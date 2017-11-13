Не успели детишки Южного парка наиграться в рыцарей и волшебников, как им нашлось новое развлечение. Теперь ребята становятся супергероями и борются с преступностью в родном городке. И работы у них немало: надо отыскать пропавшего кота (и получить за это сто баксов), объединить соперничающие отряды супергероев и расстроить планы суперзлодея, который пытается погрузить Южный парк в хаос.
Жанр: приключение, ролевая игра
Разработчик: Ubisoft San Francisco
Издатель: Ubisoft
Возрастной рейтинг: 18+
Перевод: текст
Платформы: PC, PlayStation 4, Xbox One
Играли на: PS4
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South Park: The Stick of Truth (2014)
Deadpool (2013)
Вышедшая без малого четыре года назад South Park: The Stick of Truth произвела настоящий фурор. Мало того, что в эпоху политкорректности Ubisoft и Obsidian Entertainment рискнули выпустить игру по мотивам предельно хулиганского и нецензурного сериала. Они ещё и смогли сделать её действительно смешной и интересной не только для фанатов первоисточника. The Fractured but Whole на её фоне производит смешанное впечатление. Отчасти виной тому завышенные ожидания: после отличной первой части многие рассчитывали увидеть настоящий шедевр. Но и неоднозначных решений создатели игры приняли немало.
Хотя The Fractured but Whole позиционируется как ролевая игра, её мало что связывает с этим жанром. Своему персонажу на старте можно выбрать класс, а по ходу игры добавить ещё несколько, сочетая их способности по своему усмотрению. Выбирать, побить противника каменными кулаками или изжарить огненным шаром, действительно очень в духе супергероев. Но, если отбросить антураж, у многих атак разных классов одинаковый эффект. И прокачки навыков тоже как таковой нет. Герой лишь понемногу становится сильнее и может улучшить определённые характеристики с помощью безделушек-артефактов. Костюмы, которые можно найти или создать, тоже влияют только на внешний вид, а не на способности.
Игру скорее можно отнести к тактике. Боевой процесс стал сложнее и интереснее, чем в первой части. Теперь поле разделено на клетки, на которых размещаются герой, до трёх его соратников, враги и преграды. И нужно вдумчиво выбирать, куда переместить персонажей и какую способность применить, чтобы нанести максимальный урон противнику и при этом не подставиться под удар. Ничего по-настоящему сложного игра не требует, однако невнимательность может привести к поражению даже от рук рядовых противников, не говоря уже о боссах, тем более опциональных. Увы, разнообразие врагов невелико, и при всей вдумчивости довольно долгие бои порой надоедают.
В промежутке между битвами герой с приятелями развлекаются, исследуя закоулки легендарного городка. И не из праздного любопытства, а ради решения головоломок и выполнения побочных заданий, варьирующихся от создания селфи с каждым встречным и поиска яойных картинок (так вот чем занималась упомянутая в заставке Ubisoft Osaka!) до обезвреживания преступников по наводке полиции. Впрочем, любопытство тоже лишним не будет, ведь, обшаривая каждый дом, постоянно встречаешь знакомых героев, отсылки к сериалу и находишь разные прикольные предметы. Жаль только, что в разнообразии локаций игра сильно уступает The Stick of Truth. Здесь нет ни инопланетного корабля, ни Канады, только злачные места Южного парка да подпольные штабы и лаборатории. Ну и без мини-игр дело не обошлось: найдётся и сайд-скроллер, и подобие казино, и, конечно же, покорение всех городских унитазов своим мастерским пердежом.
Да, на этот раз авторы, в числе которых и сами создатели сериала, переборщили с сортирным юмором. Конечно, от «Южного парка» ждёшь не изящных аллюзий и английского юмора, а нецензурщины и едкой сатиры, и игра полностью оправдывает ожидания. Но как «сортирная» мини-игра с каждым следующим прохождением становится всё менее увлекательной, так и повторяющиеся раз за разом шутки постепенно перестают смешить и начинают раздражать. К счастью, шуток на иные темы тоже хватает — традиционно нетолерантных, грубых и пошлых, но действительно смешных. И по супергеройским франшизам авторы игры прошлись от души: поклонники жанра легко заметят массу отсылок к знакомым комиксам. Вкупе с безбашенным сюжетом и спрятанными на каждом шагу цитатами из сериала эти шутки действительно позволяют погрузиться в атмосферу «Южного парка» с головой.
- атмосфера и герои «Южного парка»
- интересные пошаговые бои
- остроумная сатира на комиксы и не только
- мало ролевой составляющей
- перебор с сортирным юмором
- однотипные враги и локации
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