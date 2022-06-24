    9
    Кино | Обзоры кино
    #динозавры #обзор фильма #Парк юрского периода

    «Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

    24 июня 2022
    24.06.2022
    15818
    4 минуты на чтение
    #динозавры #обзор фильма #Парк юрского периода

    После катастрофы на острове Нублар динозавры распространились по планете и начали осваивать дивный новый мир. Люди же поспешили извлечь выгоду из экстравагантного, но всё-таки не очень удобного соседства. Тем более что возвращение динозавров оказывается не единственной угрозой доминированию нашего вида на планете.

    Старые знакомые Элли Сэттлер, Алан Грант и Йен Малкольм расследуют происхождение необычайно крупной и живучей саранчи, чьё нашествие может привести к голоду по всему миру. А бывшие работники «Мира юрского периода» Оуэн Грейди и Клэр Диринг преследуют похитителей, забравших их приёмную дочь Мэйси. Пути героев должны пересечься в заповеднике для динозавров. До сих пор ничем хорошим идея такого заповедника не кончалась, но, может, на этот раз всё будет по-другому?

    «Мир Юрского периода: Господство 3

    Jurassic World: Dominion

    Жанр: приключенческая фантастика
    Режиссёр: Колин Треворроу
    В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сэм Нил, Джефф Голдблюм
    Премьера: июнь 2022 года
    Возрастной рейтинг: 12+
    Продолжительность: 146 мин.
    Похоже на: любой другой фильм серии «Парк юрского периода»

    Новая трилогия о генетически воссозданных динозаврах началась в 2011 году достаточно бодро, но уже в 2015 году, с выходом «Мира юрского периода 2», по мнению и критиков, и многих зрителей, свернула куда-то не туда. Режиссёр второй части Хуан Антонио Байона не оправдал надежд, несмотря на коммерческий успех его фильма. Поэтому франшизу вернули в крепкие руки Треворроу, который как раз освободился, уступив режиссёрское кресло девятого эпизода «Звёздных войн» Джей Джей Абрамсу.

    Что там, что тут Треворроу предстояло разгребать бардак, оставшийся после неоднозначной второй части. Но в случае с «Миром юрского периода» режиссёра ждало меньше головной боли — хотя бы не нужно приводить раздираемую требованиями фанатов и продюсеров франшизу к логичному финалу.

    «Господство» — фильм удовлетворительный по всем параметрам. Впечатляющие виды дикой природы, соответствующий духу момента саундтрек, в меру изобретательный экшен и ненавязчивый фансервис, без которого нынче никуда. Но есть у этого фильма проблема, которая в каком-то смысле действительно делает «Мир юрского периода 3» финалом всей серии. Дело в том, что в этом фильме про динозавров сами ящеры не очень-то нужны сюжету. Здесь они играют роль красивой декорации, на фоне которой разворачиваются приключения героев.

    «Мир Юрского периода: Господство 2

    Отправной точкой сюжета становится нашествие огромной генно-модифицированной саранчи (инсектофобы, крепитесь, вам придется несладко). Ключ к решению этой проблемы скрыт в тайне происхождения девочки-клона Мэйси. Динозавры же служат лишь аттракционами-препятствиями, расставленными на пути героев. Аттракционами эффектными — этого у «Господства» не отнять — но для развития истории абсолютно бесполезными.

    Существование динозавров в «Мире юрского периода 3» перестало быть предметом дискуссии «вправе ли человек так явно вмешиваться в ход эволюции» и стало данностью, фактом, с которым все уже давно примирились. Из настоящего чуда братья наши старшие превратились в обыденность, в неотъемлемую часть дикой природы наряду с другими животными. Вот динозавр нападает на туристов в лесу — но с тем же успехом это мог быть и медведь. Вот динозавр мешает людям на стройке — прямо как стадо коров, перегородившее дорогу где-нибудь в сельской местности. Забудьте о круглых от шока и восхищения глазах посетителей старого парка — теперь люди разводят динозавров на фермах и делают на них ставки в бойцовских ямах. 

