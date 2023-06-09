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    Кино
    #анонс #дайджест #что посмотреть

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры

    9 июня 2023
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    09.06.2023
    16095
    4 минуты на чтение
    #анонс #дайджест #что посмотреть
    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры

    В прошлых частях дайджеста мы рассказали о фильмах, которые можно посмотреть в российских или зарубежных кинотеатрах. Те же, кто ещё сохранил доступ к VPN-сервисам и зарубежным онлайн-кинотеатрам, смогут насладиться новыми героическими похождениями Криса Хемсворта, анимационным долгостроем про злодейку-перевёртыша и документальной биографией Стэна Ли.

    Нимона

    Nimona

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры 1

    Когда? 30 июня (Netflix).

    Что? Фэнтези-мультфильм по мотивам известного комикса Эн Ди Стивенсона.

    О чём? Перевёртыш Нимона — воплощение хаоса. Укротить её гордый, часто жестокий нрав не удалось ни её покровителю, тёмному рыцарю Баллистеру, ни благородной Академии героизма и охраны правопорядка. Попыток они, впрочем, не оставляют: на битву с Нимоной собирается чудо-витязь (и бывший товарищ Баллистера) Амброзий Златогульф. Их столкновение прольёт свет не только на прошлое девушки, но и на мрачную изнанку Академии.

    Трейлер

    Что известно? История создания «Нимоны» не менее закрученная, чем её сюжет. Фэнтези-комикс Эн Ди Стивенсона прославился в соцсети Tumblr, а после выхода в печатном виде с доработанными иллюстрациями снискал престижную премию Айснера, стал бестселлером New York Times и был переведён на 16 языков, включая русский.

    Анимационная студия Blue Sky («Камуфляж и шпионаж») тут же взялась за экранизацию, но в 2019 году студию приобрела медиаимперия Disney, руководство которой приняло чересчур «нетрадиционный» проект в штыки. Blue Sky расформировали, а мультфильм, завершённый уже на 75%, отменили под крики возмущённых фанатов. К счастью, в начале 2022-го «Нимону» подхватил стриминг-сервис Netflix, а студия DNEG Animation («Неисправимый Рон») всего за полгода завершила работу над фильмом. 

    Оригинальный стиль и озвучку почти не трогали — изменился лишь образ героического рыцаря Амброзия, переписанный под нового актёра Юджина Ли Яна из популярной скетч-группы The Try Guys. Главную же роль исполнила Хлоя Грейс Морец, чья непредсказуемая карьера (от хулиганского кинокомикса «Пипец» до арт-хоррора «Суспирия») отлично рифмуется с характером Нимоны.

    О комиксе

    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот

    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот

     Анна Быканова |  17.05.2022 |  453

    По мере развития сюжета история становится сложнее и мрачнее.

    Чёрный клевер: Меч короля магов

    ブラッククローバー 魔法帝の剣 / Burakku Kurōbā: Mahōtei no Ken

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры 4

    Когда? 16 июня (Netflix).

    Что? Полнометражный спин-офф популярного фэнтези-аниме.

    О чём? Наивысшая честь и главная мечта всех жителей волшебной страны Клевер — стать верховным королём магов. И никто не желает этого сильнее, чем юноша Аста… который, увы, начисто лишён таланта к чародейству! Преодолевая насмешки соперников и скепсис учителей, Аста упорством и физической выносливостью прокладывает себе путь к успеху.

    На сей раз судьба сталкивает его с Конрадом Лето — мятежным королём магов, обратившим свои немалые силы против жителей королевства. Первое восстание Конрада удалось подавить, но теперь тиран скинул оковы и подчинил своей воле трёх королей-предшественников. Спасти Клевер под силу только Асте, его товарищам и верному мечу, который нейтрализует любую магию.

    Трейлер

    Что известно? Сёнэн «Чёрный клевер» сложно назвать по-настоящему выдающейся работой, однако оригинальная манга Юки Табаты уже восемь лет стабильно входит в топ-50 продаж по Японии и пользуется уважением критиков. Аниме-адаптация от студии Pierrot («Блич», «Токийский гуль») тоже прошла с немалым успехом, но в 2021 году сериал, почти нагнав события первоисточника, вдруг встал на паузу посреди четвёртого сезона.

