Ждём «Dragon Age: На Страже Завесы». О чём будет игра?

Четвертая Dragon Age жива и готовится к релизу — спустя десять лет после её предшественницы Dragon Age: Inquisition. За это время проект успел сменить подзаголовок: вместо Dragon Age: Dreadwolf нас ждёт Dragon Age: The Veilguard. И это изменение не случайно, что подтверждается тонной информации, полученной за последние пару недель. Пора собрать все эти сведения воедино и поговорить о сюжете уже обстоятельно, сравнив его с тем, что было в старых анонсах и предположениях. Если коротко: мы оказались правы во многом.

Стража Завесы против (?) Ужасного Волка

Одной из самых больших загадок все эти годы был таймскип — то, сколько времени прошло после событий DLC «Чужак», которым заканчивается Dragon Age: Inquisition. Разработчики из BioWare наконец дали ответ: около девяти-десяти лет. Это означает, что наших новых героев мы встретим уже после 9:50 Века Дракона, и за это время мир мог значительно поменяться.

Мы вступаем в так называемую Стражу Завесы, собранную с конкретной целью: остановить Ужасного Волка. Предыдущий подзаголовок Dreadwolf делал акцент именно на нём, как и анонсы, тизеры и концепт-арты, которыми BioWare кормила нас последние несколько лет. Всё говорило о том, что Ужасный Волк — Солас, наш сопартиец из Inquisition — сыграет в новой игре ведущую роль. Он антагонистичен по отношению к новому герою по кличке Рук… или, во всяком случае, так предполагалось. Настоящими злодеями станут два других самопровозглашённых бога.

Осторожно, сюжетные спойлеры Солас действительно был беспрецедентной угрозой континенту Тедас с его планами по снятию Завесы — метафизического барьера между реальным миром и миром снов, что неизбежно повлекло бы крах цивилизации в том виде, в каком мы её знали. Но анонсирующие 20 минут геймплея, а также большое интервью для Game Informer (ссылка открывается через VPN) раскрыли, что план Соласа рушится практически в самом начале игры. Да, ритуал по снятию Завесы свершается ещё в прологе, но он оказывается прерван, в результате чего Солас застревает в ловушке в мире снов, а на свободу выходят два заточённых эльфийских бога — его злейшие враги Эльгарнан и Гиланнайн. Даже по одиночке они — большая угроза, чем та, что когда-либо являл собой Солас. И, похоже, Солас станет для ГГ тем же, чем были Джонни Сильверхэнд для Ви и Красавчик Джек для Риза. Между Ужасным Волком и Руком будет некая связь; по намёкам сценаристов, от нас будет зависеть, подружатся они или начнут враждовать.

Учитывая вышесказанное, BioWare не зря сменила подзаголовок. Теперь основной акцент сделан на Стражу Завесы, то есть на нашего героя и его сопартийцев. Мы можем выбрать для игры человека, эльфа, гнома или васгота, сделать избранного воином, магом или разбойником. Впервые в серии будет введена система предысторий-фракций. Это означает, что наш персонаж к началу игры может принадлежать к одной из шести фракций, что повлияет на его отношения с NPC. Среди фракций есть как знаменитые, такие как Серые Стражи, Антиванские Вороны и Дозор Скорби, так и малоизвестные Теневые Драконы, Завесные Странники и Хозяева богатств, которых в рукомьюнити пока что чаще называют Повелителями Фортуны.

Каждый из наших спутников принадлежит к одной из этих фракций. Кроме очаровательной гномки Хардинг из Инквизиции, которая вернётся уже как полноценная спутница, в команду Рука войдут джентльмен-некромант, рогатая охотница на драконов, убийца магов из Воронов, Серый Страж (со своим грифоном, а ведь грифонов мы ждали столько лет!), эльфийка — гибрид мага и лучницы, и частная сыщица, владеющая ледяным колдовством. Все они уже заявлены романсабельными без каких-либо ограничений.

Вместе и при поддержке Варрика Тетраса, понёсшего в прологе большую личную потерю, герои будут защищать Завесу и Тедас от всех, кто на них посягает. Но это не единственная беда, с которой Страже Завесы придётся иметь дело.

Мор и суета

Нас снова ждёт Мор. Это была ключевая сюжетная угроза в первой игре франшизы, Dragon Age: Origins. Очередной осквернённый Древний Бог — дракон-архидемон, спящий под землей, — поведёт за собой полчища порождений тьмы, способных отравить всё живое. Это то, что разработчики подтвердили уже наверняка. Но пока остаётся загадкой, не окажется ли Мор в этот раз двойным, как намекали концепт-арты несколько лет назад. Это означает: два архидемона, вдвое больше хаоса и скверны и довольно тесная связь с той новой угрозой, которая должна была стать проблемой Соласа, а станет нашей.

Интересный факт: каждый новый Мор в Тедасе (пока что их было пять) заканчивался значительно быстрее предыдущего. Пятый Мор в Dragon Age: Origins длился всего год и может считаться камерным по сравнению со столетиями ужасов Первого Мора. Мы не очень удивимся, если в The Veilguard Мор закончится за месяц или около того.

