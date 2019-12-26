Многие игры, которые мы ждём, переехали с прошлого года. Однако в 2020-м сроки вряд ли будут сдвигаться так сильно, ведь уже к следующему Рождеству должно появиться новое поколение консолей, и разработчики наверняка постараются успеть со своими релизами до этого момента. И тут вот самое интересное: мы до сих пор практически ничего не слышали о тайтлах, которые откроют новую гонку вооружений. Ни Sony, ни Microsoft не спешат делиться своими стартовыми линейками игр. Поэтому почти весь наш список состоит из игр для текущего поколения приставок. Итак, приступим!

Cyberpunk 2077

Самая ожидаемая игра 2020 года

Что? GTA по мотивам популярной ролевой системы в сеттинге киберпанка от создателей трилогии о ведьмаке

Где? PC, PS4, X1

Когда? 16 апреля

Чего ждём? Чего-то запредельного, новую икону киберпанка. Проект привлёк внимание ещё на этапе тизера — просто тем фактом, что его создают авторы «Дикой Охоты», одной из лучших ролевых игр 2010-х. И чем больше появляется подробностей, тем скорее мы хотим получить эту игру. Огромный город, бешеное внимание к деталям, классная боевая система, ориентация на взрослую аудиторию и масса возможностей для отыгрыша и решения задач — если всё получится как надо, у нас будет самая большая и мощная игра в киберпанк-сеттинге. Но что может пойти не так?

Хотя CD Projekt RED и делает восхитительные игры, на старте у их проектов заметны некоторые проблемы с качеством. Cyberpunk 2077 — дорогое, амбициозное и максимально сложное начинание, да и дату релиза, судя по всему, определило начальство, а не команда разработки. В итоге игра может выйти сырой и во всем великолепии предстанет перед публикой не весной, а спустя десяток-другой патчей. И наверняка именно это определит, станет ли Cyberpunk 2077 игрой года.

The Last of Us: Part 2

Ещё одна самая ожидаемая игра 2020 года

Что? Продолжение главной постапокалиптической игры десятилетия. Элли подросла, а мир стал ещё более жестоким. И некогда милая девчушка, кажется, неплохо приспособилась к суровой реальности, где человек человеку волк.

Где? PS4

Когда? 29 мая

Чего ждём? Драматичную историю с графикой нового поколения, правдоподобной актёрской игрой и моральными дилеммами, которые заставили бы и Геральта из Ривии нервно закурить «Беломор». Но, кроме сюжетной составляющей, мы ждём ещё и уникального геймплея. Naughty Dog настолько хорошо потрудилась над искусственным интеллектом врагов, что кое-кто из индустрии обвинил разработчиков в обмане: дескать, ну невозможно так ловко запрограммировать столь сложное поведение. Глава студии воспринял эти обвинения с гордостью — и, пожалуй, у нас нет повода не доверять создателям тетралогии Uncharted. Уж если они задались целью выпустить шедевр, то не успокоятся, пока не сделают игру действительно безупречной.

Dying Light 2

Что? Новая игра про паркур в условиях зомби-апокалипсиса

Где? PC, PS4, X1

Когда? Весной 2020 года

Чего ждём? Своеобразную сюжетную песочницу, где каждое наше решение будет преображать мир. Со времён первой части эпидемия зомби-вируса охватила всю планету, фактически вернув людей в средневековье. И если первая часть была экшеном, то продолжение делает ставку на ролевые элементы — здесь во главе угла стоят решения и их последствия. Сделали воду общественным достоянием? Всё вокруг зазеленеет, но в город начнут стягиваться всякие оборванцы из окрестных селений. Отдали её в руки авторитарного правительства? Порядка станет куда больше, но счастливых лиц и молоденьких деревьев вы больше не увидите. За сценарную часть отвечает Крис Авеллон (Planescape: Torment, Divinity: Original Sin 2), так что о качестве сюжета можно не беспокоиться. Как и в первой части, проблемы предстоит решать не только с помощью оружия, но и полагаясь на ловкость ног и силу рук — паркур снова будет залогом выживания.

