработчик: Ubisoft San Francisco

Издатель: Ubisoft

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: текст

Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One

Играли на: PS4

Вышедшая без малого четыре года назад South Park: The Stick of Truth произвела настоящий фурор. Мало того, что в эпоху политкорректности Ubisoft и Obsidian Entertainment рискнули выпустить игру по мотивам предельно хулиганского и нецензурного сериала. Они ещё и смогли сделать её действительно смешной и интересной не только для фанатов первоисточника. The Fractured but Whole на её фоне производит смешанное впечатление. Отчасти виной тому завышенные ожидания: после отличной первой части многие рассчитывали увидеть настоящий шедевр. Но и неоднозначных решений создатели игры приняли немало.

Хотя The Fractured but Whole позиционируется как ролевая игра, её мало что связывает с этим жанром. Своему персонажу на старте можно выбрать класс, а по ходу игры добавить ещё несколько, сочетая их способности по своему усмотрению. Выбирать, побить противника каменными кулаками или изжарить огненным шаром, действительно очень в духе супергероев. Но, если отбросить антураж, у многих атак разных классов одинаковый эффект. И прокачки навыков тоже как таковой нет. Герой лишь понемногу становится сильнее и может улучшить определённые характеристики с помощью безделушек-артефактов. Костюмы, которые можно найти или создать, тоже влияют только на внешний вид, а не на способности.

Игру скорее можно отнести к тактике. Боевой процесс стал сложнее и интереснее, чем в первой части. Теперь поле разделено на клетки, на которых размещаются герой, до трёх его соратников, враги и преграды. И нужно вдумчиво выбирать, куда переместить персонажей и какую способность применить, чтобы нанести максимальный урон противнику и при этом не подставиться под удар. Ничего по-настоящему сложного игра не требует, однако невнимательность может привести к поражению даже от рук рядовых противников, не говоря уже о боссах, тем более опциональных. Увы, разнообразие врагов невелико, и при всей вдумчивости довольно долгие бои порой надоедают.

В промежутке между битвами герой с приятелями развлекаются, исследуя закоулки легендарного городка. И не из праздного любопытства, а ради решения головоломок и выполнения побочных заданий, варьирующихся от создания селфи с каждым встречным и поиска яойных картинок (так вот чем занималась упомянутая в заставке Ubisoft Osaka!) до обезвреживания преступников по наводке полиции. Впрочем, любопытство тоже лишним не будет, ведь, обшаривая каждый дом, постоянно встречаешь знакомых героев, отсылки к сериалу и находишь разные прикольные предметы. Жаль только, что в разнообразии локаций игра сильно уступает The Stick of Truth. Здесь нет ни инопланетного корабля, ни Канады, только злачные места Южного парка да подпольные штабы и лаборатории. Ну и без мини-игр дело не обошлось: найдётся и сайд-скроллер, и подобие казино, и, конечно же, покорение всех городских унитазов своим мастерским пердежом.

Да, на этот раз авторы, в числе которых и сами создатели сериала, переборщили с сортирным юмором. Конечно, от «Южного парка» ждёшь не изящных аллюзий и английского юмора, а нецензурщины и едкой сатиры, и игра полностью оправдывает ожидания. Но как «сортирная» мини-игра с каждым следующим прохождением становится всё менее увлекательной, так и повторяющиеся раз за разом шутки постепенно перестают смешить и начинают раздражать. К счастью, шуток на иные темы тоже хватает — традиционно нетолерантных, грубых и пошлых, но действительно смешных. И по супергеройским франшизам авторы игры прошлись от души: поклонники жанра легко заметят массу отсылок к знакомым комиксам. Вкупе с безбашенным сюжетом и спрятанными на каждом шагу цитатами из сериала эти шутки действительно позволяют погрузиться в атмосферу «Южного парка» с головой.

Итог: The Fractured but Whole вызывает противоречивые чувства. Это уже не лёгкая игра для поклонников сериала, но и не «настоящая» ролевая тактика. Её геймплей достаточно разнообразен, а вот умений, локаций и врагов тут маловато. До славы предшественницы игра однозначно не дотягивает, но проходить её всё равно чертовски весело. Ведь где ещё нынче можно встретить такой неприкрытый, злой стёб надо всем подряд, кроме как в «Южном парке»?

