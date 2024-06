«Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления

«Сказки Старой Руси» — шикарный арт-проект художника Романа Папсуева, из тематических рисунков они постепенно превращаются в интересную вселенную с продуманным лором. Мультсериала мы пока не дождались, но вот на горизонте брезжит первая игра — колодостроительный рогалик в духе Slay the Spire. Выпустить её планируют до конца года, а пока у нас есть ранний доступ с одним героем из четырёх, чётко работающей боевой системой и первыми набросками баланса.

Жанр: колодостроительный рогалик

Разработчик: 1C Game Studios

Издатель: 1С-777 Limited

Перевод: полный

Платформы: РС

Похоже на: Slay the Spire ~ Knock on the Coffin Lid