DOOM Eternal

Что? Ураганный шутер с видом от первого лица, где надо рвать на части тысячи чертей

Где? PC, PS4, X1, Switch

Когда? 20 марта

Чего ждём? Умопомрачительную мясорубку. Хоть DOOM 2016 года и был роскошной игрой, он обладал внушительными недостатками вроде неброских уровней или неканонического дизайна монстров. DOOM Eternal всё это исправит, а заодно разживётся несколькими новыми особенностями. Теперь уровни будут напоминать не плоские арены, а слоёные пироги с начинкой из демонов. Ну а чтобы Палачу Рока было сподручнее перемещаться по таким перепадам высот, в его любимый дробовик встроят цепь с крюком. Кроме того, создатели намерены расширить вселенную — кроме пылающей земли и пустынного ада, нам покажут что-то действительно новое, что раньше в серии не демонстрировалось. Неужели какие-то кибер-небеса?

Dreams

Что? Конструктор миров

Где? PS4

Когда? 14 февраля

Чего ждём? Выхода в публичный доступ не просто игры — целой творческой платформы, на которой можно создавать не отдельные уровни или истории, а полноценные игры самых разных жанров. Помимо сюжетной кампании от разработчиков, на запуске будет доступен контент от десятков энтузиастов, принимавших участие в закрытом бета-тестировании. Если проект выстрелит, мы получим первую настоящую альтернативу Minecraft, игру, которая сделает следующий шаг в сторону творческой свободы.

Humankind

Что? Глобальная стратегия, которая всерьёз намерена конкурировать с «Цивилизацией»

Где? PC

Когда? 2020 год

Чего ждём? Настоящего конкурента для детища Сида Мейера. Элементы Humankind нам хорошо знакомы — мы управляем государством, строим новые города, развиваем науку и воюем с соседями. Но, хотя игра даже визуально напоминает «Цивилизацию», отличий будет масса. Например, вместо конкретной исторической личности у руля будет стоять персонаж, сгенерированный самим игроком, а города смогут вырасти в полноценные мегаполисы, покрывающие территории от океана до океана. За разработку отвечают создатели Endless, одной из лучших серий пошаговых стратегий за последние годы, так что опыта у них предостаточно. Впрочем, велика вероятность, что релиз перенесут на 2021 год: уж слишком амбициозный выходит проект.

Final Fantasy VII Remake

Что? Полноценный ремейк главной jRPG всех времён, часть первая

Где? PS4

Когда? 3 марта

Чего ждём? Один из главных долгостроев игровой индустрии наконец-то выбирается на финишную прямую. Игровое сообщество годами молило Square Enix о ремейке самой популярной части Final Fantasy, и вот спустя 23 года и бесчисленное количество ремастеров и портов на всевозможных платформах мы наконец-то получим желаемое!

Разумеется, игру смогут оценить даже те, кто пропустил оригинал: их ждёт яркий мир на стыке киберпанка и технофэнтези, интересный сюжет с актуальной экологической проблематикой и одна очень неожиданная смерть. Впрочем, вдруг в этот раз её можно будет исправить?

Напрягает лишь то, что в марте мы получим только первую часть игры. Зато по трейлеру сразу понятно, почему процесс настолько затянулся. Милая пиксельно-спрайтовая графика отправилась на свалку истории, а ей на смену пришёл дорогой фотореализм.

Resident Evil 3

Что? Ещё один высокобюджетный ремейк культовой японской игры

Где? PC, PS4, X1

Когда? 3 апреля

Чего ждём? Похоже, дорогие ремейки японских игр стали настоящим трендом на рубеже десятилетий. Resident Evil 3 возвращается уже не в первый раз — до этого игроков успели порадовать HD-ремастером, но теперь нас ждёт не просто подтяжка текстур. По трейлерам понятно, что работа проделана не хуже, чем со второй частью, а значит, за результат можно не волноваться. Занятно будет в конце года сравнить Resident Evil 3 с Final Fantasy VII Remake — какой ремейк в итоге окажется лучше?

