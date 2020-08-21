Малоизвестные фильмы, похожие на «День сурка»

Не раз бывало, что малобюджетное кино успешно соперничало с раскрученными лентами. Оказывается, не обязательно привлекать суперзвезд и тратить десятки миллионов на спецэффекты — любовь публики можно завоевать хорошим сценарием или актёрской игрой. Надеемся, что наши рекомендации помогут киноманам найти себе что-нибудь по душе за пределами большого Голливуда. Наш пробный выпуск в формате мини-рецензий многим понравился, и мы решили сделать эту рубрику регулярной. В новой подборке мы рассказываем о занятных малобюджетных фильмах про петлю времени. Встречайте — три «Дня сурка» самых разных направлений.

«12 рождественских свиданий»: романтический День сурка

12 Dates of Christmas (2011)

Взбалмошная девушка Кейт недавно рассталась со своим парнем Джеком, но собирается сделать ему дорогой подарок на Рождество, надеясь восстановить отношения. В то же время, уступая просьбе родителей, Кейт соглашается пойти на свидание вслепую с неким Майлзом, вроде бы хорошим парнем. Совершая покупки в супермаркет, она на миг теряет сознание, после чего отправляется разбираться со своими делами, что заканчивается для неё полным фиаско. Встретив Рождество в одиночестве, Кейт ложится спать и… просыпается на полу супермаркета во вчерашнем дне. Судьба дарит Кейт шанс изменить свое унылое настоящее. Раз за разом она пытается нащупать путь к счастью, но это не так-то просто.

Этот телефильм относится к особому типу кино — нравоучительным сказкам под Рождество. Их идейной предтечей служит «Рождественская песнь» Чарльза Диккенса, но экранизаций этой книги было уже очень много, так что авторы подобных историй пытаются придумать не настолько избитый сюжет. Вариация на тему «Дня сурка» — не самая плохая идея (хотя тоже не оригинальная).

В рождественском фильме 2011 года, вдобавок к типичной для таких сказок морали, упор сделан на романтику. В остальном же по смыслу перед нами все та же «Рождественская песнь». Нельзя сказать, что Кейт Стэнтон напоминает старика Скруджа, но однозначно положительной героиней ее точно не назовешь. Во всех своих неудачах Кейт винит кого и что угодно, но не себя. Если присмотреться, у нее то еще «бревно в глазу», но она не дает себе труда задуматься: что я делаю не так? Лишь попав в петлю времени, Кейт наконец попыталась взглянуть на себя со стороны. И увиденное ей не понравилось… А дальше девушка старается измениться сама и исправить реальность — иначе из «дня сурка» ей не вырваться.

В «12 рождественских свиданиях» есть один нетипичный для таких историй момент. Если Фил Коннорс и его многочисленные клоны из других фильмов могли жить в петле времени месяцами или даже годами, у бедной Кейт ровно дюжина попыток, в соответствии с 12 ударами часов. На самом деле еще меньше — ведь в своих чувствах Кейт начинает разбираться как следует только на пятом свидании. Еще пара попыток уходит на налаживание отношений с окружающими. И на коренные изменения в личной жизни остается не так уж много времени.

Почему авторы установили такой цейтнот — понятно. Им нужно было добавить драматизма, и для этого лучше всего подошло сказочное «часы двенадцать бьют». Вот только из-за этого концовка фильма выглядит хоть и закономерной, но несколько скомканной. Там, где действия Фила Коннорса казались откровением, при этом явно основанным на множестве неудачных проб, Кейт в ряде моментов слишком уж везет — сценаристы ей подыгрывают. А впрочем, разве в рождественской романтической сказке могло быть иначе?

Кому стоит смотреть? Если вам до скрежета зубовного надоела «Ирония судьбы» и даже «День сурка» уже не вызывает ярких эмоций, под Новый год вполне можно глянуть и этот фильм.

«День»: азиатский День сурка

Haru (2017)

Знаменитый хирург и гуманист, без пяти минут кандидат на Нобелевскую премию мира Ким Джун Ён — гордость Южной Кореи. Прилетев с сессии ООН, он спешит на встречу со своей дочерью-школьницей Ын Чжун, с которой у постоянно занятого работой врача непростые отношения. Однако девочка погибает в аварии у него на глазах. А затем ошеломленный Ким Джун Ён открывает глаза в летящем из Нью-Йорка самолете за полчаса до приземления. И этот ужасный день повторяется — снова и снова…

Корейцы умели делать качественное и увлекательное кино задолго до нашумевших «Паразитов». Триллер «День» именно таков, причем, что особенно приятно, с собственной изюминкой. Поначалу кажется, что перед нами очередной клон «Дня сурка», только с упором на драму. Но лишь до середины фильма, пока герой раз за разом любыми способами пытается спасти дочь и терпит неудачу. Кстати, доктор Ким быстро осознает суть происходящего, что и неудивительно: если неприятности Фила Коннорса не носили фатального характера и ему можно было не торопясь поразмыслить над фантастичностью происходящего, у его корейского собрата по несчастью просто нет времени на рефлексию.