    Отношение к ним как к обычным диким животным особенно подчёркивается кадрами в конце фильма, где динозавры спокойно бегут по прериям вместе с лошадьми и летают в небе со своими далёкими потомками — птицами. И финальный посыл, звучащий в соответствии с современной экологической идеей: «Оставьте динозавров (читай: природу) в покое» — по сути ставит крест на дальнейших продолжениях. Ведь какую историю о динозаврах в современном мире можно рассказать, когда отношение к ним теперь такое: «Расходимся, товарищи, не на что тут глазеть. Вы что, живого динозавра не видели?»

    «Мир Юрского периода: Господство

    В остальном «Господство» — это типичный летний блокбастер. Фильм не пытается нагонять интригу или удивлять неожиданными сюжетными поворотами, а полностью концентрируется на зрелищности. Сцена погони по улицам Валлетты действительно так же хороша, как обещает трейлер, но строго говоря, на неё и был истрачен почти весь запал постановщиков экшена. Оуэн (Крис Пратт) и Клэр (Брайс Даллас Ховард) стали совсем деревянными и одномерными, но это компенсируется возвращением старых героев — Алана (Сэм Нил), Элли (Лора Дерн) и Йена (Джефф Голдблюм), между которыми наблюдается сдержанная, но очаровательная химия. 

    Кроме того, поклонники старой трилогии, скорее всего, испытают приятное чувство ностальгии, считывая оммажи классике, ведь Треворроу не стесняется воспроизводить целые сцены из фильмов Спилберга. Новым персонажам, к сожалению, забыли прописать интересную мотивацию, но актёры вложили в роли всю возможную харизму.

    Многие грехи фильма можно простить за то, что к своему финалу «Юрский период» догнал современные представления палеонтологии о внешнем виде динозавров. Да, их наконец-то показали с перьями.

    «Мир Юрского периода: Господство 1

    Это красивый фильм-аттракцион с экологической моралью, не обременённый захватывающим сюжетом и интересными персонажами. Он ставит точку в развитии франшизы, поскольку превращает своих главных звёзд — динозавров — в декорации на фоне. 

    Впрочем, в финале первого «Парка юрского периода» эксперимент с динозаврами тоже вроде как признали неудачным. Но стоило появиться богатым и жадным инвесторам, как идея ожила. Это похоже и на судьбу самой франшизы. Пока мы платим за билеты, любимый Ти-Рекс будет снова воскресать.

    Черновик 978

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск — лучший финал саги, чем IX эпизод 5
    ЛЕГО Звездные войны: Праздничный спецвыпуск — лучший финал саги, чем IX эпизод
    «Путешествие на Луну»: мультфильм про Китай, девочку и смерть 1
    «Путешествие на Луну»: мультфильм про Китай, девочку и смерть
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

    Статьи

    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов
    0
    82108
    Неснятые продолжения знаменитых кинокомиксов

    Про «Бэтмена» Бёртона, «Супермена» от него же и невезучего «Судью Дредда» с Карлом Урбаном. 

    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder's Revenge. Красиво, но скучно 5
    0
    137552
    Обзор новой игры про черепашек-ниндзя Shredder’s Revenge. Красиво, но скучно

    Кавабанга!

    Фэнтези о вековых конфликтах 6
    0
    196599
    Фэнтези о вековых конфликтах

    Циклы, в которых войны и политические баталии продолжаются на протяжении многих поколений.

    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge
    0
    217455
    Гайд: как разблокировать Кейси Джонса в Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

    Персонаж сильнее всех остальных.

    «Пост Мортем»: чем хорош венгерский фильм ужасов о загробных фотографиях
    0
    248283
    «Пост Мортем»: чем хорош венгерский фильм ужасов о загробных фотографиях

    Очень много мертвецов на одной фотосессии!

    Читаем книгу «Квантовый вор» Ханну Райаниеми
    0
    301243
    Читаем книгу «Квантовый вор» Ханну Райаниеми

    Вор и дилемма узника.

    Фэнтези с впечатляющей боевой магией
    0
    406470
    Фэнтези с впечатляющей боевой магией

    До конца 1980-х жанр фэнтези развивался неспешно, и большинство авторов так или иначе опирались на наследие Толкина.

    Мир фантастики №223 (июнь 2022) 2
    0
    535042
    Мир фантастики №223 (июнь 2022)

    Красавицы и чудовища во всех проявлениях.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить