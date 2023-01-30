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    #обзор игры #ритм-игра #экшен

    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой

    30 января 2023
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    30.01.2023
    16900
    3 минуты на чтение
    #обзор игры #ритм-игра #экшен
    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой 1

    Очень сложно поверить в то, что новой игрой от студии отца survival horror Синдзи Миками, с предыдущего релиза которой прошло меньше года, стал яркий мультяшный ритм-слэшер с Prodigy и Nine Inch Nails в саундтреке. Почти так же сложно, как осознать, что эту безумную работу Tango Gameworks уже сейчас хочется назвать одной из главных игр года.

    Жанр: ритм-игра, слэшер
    Разработчик: Tango Gameworks
    Издатель: Bethesda Softworks
    Платформы: PC, X1, XSXS
    Играли на: Xbox Series S
    Похоже на: Devil May Cry * Crypt of the NecroDancer * Sunset Overdrive

    Чай всегда мечтал стать рок-звездой и ради этого вписался в программу Armstrong, участников которой корпорация Vandelay обеспечивает новейшими протезами. Вот только посреди «операции» на тело Чая попадает плеер, который заменяет ему сердце и заставляет двигаться в такт музыке. Из-за этого все боевые роботы Vandelay получают задание уничтожить парня-«дефект», но не зря же вместо больной руки у Чая теперь мощный магнит, формирующий вокруг себя электрогитару из мусора. Что может быть лучше, когда пытаешься выбраться с гигантской фабрики и остановить корпорацию зла, которой настолько лень рекламировать свой продукт, что она решила поработить разумы людей и просто заставить их платить деньги?

    Сюжет Hi-Fi Rush забит отсылками и шутками — здесь куча действительно смешных героев, часть из которых будто сбежали из аниме. На лёгкую атмосферу работает и яркий визуальный стиль, напоминающий стиль Jet Set Radio и Sunset Overdrive. При этом каждый уровень выглядит и играется по-своему за счёт ключевых элементов вроде лавы или конвейерных линий, а не становится частью однообразного цветастого месива. А ещё каждую из локаций интересно исследовать в поисках секретов.

    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой 2

    Но главная жемчужина игры — боевая система. Попадая в такт, Чай формирует комбо из обычных и усиленных атак, притягивается к врагам, совершает суперудары и призывает в бой друзей с уникальными эффектами — они появляются на несколько мгновений благодаря робокошке Восьмёрочке. На каждом уровне игра подкидывает новые механики и врагов, и с некоторыми из них можно справиться, только комбинируя атаки разных героев. А в какой-то момент в Hi-Fi Rush появляется парирование, и боевая система становится ещё глубже. Постоянно попадаются роботы, победить которых можно, только последовательно отразив череду ритмичных ударов. Сегодня такое разнообразие врагов встречается ну очень редко. 

    Разработчики позаботились и об игроках, которым сложно попадать в ритм. Даже если вы пропустили бит, атака всё равно произойдёт, но урона нанесёт меньше. А ещё можно настроить индикатор Восьмёрочки, который мерцает в такт музыке. Ну, вдруг вам не хватает постоянно подпрыгивающего и мигающего окружения. Если же стало совсем тяжело, то можно в любой момент включить большой индикатор внизу экрана или автоматическое попадание в бит в настройках. 

    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой 3

    О боссах вообще ничего не хочется говорить, чтобы не испортить несколько сюрпризов, — парой ударов по голове от них не отделаться!

    Боевая система комплексна сама по себе, но разработчики сделали её ещё глубже с помощью прокачки. На уровнях спрятаны предметы, которые улучшают характеристики Чая, а в гитару можно встроить несколько чипов-медиаторов, уменьшающих кулдауны героев поддержки или продлевающих паузы в комбо. Их, как и новые атаки, можно купить в магазине, но всё это можно и продать, если срочно понадобились деньги. Так можно, например, остаться без любимого приёма в бою, зато получить сверхмощный суперудар.

    Правда, к концу игры денег-шестерёнок становится так много, что покупать начинаешь всё подряд, а чипы вообще почти никак не влияют на геймплей. Но гораздо сильнее расстраивает саундтрек. Большую часть игры Tango Gameworks забила оригинальными треками, похожими один на другой. Несколько раз в Hi-Fi Rush звучат культовые группы вроде Nine Inch Nails и Prodigy, и на фоне Invaders Must Die композиции от разработчиков звучат откровенно слабо. Ни одна из них не запоминается, как будто кто-то поставил плейлист рок-музыки для лифта. Удовольствия от боевой системы это не умаляет, но в сражениях под известные композиции сразу чувствуешь разницу. 

    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой 4

    Всегда читайте описание!

    После прохождения Hi-Fi Rush не заканчивается. Каждый уровень можно перепроходить, улучшая свой результат и открывая недоступные ранее области, как в метроидвании. Жалко, что на первых уровнях в таком режиме всё равно нужно проходить обучение, как в первый раз, зато на многих локациях появляются секретные испытания. Например, в одном из них нужно уничтожить несколько роботов всего за полторы минуты. К тому же урон они получают только в течение 12 тактов после отражения их атак.

    А для тех, кому хочется играть в Hi-Fi Rush вечно, есть роглайк-режим, где вы проигрываете, когда кончается время, и увеличиваете его, попадая в такт и убивая врагов. 

    Обзор Hi-Fi Rush. Дьявол стал рок-звездой 5

    «Башня ритма» сделана довольно лениво, но захватывает интерес благодаря магазину между этажами, где валютой становится само время боя

    Hi-Fi Rush — не просто дико весёлая и цветастая ритм-игра от создателей The Evil Within, но глубокий и очень доступный слэшер, способный потягаться с DmC или даже основной серией Devil May Cry. Крутой, но ненавязчивый юмор не даёт оторваться от прохождения, а глубокая боевая система, постоянно обрастающая новыми элементами, заставляет вернуться в игру и после финальных титров. Экшен Tango Gameworks кажется игрой, которой просто не может быть — настолько в ней всё неожиданно хорошо для маленького проекта-сюрприза от ААА-студии. И если это лишь начало года, то страшно представить, что будет дальше.

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