Здесь и кроется та самая изюминка сюжета — оказывается, доктор застрял в петле времени не один! Есть еще двое, и у каждого своя роль в событиях. Причем вся троица связана друг с другом одним происшествием, случившимся несколько лет назад…

Рассказывать о сюжете дальше было бы злостным спойлером, так что просто поделимся общим впечатлением от фильма. Это триллер, причем динамичный, и поначалу может показаться, что он несколько примитивен. Герой крутится как белка в колесе, и нам просто некогда проникнуться его внутренним миром — упор сделан на экшен. Однако такой подход оправдан, ведь у доктора действительно цейтнот: от стартового момента в самолете до гибели дочери у него буквально два с половиной часа, каждая минута на счету. Сценарист (он же режиссер) грамотно обосновал, почему Ким не может предотвратить несчастье чужими руками. Обиженная дочь на звонки вечно занятого папы не отвечает, а если все же откликается, то не желает его слушать. Друзей дочери и ее учителей Ким не знает, близких людей у него тоже нет — он ведь живет только работой, не забыли? Так что сам, все сам…

Зато вторая половина ленты сполна компенсирует некоторую суматошность первой. Когда становится понятна подоплека происходящего, создатели начинают дотошно копаться в душе героя. И не только его — нам открываются все «скелеты в шкафу», а их у персонажей предостаточно.

Правда, кульминация и концовка могут показаться слишком уж слезливыми — впрочем, это в традициях корейского кино. Типичен для него и основной смысловой посыл фильма: каждому из трех героев предстоит сделать неочевидный выбор, отойдя от привычного стереотипа поведения (что для азиатов с их специфическим менталитетом дело непростое). Именно такой сложный выбор всех троих — единственный шанс выбраться из «дня сурка». Где нет юмора, романтики и сурка, зато много крови, слез и переживаний.

Кому стоит смотреть? Тем, кто хочет увидеть петлю времени, похожую на пазл, — ведь благополучный финал зависит от действий сразу трех (нет, даже четырех!) персонажей.

«Двенадцать ноль одна пополуночи»: детективный День сурка

12:01 (1993)

Разгильдяй Барри Томас трудится в отделе кадров научного центра, но совершенно не преуспевает. Единственное, что его привлекает на работе, — талантливая ученая Лиза Фредерикс, в которую Барри влюблен, хотя даже заговорить с ней не решается. И вот однажды Лизу убивают прямо у него на глазах. Напившись в хлам, Барри приходит домой и случайно становится жертвой короткого замыкания. Проснувшись наутро, он обнаруживает, что оказался во вчерашнем дне, который постоянно повторяется! Теперь Барри предстоит вырваться из петли времени, для чего надо спасти Лизу, разоблачить убийц и предотвратить испытание ускорителя микрочастиц, чей запуск и вызвал глобальную катастрофу…

Этот фильм вышел в том же году, что и «День сурка», и прославился в основном тем, что его создатели обвинили Гарольда Рэмиса в плагиате. Но до суда дело не дошло, иск был отозван. Дело в том, что «День сурка» появился в феврале 1993 года, а «12:01» в июле. К тому же истории о петле времени далеко не оригинальны — тот же «12:01» основан на рассказе Ричарда Лупоффа аж 1975 года. А главное — да, тут есть пересечения, но очевидно, что сюжеты не повторяют друг друга.

Кроме петли времени и попыток героя завоевать любовь девушки, в картинах совпадает только один элемент. Это последовательность реакций героя на происходящее — недоумение, паника, интерес, восторг, раздражение, апатия. Да и то у Фила Коннорса эмоции выражены гораздо ярче, чем у Барри Томаса. Самодовольный синоптик Фил поначалу эгоцентричен, озабочен лишь своим комфортом, — тем разительнее его внутренние метаморфозы. А Барри с самого начала выбит из колеи смертью девушки, в которую влюблен. Потому уже со второго витка петли он, осознав что происходит, активно пытается исправить ситуацию. Да, когда ему приходится раз за разом все начинать с нуля, Барри бесится или грустит, но авторы не акцентируют внимание на внутренних переживаниях героя.

Отчасти именно в этом причина того что «День сурка» стал культовым и вошёл в золотой фонд кино, а «12:01» остался в памяти как занятная, но проходная вещица. Фильм Рэмиса не просто замечательная романтическая комедия, но и прежде всего притча о том, что изменить мир можно, только если ты готов изменить себя и свое отношение к окружающим. Сказочную историю Фила Коннорса легко примерить на себя, и она подталкивает зрителей работать над собой для улучшения жизни.

А лента Джека Шолдера — это прежде всего детектив, в котором герою предстоит разрешить несколько загадок. Барри Томас — типичный для авантюрного жанра «герой поневоле», который активно действует и тем самым меняет окружающие обстоятельства. Со стороны наблюдать за этим весело, но не каждый способен на такое в обычной жизни. Не стоит забывать и про актеров — Билл Мюррей и Энди Макдауэлл гораздо харизматичнее, чем Джонатан Силвермен с Хелен Слейтер, которым к тому же не дали особо развернуться.

Тем не менее «12:01», хоть и уступает именитому собрату, все же очень симпатичная лента, способная качественно развлечь зрителей. Особенно тех, кому нравится «ретро-стиль» американского кино конца прошлого века.

Кому стоит смотреть? «День сурка» затерт до дыр, но вам хочется чего-то в похожем стиле? «12:01» вполне может послужить заменой. Правда, романтика и переживания героев здесь лишь гарнир к основному детективному блюду.