Самая ожидаемая игра 2020 года

Что? GTA по мотивам популярной ролевой системы в сеттинге киберпанка от создателей трилогии о ведьмаке

Где? PC, PS4, X1

Когда? 16 апреля

Чего ждём? Чего-то запредельного, новую икону киберпанка. Проект привлёк внимание ещё на этапе тизера — просто тем фактом, что его создают авторы «Дикой Охоты», одной из лучших ролевых игр 2010-х. И чем больше появляется подробностей, тем скорее мы хотим получить эту игру. Огромный город, бешеное внимание к деталям, классная боевая система, ориентация на взрослую аудиторию и масса возможностей для отыгрыша и решения задач — если всё получится как надо, у нас будет самая большая и мощная игра в киберпанк-сеттинге. Но что может пойти не так?

Хотя CD Projekt RED и делает восхитительные игры, на старте у их проектов заметны некоторые проблемы с качеством. Cyberpunk 2077 — дорогое, амбициозное и максимально сложное начинание, да и дату релиза, судя по всему, определило начальство, а не команда разработки. В итоге игра может выйти сырой и во всем великолепии предстанет перед публикой не весной, а спустя десяток-другой патчей. И наверняка именно это определит, станет ли Cyberpunk 2077 игрой года.

Ещё одна самая ожидаемая игра 2020 года

Что? Продолжение главной постапокалиптической игры десятилетия. Элли подросла, а мир стал ещё более жестоким. И некогда милая девчушка, кажется, неплохо приспособилась к суровой реальности, где человек человеку волк.

Где? PS4

Когда? 29 мая

Чего ждём? Драматичную историю с графикой нового поколения, правдоподобной актёрской игрой и моральными дилеммами, которые заставили бы и Геральта из Ривии нервно закурить «Беломор». Но, кроме сюжетной составляющей, мы ждём ещё и уникального геймплея. Naughty Dog настолько хорошо потрудилась над искусственным интеллектом врагов, что кое-кто из индустрии обвинил разработчиков в обмане: дескать, ну невозможно так ловко запрограммировать столь сложное поведение. Глава студии воспринял эти обвинения с гордостью — и, пожалуй, у нас нет повода не доверять создателям тетралогии Uncharted. Уж если они задались целью выпустить шедевр, то не успокоятся, пока не сделают игру действительно безупречной.

Что? Новая игра про паркур в условиях зомби-апокалипсиса

Где? PC, PS4, X1

Когда? Весной 2020 года

Чего ждём? Своеобразную сюжетную песочницу, где каждое наше решение будет преображать мир. Со времён первой части эпидемия зомби-вируса охватила всю планету, фактически вернув людей в средневековье. И если первая часть была экшеном, то продолжение делает ставку на ролевые элементы — здесь во главе угла стоят решения и их последствия. Сделали воду общественным достоянием? Всё вокруг зазеленеет, но в город начнут стягиваться всякие оборванцы из окрестных селений. Отдали её в руки авторитарного правительства? Порядка станет куда больше, но счастливых лиц и молоденьких деревьев вы больше не увидите. За сценарную часть отвечает Крис Авеллон (Planescape: Torment, Divinity: Original Sin 2), так что о качестве сюжета можно не беспокоиться. Как и в первой части, проблемы предстоит решать не только с помощью оружия, но и полагаясь на ловкость ног и силу рук — паркур снова будет залогом выживания.

Что? Ураганный шутер с видом от первого лица, где надо рвать на части тысячи чертей

Где? PC, PS4, X1, Switch

Когда? 20 марта

Чего ждём? Умопомрачительную мясорубку. Хоть DOOM 2016 года и был роскошной игрой, он обладал внушительными недостатками вроде неброских уровней или неканонического дизайна монстров. DOOM Eternal всё это исправит, а заодно разживётся несколькими новыми особенностями. Теперь уровни будут напоминать не плоские арены, а слоёные пироги с начинкой из демонов. Ну а чтобы Палачу Рока было сподручнее перемещаться по таким перепадам высот, в его любимый дробовик встроят цепь с крюком. Кроме того, создатели намерены расширить вселенную — кроме пылающей земли и пустынного ада, нам покажут что-то действительно новое, что раньше в серии не демонстрировалось. Неужели какие-то кибер-небеса?

