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    #обзор игры #роман папсуев #Сказки Старой Руси

    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления

    21 июня 2024
    Фото аватара
    21.06.2024
    116561
    3 минуты на чтение
    #обзор игры #роман папсуев #Сказки Старой Руси
    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления 6

    «Сказки Старой Руси» — шикарный арт-проект художника Романа Папсуева, из тематических рисунков они постепенно превращаются в интересную вселенную с продуманным лором. Мультсериала мы пока не дождались, но вот на горизонте брезжит первая игра — колодостроительный рогалик в духе Slay the Spire. Выпустить её планируют до конца года, а пока у нас есть ранний доступ с одним героем из четырёх, чётко работающей боевой системой и первыми набросками баланса.

    Жанр: колодостроительный рогалик

    Разработчик: 1C Game Studios

    Издатель: 1С-777 Limited

    Перевод: полный

    Платформы: РС

    Похоже на: Slay the Spire ~ Knock on the Coffin Lid

    И наброски эти не то чтобы разочаровывают — скорее не дают получать от игры полноценный кайф. Разработчики пока осторожничают и искусственно ограничивают силу персонажа — никаких тебе множителей, а самые интересные и перспективные карты снабжены свойством «неизменная» — то есть на них не срабатывают бонусы увеличения урона. В итоге ты не можешь не то что собрать билд для ультранагиба — в лучших с точки зрения выпавших карт и артефактов забегах едва-едва хватает сил расковырять финального босса. Чаще же всего тебя останавливают монстры из последней трети игры, у которых идёт прирост характеристик каждый ход — кривая сложности сейчас куда круче кривой прогресса персонажа.

    «Бессмертный. Сказки Старой Руси» имеет существенное отличие от Slay The Spire в ключевой механике боя — здесь рукопашные юниты могут бить, только находясь на первой позиции, а лучники, попав в неё, получают штраф — у них перестаёт работать броня. Соответственно, выбирать цель для атак мы можем или перемещая врагов специальными картами-умениями, или используя те редкие атаки, которые наносят урон по дальним позициям, — в этом смысле детище 1C Game Studios слегка напоминает Monster Train. Только предпоказа результатов твоих действий нет.

    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления 3

    Вторая геймплейная специфика состоит в том, что потерявший всю свою жизнь враг не испаряется с поля сразу, а сначала остаётся на своём месте на несколько ходов в состоянии «при смерти». Его тушка мешает атаковать вашего героя, и, кроме того, с этим связаны некоторые способности: Варвара может перетащить такого врага к себе, закрываясь им как щитом, а некоторые монстры умеют превращать трупы в коконы, из которых вылупляются новые враги.

    Варвара как раз таки и специализируется на том, чтобы контролировать позиции врагов. Вооружена воительница топориком и хлыстом, сделанным из её собственной отрезанной косы, — и чертовски обидно, что сейчас она лупит в основном топором: всё самое сочное и интересное у этой героини так или иначе завязано именно на её бич. При этом анимации и у неё, и у врагов довольно приятные, а отличный визуальный ряд уже можно выделить как сильнейшую сторону проекта. Что у «Шпиля», что у других родоначальников жанра были проблемы с красотой картинки — а здесь арт стоит во главе угла, но не приедается и не утомляет. Как по мне, в этом плане игра демонстрирует уровень Roguebook.

    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления 2

    Система прокачки карт сейчас выглядит откровенно скудно — доступно всего лишь однократное улучшение карты, которое даёт заранее предопределённый бонус: может немного подрасти урон или снизиться стоимость применения. В 2019-м это было нормально, но теперь, когда в жанре есть десятки разных проектов, хочется куда большей вариативности в развитии колоды. Тем более что сейчас карты куда важнее артефактов.

    Обычно в рогаликах именно артефакты задают вектор билдостроению — но сколько я ни играл в текущую сборку «Сказок», мне ни разу не выпадала вещь, радикально переворачивающая мой геймплей. А вот парочка билдообразующих карт нашлась. Однако текущая математика игры не даёт как следует сократить колоду, чтобы давать таким картам действовать почаще. Более того, Варвара как персонаж заточена под создание длинной колоды — каждая карта приносит ей дополнительное очко здоровья, а многие её механики как раз настроены на быструю крутку. Другой вопрос, что с короткой колодой такие механики играли бы ещё лучше.

    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления 1

    Чего мне больше всего не хватает — так это полноценной карты, на которой видишь, куда перемещается персонаж. Сейчас каждый экран перемещения представлен классическим былинным выбором из трёх путей «Направо пойдёшь — от волков огребёшь». Из-за этой системы нет ни долгосрочного планирования, ни в принципе понимания того, как твой персонаж взаимодействует с пространством. Допустим, у меня есть выбор между битвой с боссом и ещё двумя активностями — если я выберу одну из них, я просто оттяну неизбежное (ну или смогу как-то усилиться перед сложным боем) или пропущу важную схватку? Похожая штука с тремя окнами на выбор есть в Night of the Full Moon, вот только там система работает понятно: каждое окошко не зависит от других — это стопка карт, которые ты по очереди снимаешь.

    * * *

    «Бессмертный. Сказки Старой Руси» — это не бездушный клон и не слепленная на коленке «игра по лицензии», а попытка сделать что-то действительно достойное, крепкое, приносящее радость. Сейчас наполнения в «Сказках» маловато — где-то на уровне демоверсии. Зато уже видно, что при должном количестве контента и умелом подборе баланса у них есть неплохие шансы стать одним из лучших представителей жанра. Боевая система интересная и рабочая, визуальный ряд и музыка позволяют проводить здесь долгие часы подряд, вдобавок и сам сеттинг крутой. Пока вот прямо рекомендовать покупку, пожалуй, ещё рано, но с добавлением второго героя, доработкой баланса и появлением нового контента в игру можно будет залетать всем ценителям жанра.

    «Бессмертный. Сказки Старой Руси»: Первые впечатления 5
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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
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