Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой

Очень сложно поверить в то, что новой игрой от студии отца survival horror Синдзи Миками, с предыдущего релиза которой прошло меньше года, стал яркий мультяшный ритм-слэшер с Prodigy и Nine Inch Nails в саундтреке. Почти так же сложно, как осознать, что эту безумную работу Tango Gameworks уже сейчас хочется назвать одной из главных игр года.

Жанр: ритм-игра, слэшер

Разработчик: Tango Gameworks

Издатель: Bethesda Softworks

Платформы: PC, X1, XSXS

Играли на: Xbox Series S

Похоже на: Devil May Cry * Crypt of the NecroDancer * Sunset Overdrive