Что? Конструктор миров

Где? PS4

Когда? 14 февраля

Чего ждём? Выхода в публичный доступ не просто игры — целой творческой платформы, на которой можно создавать не отдельные уровни или истории, а полноценные игры самых разных жанров. Помимо сюжетной кампании от разработчиков, на запуске будет доступен контент от десятков энтузиастов, принимавших участие в закрытом бета-тестировании. Если проект выстрелит, мы получим первую настоящую альтернативу Minecraft, игру, которая сделает следующий шаг в сторону творческой свободы.

Что? Глобальная стратегия, которая всерьёз намерена конкурировать с «Цивилизацией»

Где? PC

Когда? 2020 год

Чего ждём? Настоящего конкурента для детища Сида Мейера. Элементы Humankind нам хорошо знакомы — мы управляем государством, строим новые города, развиваем науку и воюем с соседями. Но, хотя игра даже визуально напоминает «Цивилизацию», отличий будет масса. Например, вместо конкретной исторической личности у руля будет стоять персонаж, сгенерированный самим игроком, а города смогут вырасти в полноценные мегаполисы, покрывающие территории от океана до океана. За разработку отвечают создатели Endless, одной из лучших серий пошаговых стратегий за последние годы, так что опыта у них предостаточно. Впрочем, велика вероятность, что релиз перенесут на 2021 год: уж слишком амбициозный выходит проект.

Что? Полноценный ремейк главной jRPG всех времён, часть первая

Где? PS4

Когда? 3 марта

Чего ждём? Один из главных долгостроев игровой индустрии наконец-то выбирается на финишную прямую. Игровое сообщество годами молило Square Enix о ремейке самой популярной части Final Fantasy, и вот спустя 23 года и бесчисленное количество ремастеров и портов на всевозможных платформах мы наконец-то получим желаемое!

Разумеется, игру смогут оценить даже те, кто пропустил оригинал: их ждёт яркий мир на стыке киберпанка и технофэнтези, интересный сюжет с актуальной экологической проблематикой и одна очень неожиданная смерть. Впрочем, вдруг в этот раз её можно будет исправить?

Напрягает лишь то, что в марте мы получим только первую часть игры. Зато по трейлеру сразу понятно, почему процесс настолько затянулся. Милая пиксельно-спрайтовая графика отправилась на свалку истории, а ей на смену пришёл дорогой фотореализм.

Что? Ещё один высокобюджетный ремейк культовой японской игры

Где? PC, PS4, X1

Когда? 3 апреля

Чего ждём? Похоже, дорогие ремейки японских игр стали настоящим трендом на рубеже десятилетий. Resident Evil 3 возвращается уже не в первый раз — до этого игроков успели порадовать HD-ремастером, но теперь нас ждёт не просто подтяжка текстур. По трейлерам понятно, что работа проделана не хуже, чем со второй частью, а значит, за результат можно не волноваться. Занятно будет в конце года сравнить Resident Evil 3 с Final Fantasy VII Remake — какой ремейк в итоге окажется лучше?

Что? Продолжение культовой ролевой игры по мотивам отличной ролевой системы

Где? PC, PS4, X1

Когда? Конец 2020 года

Чего ждём? Сложную ролевую игру с замахом на immersive sim и упором на ближний бой. Первая часть была обласкана критиками и игроками, но вышла в очень неудачный момент и плохо продавалась, что привело к закрытию её разработчиков, студии Troika Games. В центре сюжета Bloodlines 2 — низший вампир из Сиэтла, который стал кровососом во время массового обращения. Из-за этого инцидента местные кланы вступают в войну, и герою нужно примкнуть к одному из них, чтобы выжить. Пока проект выглядит довольно сыро и дёшево, зато ломится от интересных идей и механик. Для любителей Мира Тьмы и фанатов первой части это в любом случае обязательная покупка, а вот все остальные могут не бежать оформлять предзаказы, а спокойно подождать рецензии.

