Игры мая 2019, достойные внимания

Май ожидался тихим и спокойным месяцем. Парочка игр первой величины, порты на Switch… Но стоило копнуть поглубже, как выяснилось, что на конец весны заявлен целый ворох перспективных проектов от маленьких разработчиков. Практически без рекламных бюджетов и зачастую без русского перевода — но всё равно такие… заманчивые!

Close to the Sun

Когда и где: 2 мая в Epic Games Store

Что: приключения, хоррор

Перевод: субтитры

Чего ждём: атмосферной игры в духе BioShock. Да, когда разработчики берут за основу дизайна стиль ар-деко, подобных сравнений не избежать — но Storm in a Teacup и не старались от них уйти. Игра посвящена поискам пропавшего учёного на корабле, построенным Николой Теслой. В Close to the Sun хватает и головоломок, и красивых локаций, и жути. Впрочем, пресса уже встретила проект достаточно прохладно, так что особо заглядываться на новинку не стоит.

Pandemic Express: Zombie Escape

Когда и где: 6 мая в Steam

Что: командный шутер

Перевод: полный текстовой

Чего ждём: угарную мясорубку, практически чистую концепцию, которая только начинает обретать форму в раннем доступе. В начале команду из 30 человек на 10 секунд запирают в комнате с одним зомби. Те, кого он успел покусать, превращаются в ему подобных и отныне пытаются сожрать выживших. Более везучие стараются удрать на поезде, который движется через солидных размеров карту. Отстающих он ждать не будет, но в игре хватает транспорта, чтоб догнать уезжающий экспресс. И начинается выживание — защита поезда, прятки в городе, лихие погони. Редкий состав доезжает до точки назначения — уж больно сильны здесь заражённые! Тем более, что каждый погибший пополняет их ряды! Кстати, со временем обещают добавить уровень с кораблём…

Shakedown: Hawaii

Когда и где: 7 мая на PC, PS4 и Switch

Что: аркада

Перевод: нет

Чего ждём: яркую ретро-игру в стиле Contra и первых частей GTA. Куча оружия, разнообразные декорации и далёкие от законности правила ведения бизнеса. Если вы застали аркады конца 80-х и вспоминаете о них с теплотой — стоит присмотреться к Shakedown: Hawaii.

Life Is Strange 2: Wastelands

Когда и где: 9 мая на PC, PS4 и X1

Что: приключения

Перевод: субтитры

Чего ждём: очередного повода запустить Life Is Strange 2 — особенно если вы её покупали сразу абонементом. А брать её «кусками» особого смысла и нет — если пропустить какой-нибудь из эпизодов, то игра сгенерирует новое сохранение и старательно сделанные выборы учитываться не будут. В третьем эпизоде герои познакомятся с сообществом калифорнийских бродяг и, возможно, даже поучаствуют в сборе особой травы, из которой в нашей стране принято делать верёвки…

A Plague Tale: Innocence

Когда и где: 14 мая на PC, PS4 и X1

Что: стелс

Перевод: субтитры

Чего ждём: сильную историю про выживание двух английских ребятишек во Франции — среди войны, чумы и прочих смертельных опасностей. Визуально игра немного напоминает Dishonored, но по настроению совсем другая: спасением страны и восстановлением справедливости тут и не пахнет. Знай прячься от инквизиторов, солдат и разбойников да молись, чтоб тебя в это время не сожрали крысы.

Rage 2

Когда и где: 14 мая на PC, PS4 и X1

Что: шутер

Перевод: полный

Чего ждём: ещё один постапокалиптический этюд в розовых тонах — эдакая Far Cry New Dawn на стероидах. Заявлены крутая стрельба, драйвовые гонки и интересный мир. Впрочем, есть серьёзные поводы для беспокойства: первая часть, которой занимались id Software, оказалась преступно слабой для столь именитой компании. Rage 2 разрабатывала преимущественно Avalanche Studios, которая постоянно делает шутеры с открытым миром, да только получается всё как-то без огонька. Впрочем, если выйдет хорошо — это её билет в высшую лигу. Да и мир весьма нетривиальный: авторы описывают его как «пост-постапокалипсис», где биосфера и общество постепенно начинают исцеляться.

Druidstone: The Secret of the Menhir Forest

Когда и где: 15 мая на PC

Что: тактическая RPG с пошаговыми боями

Перевод: нет

Чего ждём: красивейшую игру старой школы от создателей Legend of Grimrock. Обещают много загадок, непростых боёв и магии. Осторожно — наверняка в релизной версии будет море ошибок! Но разве стоит из-за них пропускать яркое волшебное приключение?

Dark Future: Blood Red States

Когда и где: 16 мая в Steam

Что: гибрид дорожного экшена и тактики

Перевод: нет

Чего ждём: постапокалиптических гонок, где придётся мучить не только педаль газа, но и маленькие серые клеточки. Выиграть просто так, паля во всё подряд, не получится — нужно подлавливать врагов на поворотах, уходить с линии огня и умело пользоваться активной паузой для прицеливания и осмысления происходящего. Проект от создателей Achtung! Cthulhu Tactics — так что шедевра, наверное, не выйдет. Но концепт всё равно интересный!

Observation

Когда и где: 21 мая в Epic Games Store и PS4

Что: триллер

Перевод: нет

Чего ждём: напряжённого детективного триллера, где нам внезапно предстоит играть за ИИ, который помогает человеку расследовать пропажу сотрудников космической станции. Как именно будет выглядеть игровой процесс — сказать сложно, ведь практически всё, что нам доступно, — это наблюдение. Получается что-то вроде Five Nights at Freddy’s, только без одержимых аниматроников. Игра выглядит стильно, и хочется, чтобы сюжет не подкачал. Ведь представьте, до чего будет банально, если в конце выяснится, что именно ИИ всех и укокошил!