Это, однако, вряд ли сделает его менее ужасающим. BioWare обещает упор на мрачность, некоторые события будут отсылать к хоррору в дань Origins. Достаточно вспомнить один из рассказов книги «Тевинтерские ночи», предваряющей события The Veilguard. От него действительно мурашки по коже.

Мы пустимся в путешествие по Тедасу и посетим Тевинтер, Антиву, Андерфелс, Ривейн, лес Арлатан и, вероятно, Неварру (арену боевых действий обещают большую, чем в любой другой серии, но сами локации будут меньше, не такими безбожно растянутыми, как в Inquisition). Стоит ожидать, что мы спустимся и на Глубинные тропы, что стало одной из традиций в играх серии, вдобавок это уже тизерили в «Тевинтерских ночах». И нужно отметить, что в этот раз BioWare, кажется, избавит игру от «проблемы телепорта», от которой так страдали предыдущие Dragon Age и сериальная «Игра престолов».

Нашим новым игровым хабом станет Маяк, место в Тени, принадлежащее — сюрприз-сюрприз — Соласу. Вот уже второй раз нам достанется база самого Ужасного Волка, сразу после Скайхолда, где заседала Инквизиция. На Маяке есть выход непосредственно на Перекрёсток элувианов. Это отдельное измерение между реальным миром и Тенью, миром снов, уставленное древними эльфийскими зеркалами, и зеркала эти могут вести в разные уголки Тедаса или даже в саму Тень. Или даже в иные миры. Мы сможем путешествовать по всему северу огромного континента; теперь не придётся переплывать буквальный океан, за которым лежит единственный магазин с функцией смены внешности ГГ (привет «Инквизиции»).

При этом нам обещаны красоты, леса и моря, пустыни и подземные лабиринты; Dragon Age: Inquisition была весьма красива, а The Veilguard уже по скриншотам захватывает дух. Правда, разработчики сперва показали нам Тедас и новых героев в странной стилистике, выпустив тизер персонажей, который по духу, цветовой гамме и атмосфере отсылал скорее к Fortnite, нежели к Dragon Age. Это вызывало бурное негодование в интернете, однако спустя несколько дней состоялся обещанный показ геймплея, и настроения слегка изменились. Визуально игра уже не так стремится к реализму — это отличает её от предыдущих частей, — но она может впечатлить. Разработчики обещают, что контраст мрачности и ярких акцентов станет визитной карточкой The Veilguard.

А что же Инквизитор?

Не все в это верили, но многие надеялись: новое путешествие не обойдётся без главного героя предыдущей части — Инквизитора. В самой Dragon Age: Inquisition тоже возвращался предыдущий протагонист, Хоук из Dragon Age 2. Его можно было воссоздать в редакторе где-то в середине игры, чтобы провести бок о бок с ним пару-тройку миссий.

Но в The Veilguard Инквизитору, похоже, отведена роль поважнее. Создать его можно будет одновременно с Руком, в том же редакторе. Там же будет анкета с сюжетными выборами — на этот раз не будет ни переноса файлов сохранений, ни даже переноса данных из аккаунта на сайте Dragon Age: Keep. Да-да, на этом полномочия Keep всё. Сколько выборов будет содержать анкета во внутриигровом редакторе, сказать сложно, но наверняка среди них окажутся самые глобальные: кто ваш король или королева Ферелдена, кто ваш правитель Орлея, кто ваша Верховная Жрица…

Насколько получится воссоздать характер Инквизитора и есть ли здесь возможности для отыгрыша, сказать сложно. По этой причине у игроков случился диссонанс насчёт Хоука, ведь его характер в Inquisition мог сильно противоречить отыгрываемому в Dragon Age 2. Инквизитор выглядит важной фигурой в сюжете The Veilguard, хотя пока неизвестно, сколько экранного времени ему уделят. В Discord разработчики сказали так: «Судьбы Соласа и Инквизитора связаны, историю одного невозможно рассказать без другой». А историю Соласа, как выяснилось, невозможно завершить без нашего нового протагониста Рука, так что большой вопрос, как сюжет будет вращаться вокруг этой троицы.

* * *

Дата выхода Dragon Age: The Veilguard пока не объявлена, но игра может выйти раньше, чем думают многие. Самым символичным релизным окном стал бы ноябрь этого года — 18 ноября как раз исполнится десять лет «Инквизиции». Однако жёсткая конкуренция с Ubisoft именно в этом месяце сильно повредит планам BioWare, которой жизненно необходимо прогреметь со своей игрой. Стоит помнить, что переносы всегда вероятны, и пока что мы рассчитываем на промежуток от сентября этого года до февраля следующего. Тогда мы и узнаем, как аукнется Тедасу очередная эльфийская угроза, можно ли гладить грифона, словно котика, и не забыли ли в BioWare про сюжетную линию гномов. Никогда не стоит забывать о гномах.