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Что? Продолжение культовой ролевой игры по мотивам отличной ролевой системы

Где? PC, PS4, X1

Когда? Конец 2020 года

Чего ждём? Сложную ролевую игру с замахом на immersive sim и упором на ближний бой. Первая часть была обласкана критиками и игроками, но вышла в очень неудачный момент и плохо продавалась, что привело к закрытию её разработчиков, студии Troika Games. В центре сюжета Bloodlines 2 — низший вампир из Сиэтла, который стал кровососом во время массового обращения. Из-за этого инцидента местные кланы вступают в войну, и герою нужно примкнуть к одному из них, чтобы выжить. Пока проект выглядит довольно сыро и дёшево, зато ломится от интересных идей и механик. Для любителей Мира Тьмы и фанатов первой части это в любом случае обязательная покупка, а вот все остальные могут не бежать оформлять предзаказы, а спокойно подождать рецензии.

Half-Life: Alyx

Что? Ответвление от основной серии Half-Life для VR-устройств, рассказывающее о приключениях Аликс Вэнс

Где? PC + VR-комплект

Когда? В марте

Чего ждём? Действительно крутую VR-игру. Valve уже выпускала неплохой VR-проект по мотивам Portal, но Alyx должна стать не просто развлечением на пару дней, а реальным аргументом в пользу покупки дорого VR-комплекта. Сюжет развернётся перед событиями Half-Life 2 — Аликс и её отцу, доктору Илаю Вэнсу, предстоит организовать сопротивление. Игру должны были показать на The Game Awards 2019, но Valve в последний момент от этого отказалась, увидев в игре конкурентов более продвинутую механику передвижения героя, без телепортов. Скорее всего, сейчас студия лихорадочно пытается прикрутить аналогичную схему и к своей Alyx, потому что игры Valve всегда должны быть на технологической передовой. Так что не удивимся, если релиз сдвинется на несколько месяцев.

King’s Bounty II

Что? Новое пошаговое приключение, но, в отличие от первой части, с упором на ролевую часть, а не на стратегическую

Где? PC, PS4, X1

Когда? В 2020 году, вероятен перенос

Чего ждём? Непрямого, но таки продолжения одной из лучших отечественных игровых серий. Жанровую принадлежность King’s Bounty II правильнее определять как «ролевая игра с пошаговыми сражениями». Сражения эти заметно изменятся: местность начнёт играть существенно бо́льшую роль, а количество юнитов на клеточке будет отображаться исключительно визуально — больше никаких циферок 10 000 возле одинокого копейщика! Армии станут гораздо компактнее, а способности существ — ещё важнее. Выделяется система выборов: тут они определяются действиями игрока. Скажем, к кому герой первым наведается с квестовым предметом, тому его и отдаст. Вряд ли игра сможет переплюнуть шедевр Katauri Interactive 2008 года, но ожидания от проекта высоки: слишком уж редко выходит годное фэнтези с пошаговыми сражениями.

Nioh 2

Что? Продолжение отличного соулсборна про магическую средневековую Японию

Где? PS4

Когда? 13 марта

Чего ждём? Тяжёлых испытаний и прекрасного сеттинга. Герой второй части — наполовину человек, наполовину ёкай, и нам разрешат создавать героя самим. Настройка классов будет более гибкой, но проще от этого, похоже, не станет: на Tokyo Game Show демоверсию Nioh 2 прошли только 5% из тех, кто попробовал. Конечно, там были ограниченные временные рамки, но и версии для выставок обычно делаются таким образом, чтоб люди успевали их пройти. Переноса проекта, похоже, можно не опасаться: уже прошло открытое тестирование, по итогам которого Team Ninja наводит на Nioh 2 последний марафет.

Wasteland 3

Что? Классическая изометрическая RPG в постапокалиптическом сеттинге. Ну, почти классическая — ожидаются зимние пейзажи и акцент на юморе.

Где? PC, PS4, X1

Когда? 19 мая

Чего ждём? Духовную наследницу классической дилогии Fallout. Увы, Wasteland 2 с этой ролью не справилась: да, в ней был и пустошный сеттинг, и отличные игровые ситуации, но картину портил безобразно затянутый темп. Огромные карты, по которым отряд рейнджеров перемещается с черепашьей скоростью, — не совсем то, что нужно игре XXI века. В Wasteland 3 этой проблемы быть не должно, благо в нашем распоряжении окажется транспорт. Можно будет не только перевозить на нем бойцов по заснеженному Колорадо, но и использовать его как укрытие во время перестрелок.