American Fugitive

Когда и где: 21 мая на PC и PS4, позднее — на X1 и Switch

Что: экшен

Перевод: текст

Чего ждём: достойного наследника серии GTA с изометрическим видом. Заявлены разрушаемое (в рамках разумного) окружение, криминальный сюжет, лихие погони и перестрелки, приятная глазу картинка. Разработчики раньше занимались исключительно добротными казуальными играми, так что в итоге может получиться всё что угодно — от шедевра до забагованной однодневки. Но надеемся именно на лучшее: трейлер игры выглядит исключительно бодро и многообещающе.

Team Sonic Racing

Когда и где: 21 мая на PS4, X1, Switch и в Steam

Что: гонки

Перевод: субтитры

Чего ждём: семейных аркадных гонок со ставкой на командное взаимодействие. Да, за одним экраном смогут расположиться сразу четверо! Гонщики могут комбинировать всевозможные способности, а также применять командный суперприём. В общем, прослеживаются некоторые параллели с Dark Future: Blood Red States, только здесь всё весёлое, мультяшное и за качество не приходится переживать.

S.W.I.N.E. HD Remaster

Когда и где: 23 мая в Steam

Что: RTS

Перевод: полный

Чего ждём: ремастер культовой пародийной игры про войну кроликов и свиней. Авиация, танки, много юмора и обновлённый графический движок. Вещь культовая, её возвращения ждут многие игроки. А в этом месяце выйдет ещё парочка перспективных RTS — неужели жанр потихонечку начинает возрождаться?

Total War: Three Kingdoms

Когда и где: 23 мая в Steam

Что: стратегия

Перевод: полный

Чего ждём: Total War про Китай эпохи Троецарствия. Продукт во многом заточенный на конкретный рынок, но что с того? Выход очередной Total War всегда становится событием в среде поклонников стратегий. Ждём колоритную и продуманную игру с серьёзным отношением к историческому материалу и эпичными сражениями сотен юнитов.

Pathologic 2

Когда и где: 23 мая в Steam, когда-нибудь потом на PS4 и X1

Что: приключение, выживание

Перевод: полный

Чего ждём: очередного повода поспорить, мертва ли российская игровая индустрия. Как ни странно, работы Ice-Pick Lodge всегда были хорошими аргументами для обеих сторон. Одни превозносят их как шедевры, другие рассматривают как претенциозную инди-чушь, сделанную в пику «геймдизайну здорового человека». Изначально вторая часть задумывалась как ремейк — продолжения-то «Мор» не предполагал! Кстати, в продажу поступит только один играбельный персонаж, а когда доделают двух остальных — непонятно. Скорее всего, это будет зависеть от продаж.

Dollhouse

Когда и где: 24 мая в Steam

Что: приключенческий хоррор

Перевод: нет

Чего ждём: страшненького нуарного приключения. Загадочные преследователи, прогулки по закоулкам памяти, тёмный светофильтр, жутковатый звуковой ряд и угнетающий антураж. Внимание проект привлекает обилием весьма нетипичных для жанра решений: у игрока будет четыре десятка способностей, возможность взглянуть на мир глазами преследователя, а в одном из режимов будут даже случайно генерируемые уровни! Заявлен также мультиплеер на 14 человек в стиле The Ship: Murder Party. Как всё это будет работать — решительно непонятно, но звучит интригующе.

Oxygen Not Included

Когда и где: 28 мая на PC

Что: строительный выживастик

Перевод: текст

Чего ждём: выхода из раннего доступа. Игра про строительство базы и выживание на астероиде наконец-то примет условно-законченный вид. Так что если вы приглядывались к симпатичному творению Klei Games — самое время принять окончательное решение!

Layers of Fear 2

Когда и где: 29 мая на PC, PS4 и X1

Что: хоррор

Перевод: субтитры

Чего ждём: ещё один отличный хоррор. В этот раз действие развернётся на круизном лайнере (ох, что-то популярны стали корабли в майских хоррорах!), а игроку достанется роль актёра, которого пригласили сняться в весьма необычном кинопроекте. Вместо съёмочной группы — только камеры да властный голос. Вместо сценария — ваши неумелые попытки разобраться в ситуации. Вместо реальности — коктейль из галлюцинаций и воспоминаний. В общем, если вы ценитель жанра, мимо этой игры проходить не стоит. Даже на цыпочках!

Conan Unconquered

Когда и где: 30 мая в Steam

Что: RTS

Перевод: субтитры

Чего ждём: эпичную RTS с магией, гигантами, Хайборийской эрой и прочими прелестями мира Конана. Реальный конкурент для Total War: Three Kingdoms — если там всё стабильно и предсказуемо (Total War же!), то здесь нас могут ждать сюрпризы. Разработчики отнюдь не новички в жанре, но впервые берутся за проект подобного масштаба. Может получиться одна из лучших игр про Конана — скрестим пальцы!

PixArk

Когда и где: 31 мая в Steam

Что: песочница

Перевод: субтитры

Чего ждём: Minecraft с динозаврами. От ARK: Survival Evolved здесь только гигантские ящеры, и будем честны: создатели модов давно уже прикрутили их к бессмертному творению Нотча. Поклонники ARK, попробовавшие новинку в раннем доступе, остались не в восторге — жалуются и на оптимизацию, и на скуку. Но если вы давно и плотно сидите на Minecraft и «Копателе», к новинке стоит присмотреться.