Что? Ответвление от основной серии Half-Life для VR-устройств, рассказывающее о приключениях Аликс Вэнс

Где? PC + VR-комплект

Когда? В марте

Чего ждём? Действительно крутую VR-игру. Valve уже выпускала неплохой VR-проект по мотивам Portal, но Alyx должна стать не просто развлечением на пару дней, а реальным аргументом в пользу покупки дорого VR-комплекта. Сюжет развернётся перед событиями Half-Life 2 — Аликс и её отцу, доктору Илаю Вэнсу, предстоит организовать сопротивление. Игру должны были показать на The Game Awards 2019, но Valve в последний момент от этого отказалась, увидев в игре конкурентов более продвинутую механику передвижения героя, без телепортов. Скорее всего, сейчас студия лихорадочно пытается прикрутить аналогичную схему и к своей Alyx, потому что игры Valve всегда должны быть на технологической передовой. Так что не удивимся, если релиз сдвинется на несколько месяцев.

Что? Новое пошаговое приключение, но, в отличие от первой части, с упором на ролевую часть, а не на стратегическую

Где? PC, PS4, X1

Когда? В 2020 году, вероятен перенос

Чего ждём? Непрямого, но таки продолжения одной из лучших отечественных игровых серий. Жанровую принадлежность King’s Bounty II правильнее определять как «ролевая игра с пошаговыми сражениями». Сражения эти заметно изменятся: местность начнёт играть существенно бо́льшую роль, а количество юнитов на клеточке будет отображаться исключительно визуально — больше никаких циферок 10 000 возле одинокого копейщика! Армии станут гораздо компактнее, а способности существ — ещё важнее. Выделяется система выборов: тут они определяются действиями игрока. Скажем, к кому герой первым наведается с квестовым предметом, тому его и отдаст. Вряд ли игра сможет переплюнуть шедевр Katauri Interactive 2008 года, но ожидания от проекта высоки: слишком уж редко выходит годное фэнтези с пошаговыми сражениями.

Что? Продолжение отличного соулсборна про магическую средневековую Японию

Где? PS4

Когда? 13 марта

Чего ждём? Тяжёлых испытаний и прекрасного сеттинга. Герой второй части — наполовину человек, наполовину ёкай, и нам разрешат создавать героя самим. Настройка классов будет более гибкой, но проще от этого, похоже, не станет: на Tokyo Game Show демоверсию Nioh 2 прошли только 5% из тех, кто попробовал. Конечно, там были ограниченные временные рамки, но и версии для выставок обычно делаются таким образом, чтоб люди успевали их пройти. Переноса проекта, похоже, можно не опасаться: уже прошло открытое тестирование, по итогам которого Team Ninja наводит на Nioh 2 последний марафет.

Что? Классическая изометрическая RPG в постапокалиптическом сеттинге. Ну, почти классическая — ожидаются зимние пейзажи и акцент на юморе.

Где? PC, PS4, X1

Когда? 19 мая

Чего ждём? Духовную наследницу классической дилогии Fallout. Увы, Wasteland 2 с этой ролью не справилась: да, в ней был и пустошный сеттинг, и отличные игровые ситуации, но картину портил безобразно затянутый темп. Огромные карты, по которым отряд рейнджеров перемещается с черепашьей скоростью, — не совсем то, что нужно игре XXI века. В Wasteland 3 этой проблемы быть не должно, благо в нашем распоряжении окажется транспорт. Можно будет не только перевозить на нем бойцов по заснеженному Колорадо, но и использовать его как укрытие во время перестрелок.

Что? Новая игра про благородных хакеров не слишком отдалённого будущего

Где? PC, PS4, X1, Switch

Когда? Надеемся и верим, что в 2020-м

Чего ждём? Амбициозный проект, где мы сами определяем героев истории. На сей раз под нашим управлением оказывается не один хакер, а целая сеть агентов, которую надо постоянно расширять. Мы можем взять на миссию любого завербованного человека и в случае его гибели или ареста перепоручить задание другому. Врагом на этот раз выступает не корпорация, а тоталитарно-технократическое британское правительство, против которого восстаёт целая армия анонимусов. Аналогии с «V — значит вендетта» совершенно уместны, разве что гардероб масок тут куда разнообразнее.

