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    #Африка #обзор фильма #хоррор и ужасы

    «Гайя: Месть богов»: африканский фильм ужасов о страшных грибах

    5 ноября 2021
    05.11.2021
    22746
    4 минуты на чтение
    #Африка #обзор фильма #хоррор и ужасы
    «Гайя»: африканский фильм ужасов о страшных грибах 5

    Габи с напарником исследуют тропики при помощи новейших технологий. У них ломается дрон, и девушка на минутку отлучается в лес, чтобы «подобрать мусор». Но тихие тропки таят жуть, и всё, как обычно, идёт не по плану. Вскоре героиня поймёт, что пробитая нога — это ещё ерунда и что знакомство с дикой природой грозит оказаться слишком интимным.

    Gaia

    Жанр: ужасы, фэнтези
    Режиссёр: Яко Баувер
    В ролях: Моник Рокман, Карел Нель, Алекс ван Дайк, Мэдди Хассон, Энтони Осейеми
    Премьера в России: 28 октября 2021 года
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на: «Страж» (1990) • «Ведьма» (2015) • «Аннигиляция» (2017)

    «Гайя: Месть богов» — дебют Яко Баувера в большом кино, прежде он работал на телевидении ЮАР и в театре. Что дебют, видно сразу: амбициозный, даже авантюрный, эффектный — и экономный с точки зрения человеческих ресурсов. Сценарий Тертиуса Каппа — камерная история на троих: насквозь цивилизованной экозащитницы Габи (Моник Рокман), учёного-сектанта Баренда (Карел Нель) и его угрюмого сына Стефана (Алекс ван Дайк). Есть ещё напарник Габи, сыгранный славным нигерийцем Энтони Осейеми, но он быстро сливается с лесом. В фильме говорят, вернее, разглагольствуют на английском и африкаанс, но в целом картина удачно немногословна. В основу, для пущего масштаба, положен библейский миф: жертвоприношение Исаака. Вместо бога Яхве — богиня Грибница. Предвечный хаос, хтонь, вроде пещеры незабвенной паучихи Шелоб из «Властелина колец», только нарядная. 

    Зловещий «Эдем» снимали в течение трёх недель в деревне Нейчерс-Валли и лесах Тситсикамма. Съемочной группе пришлось изрядно пропотеть, добираясь до нужных локаций пешком, с оборудованием, по лесам и скользким склонам. Что ж, оно того стоило. Это, конечно, не «Агирре, гнев божий», но и не поточный трэш про джунгли с туземцами. Природа — главный персонаж фильма. Ее внутренний потенциал фантастического — главный козырь. 

    «Гайя»: африканский фильм ужасов о страшных грибах

    Художник-постановщик Рокко Пул и оператор Йорри ван дер Вальт создали единую визуальную среду, где причудливые монстры прорастают из макросъёмки летящих спор, ползущих лишайников, грибковых перепонок, топкой ряски и сочной зелени. Эти чудовища а-ля кликеры (люди, инфицированные грибком, на последней стадии поражения) из игры The Last of Us — гибриды природы и спецэффектов и воплощение самого фильма. В основе фантазии, как рассказывал режиссёр, — реальный феномен «муравья-зомби»: грибок из рода Ophiocordyceps захватывает мозг, заставляет муравья сцепиться с растением и прорастает из головы несчастного насекомого, распыляя повсюду свои споры. Разработка этого образа и стала главной удачей «Гайи». Дикая природа — и есть фантастика: пост- или предапокалипсис. Вопрос только в том, есть ли здесь место людям.

    Ужасы всегда были территорией, где выпускались на волю социальные, политические или духовные страхи общества. Специфика жанра последних двадцати лет — в резком скачке качества, в художественной выделке и в визуальной разработке не только отдельных авторских высказываний, но даже проходных проектов. Баувер тоже социально озабочен, его тревожит антропоцентричность мира, и он исходит из предпосылки, что человек планете — «токсичный партнёр». Но актуальная повестка не доминирует над фильмом. «Восстание Эдема» — только отправная идея. Важнее, что именно в природе Баувер нашёл основу стиля. 

    «Гайя»: африканский фильм ужасов о страшных грибах 4

    Вот только люди здесь ни при чём. Какая может быть война или месть, какой договор? Ни грехи человека, ни сам человек для этих древних лесов не имеют никакого значения. Габи — веганка, переживает из-за мусора. Её партнёр Уинстон кушает говядину и практично смотрит на вещи. Сектанты из сердца леса ненавидят мусор, но ловят и зверюшек, и червячков. Природа поглощает всех без разбору. Возвращение в рай отца и сына, их способность договориться с «богиней» — иллюзия, которой суждено развеяться. Богиня так же холодна, как технологии. Беспокоится о них только человек.

    Но Бауверу-то герои важны. Он пытается рассказать историю. Его фильм антропоцентричен от и до. Когда зелень внезапно вспыхивает красным — это психоделика в духе «Мэнди» или лавкрафтовщина в духе «Цвета из  иных миров». А подоплека естественна: лес просто умеет менять цвет. Когда камера в «Гайе» глядит в щель дерева, она показывает: хаос правит миром. Природа порождает видения, и Габи все время смотрит сны наяву. Но прозревая хаос, героиня даже не думает сходить с ума. Всю дорогу она умудряется разделять реальность и бред, просчитывать ходы и выяснять отношения. Габи соблазняет сынишку сектанта огромным внешним миром, показывая рядовые селфи, и уверенно орудует луком, будто Китнисс в «Голодных играх». Она существует по языковым законам жанра, и природе её не пронять. 

    «Гайя»: африканский фильм ужасов о страшных грибах 3

    Сюжетосложение в «Гайе» ясное и внятное, потому что логика его — сугубо человеческая. В этом и есть главное противоречие фильма, единственная большая проблема. Бесконечные попытки объяснять происходящее и объясняться друг с другом, строить планы и принимать решения — неуместны и несоразмерны с тропиками и со спецэффектами. Габи так и останется цивилизованной девочкой, которую нарядили в шикарный экокостюм. 

    Для Габи монстры — это грибы, для сектантов — машины и телефоны. Монстры глядят друг на друга, и как из одного получился другой — загадка похлеще говорящих деревьев. Габи и Баренд — учёные, но актёрам не удалось правдоподобно сыграть эти роли. Жертв — да, обывателей — пожалуйста, фанатиков — за милую душу. Но никто из них не заподозрил, что монстр-гаджет и монстр-гриб — звенья одной эволюционной цепи. Кто из них поглотит человечество — вопрос, право же, праздный. У природы нет нужды мстить людям. Страх перед апокалипсисом — их личные трудности. 

    «Гайя»: африканский фильм ужасов о страшных грибах 2

    А вот снять первобытный лес так роскошно даже на современный телефон не выйдет. Нужна очень хорошая аппаратура. Человек — лишь посредник между фэнтези природы и фантастикой высоких технологий. В общем, как требовала планета скрипучим голосом покойного Карлина: «Пластик, придурки!» — и камеру покруче, чтобы рассмотреть все грибки.

    «Гайя» — фильм красивый и тоскливый. Ковид год назад уже прервал съёмки и сделал всеобщую растерянность частью сюжета. Нынче опять локдаун, наслаждаться торжеством природы придётся сидя по домам. Люди — беспокойны и скучны, грибы — прекрасны, особенно в HD.

    «Гайя»: африканский фильм ужасов о страшных грибах 1
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