    Похоже, «Меч короля магов» — проба пера перед возможным продолжением и/или расширением истории. Фильм не адаптирует главы манги, а рассказывает более-менее самостоятельную историю, созданную под присмотром Табаты и рассчитанную на то, чтобы привлечь к франшизе свежую международную аудиторию. И даже если надежды на продление не оправдаются, то как минимум фанаты получат по-настоящему зрелищную кульминацию похождений Асты.

    Тайлер Рейк: Операция по спасению 2

    Extraction 2

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры 3

    Когда? 16 июня (Netflix).

    Что? Продолжение хитового боевика от создателей «Мстителей».

    О чём? Неудержимый наёмник Тайлер Рейк вроде бы погиб на миссии в Бангладеше. Но судьба оказалась к нему благосклонна, и девять месяцев спустя Рейк берётся за новое невыполнимое задание. Ему и его команде необходимо вызволить из плена семью могущественного грузинского мафиози, однако операция, конечно же, быстро идёт наперекосяк. Побег из тюрьмы перерастает в опасную погоню через всю страну.

    Трейлер

    Что известно? В кои-то веки студия Netflix сразу распознала потенциальный блокбастер. Скромный, но технически виртуозный боевик «Операция по спасению», снятый по сценарию Энтони и Джо Руссо («Мстители: Финал»), так здорово проявил себя на тестовых показах, что незадолго до премьеры концовку пересняли, чтобы чудесным образом спасти главного героя в исполнении Криса Хемсворта. И тем положили начало целой перспективной экшен-франшизе.

    Сиквел поднимает ставки и усиливает размах. В дополнение к привычным дракам, перестрелкам и погоням на разных видах транспорта сюжет обещает раскрыть мрачное прошлое Рейка. И если первый фильм прославился 12-минутной битвой, стилизованной под один непрерывный дубль, то в продолжении таких эпизодов будет уже несколько, причём самый долгий из них займет больше 20 минут. Несмотря на ряд компьютерных задников и склеек, режиссёр и хореограф Сэм Харгрейв божится: абсолютное большинство трюков (включая сцену, в которой Хемсворт сражается в горящей куртке) разыграны вживую.

    О первом фильме

    Extraction: новый боевик братьев Руссо, и не про Мстителей 3

    Extraction: новый боевик братьев Руссо, и не про Мстителей

     Евгений Пекло |  30.04.2020 |  209

    Это слишком хороший боевик, чтобы промолчать о нём.

     

    Стэн Ли

    Stan Lee

    Какие фильмы смотреть в июне 2023? Часть 3: онлайн-премьеры 2

    Когда? 16 июня (Disney+).

    Что? Документальный фильм про знаменитого сценариста комиксов Marvel.

    О чём? Едва ли найдётся человек, не знакомый с работами этого усатого весельчака. Человек-паук и Халк, Сорвиголова и Доктор Стрэндж, Фантастическая четвёрка и Люди-Икс — всех их придумал Стэн Ли вместе с коллегами по издательству Marvel. Но как еврейский мальчик из трущоб Нью-Йорка стал властителем умов и творцом целых вселенных? И какое наследие Ли оставил после своей смерти в 2018 году?

    Трейлер

    Что известно? Анонс нового жизнеописания босса Marvel приурочили аккурат к его столетнему юбилею, так что не стоит ждать от фильма скандалов и низложения комикс-иконы. Опытный режиссёр Дэвид Гельб («Сны Дзиро о суши», «Оби-Ван Кеноби: Возвращение джедая») вообще обычно избегает конфликтов, зато здорово подсвечивает окрыляющую силу таланта и вдохновения. Портрет Стэна Ли он складывает как из традиционных интервью и исторической хроники, так и с помощью пластилиновой анимации, а также уникальных записей из домашнего архива писателя.

    Что мы писали о нём:

    Стэн Ли

    Стэн Ли. Великий и простой

     Владислав Чирин |  13.11.2018 |  5396

    Excelsior!

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    Сценарист, киновед, рыцарь Старой Республики. Защитил дипломную работу о Киновселенной Marvel.
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