Что? Квест, герой которого заперт во временной петле длиной ровно 12 минут

Где? PS4, X1

Когда? В 2020 году, возможен перенос

Чего ждём? Напряжённую историю одного вечера, которая будет повторяться снова и снова. Во время ужина в квартиру вламывается детектив и обвиняет жену главного героя в убийстве. Теперь ему не просто нужно выбраться из петли — необходимо ещё и сделать это так, чтоб 13-я минута злосчастного вечера не стала продолжением кошмара.

А также

Elden Ring — проект от From Software (авторы Dark Souls), над которым работал сам Джордж Мартин! Вероятно, очередной соулсборн, но информации по игре критически мало. По слухам, должна выйти в начале года, хотя это очень маловероятно.

Bleeding Edge — командный шутер со схватками 4 на 4. Выделяется колоритными героями, среди которых есть старушка-хакер и питон-киборг, манипулирующий трупом. Релиз 24 марта на PC и X1.

Carrion — «обратный хоррор» для PC и X1, где нам предстоит играть за отвратительную субстанцию, пожирающую учёных на секретной базе.

Dungeons & Dragons: Dark Alliance — кооперативная ARPG, действие которой развернётся в Долине Ледяного Ветра. Ждём встречи с Дзирртом До’Урденом и кучей монстров из D&D. Игра должна выйти осенью на PC, PS4 и X1.

Gears Tactics — тактический экшен в духе XCOM во вселенной Gears of War. Выйдет 28 апреля на X1 и РС.

Ghost of Tsushima — невероятно красивый экшен про средневековую Японию от авторов супергеройской серии Infamous. В том, что касается боев, предположительно будут чем-то средним между Dark Souls и трилогией Batman: Arkham. Выходит летом на PS4.

Little Nightmares 2 — продолжение маленького ужастика про девочку в жёлтой курточке. Ждём на PC, PS4, X1 и Switch.

Godfall — одна из первых игр для PS5. Кооперативный слэшер с упором на охоту за лутом. Выходит в четвёртом квартале на РС и PS5.

Maneater — симулятор акулы-людоеда. Эффектно выпрыгиваем из воды, откусывая людишкам головы в полёте, исследуем водоёмы и эволюционируем. Отправляемся в плавание 22 мая на PC, PS4, X1, позднее и на Switch.

New World — амбициозная MMORPG от Amazon в антураже альтернативного XVII века. Выходит 26 мая исключительно для персональных компьютеров.

Marvel’s Avengers — экшен про Мстителей, который не понравился фанатам из-за дизайна персонажей: хотя игра в целом повторяет визуальный стиль фильмов, у этих Мстителей другие лица. Выходит на PC, PS4, Xbox One и Stadia 15 мая.

Ori and the Will of the Wisps — продолжение одного из лучших платформеров последних лет доберётся до игроков 11 февраля. Платформы — PC и X1.

Sable — приключение в минималистично-комиксовой пастельной стилистике. Открытый мир, пустынная планета, история взросления девушки-героини. Релиз запланирован на PC, PS4 и X1.

The Last Night — инди-долгострой с необычной пиксельной графикой в сеттинге посткиберпанка. Выглядит завораживающе! Ожидаем на PC, надеемся, что в этом году.

Spiritfarer — изумительно красивая игра, где мы будем играть за паромщика, который помогает душам умерших переправляться на другой берег. Релиз запланирован на PC, PS4, X1 и Switch.

Warcraft III: Reforged — ремастер одной из главных RTS всех времён переехал на конец января 2020 года. Возможно, это не последний переезд.

Way to the Woods — очередная медитативная journey-like игра, на этот раз — про пару волшебных оленей, путешествующих по постапокалиптическому миру. Выходит на PC и X1.