Watch Dogs Legion

Что? Новая игра про благородных хакеров не слишком отдалённого будущего

Где? PC, PS4, X1, Switch

Когда? Надеемся и верим, что в 2020-м

Чего ждём? Амбициозный проект, где мы сами определяем героев истории. На сей раз под нашим управлением оказывается не один хакер, а целая сеть агентов, которую надо постоянно расширять. Мы можем взять на миссию любого завербованного человека и в случае его гибели или ареста перепоручить задание другому. Врагом на этот раз выступает не корпорация, а тоталитарно-технократическое британское правительство, против которого восстаёт целая армия анонимусов. Аналогии с «V — значит вендетта» совершенно уместны, разве что гардероб масок тут куда разнообразнее.

12 Minutes

Что? Квест, герой которого заперт во временной петле длиной ровно 12 минут

Где? PS4, X1

Когда? В 2020 году, возможен перенос

Чего ждём? Напряжённую историю одного вечера, которая будет повторяться снова и снова. Во время ужина в квартиру вламывается детектив и обвиняет жену главного героя в убийстве. Теперь ему не просто нужно выбраться из петли — необходимо ещё и сделать это так, чтоб 13-я минута злосчастного вечера не стала продолжением кошмара.

А также Elden Ring — проект от From Software (авторы Dark Souls), над которым работал сам Джордж Мартин! Вероятно, очередной соулсборн, но информации по игре критически мало. По слухам, должна выйти в начале года, хотя это очень маловероятно. Bleeding Edge — командный шутер со схватками 4 на 4. Выделяется колоритными героями, среди которых есть старушка-хакер и питон-киборг, манипулирующий трупом. Релиз 24 марта на PC и X1. Carrion — «обратный хоррор» для PC и X1, где нам предстоит играть за отвратительную субстанцию, пожирающую учёных на секретной базе. Dungeons & Dragons: Dark Alliance — кооперативная ARPG, действие которой развернётся в Долине Ледяного Ветра. Ждём встречи с Дзирртом До’Урденом и кучей монстров из D&D. Игра должна выйти осенью на PC, PS4 и X1. Gears Tactics — тактический экшен в духе XCOM во вселенной Gears of War. Выйдет 28 апреля на X1 и РС. Ghost of Tsushima — невероятно красивый экшен про средневековую Японию от авторов супергеройской серии Infamous. В том, что касается боев, предположительно будут чем-то средним между Dark Souls и трилогией Batman: Arkham. Выходит летом на PS4. Little Nightmares 2 — продолжение маленького ужастика про девочку в жёлтой курточке. Ждём на PC, PS4, X1 и Switch. Godfall — одна из первых игр для PS5. Кооперативный слэшер с упором на охоту за лутом. Выходит в четвёртом квартале на РС и PS5. Maneater — симулятор акулы-людоеда. Эффектно выпрыгиваем из воды, откусывая людишкам головы в полёте, исследуем водоёмы и эволюционируем. Отправляемся в плавание 22 мая на PC, PS4, X1, позднее и на Switch. New World — амбициозная MMORPG от Amazon в антураже альтернативного XVII века. Выходит 26 мая исключительно для персональных компьютеров. Marvel’s Avengers — экшен про Мстителей, который не понравился фанатам из-за дизайна персонажей: хотя игра в целом повторяет визуальный стиль фильмов, у этих Мстителей другие лица. Выходит на PC, PS4, Xbox One и Stadia 15 мая. Ori and the Will of the Wisps — продолжение одного из лучших платформеров последних лет доберётся до игроков 11 февраля. Платформы — PC и X1. Sable — приключение в минималистично-комиксовой пастельной стилистике. Открытый мир, пустынная планета, история взросления девушки-героини. Релиз запланирован на PC, PS4 и X1. The Last Night — инди-долгострой с необычной пиксельной графикой в сеттинге посткиберпанка. Выглядит завораживающе! Ожидаем на PC, надеемся, что в этом году. Spiritfarer — изумительно красивая игра, где мы будем играть за паромщика, который помогает душам умерших переправляться на другой берег. Релиз запланирован на PC, PS4, X1 и Switch. Warcraft III: Reforged — ремастер одной из главных RTS всех времён переехал на конец января 2020 года. Возможно, это не последний переезд. Way to the Woods — очередная медитативная journey-like игра, на этот раз — про пару волшебных оленей, путешествующих по постапокалиптическому миру. Выходит на PC и X1.

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