«Мир Юрского периода: Господство»: да что вы, динозавров не видели?

После катастрофы на острове Нублар динозавры распространились по планете и начали осваивать дивный новый мир. Люди же поспешили извлечь выгоду из экстравагантного, но всё-таки не очень удобного соседства. Тем более что возвращение динозавров оказывается не единственной угрозой доминированию нашего вида на планете. Старые знакомые Элли Сэттлер, Алан Грант и Йен Малкольм расследуют происхождение необычайно крупной и живучей саранчи, чьё нашествие может привести к голоду по всему миру. А бывшие работники «Мира юрского периода» Оуэн Грейди и Клэр Диринг преследуют похитителей, забравших их приёмную дочь Мэйси. Пути героев должны пересечься в заповеднике для динозавров. До сих пор ничем хорошим идея такого заповедника не кончалась, но, может, на этот раз всё будет по-другому?

Jurassic World: Dominion Жанр: приключенческая фантастика

Режиссёр: Колин Треворроу

В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Сэм Нил, Джефф Голдблюм

Премьера: июнь 2022 года

Возрастной рейтинг: 12+

Продолжительность: 146 мин.

Похоже на: любой другой фильм серии «Парк юрского периода»

Новая трилогия о генетически воссозданных динозаврах началась в 2011 году достаточно бодро, но уже в 2015 году, с выходом «Мира юрского периода 2», по мнению и критиков, и многих зрителей, свернула куда-то не туда. Режиссёр второй части Хуан Антонио Байона не оправдал надежд, несмотря на коммерческий успех его фильма. Поэтому франшизу вернули в крепкие руки Треворроу, который как раз освободился, уступив режиссёрское кресло девятого эпизода «Звёздных войн» Джей Джей Абрамсу.

Что там, что тут Треворроу предстояло разгребать бардак, оставшийся после неоднозначной второй части. Но в случае с «Миром юрского периода» режиссёра ждало меньше головной боли — хотя бы не нужно приводить раздираемую требованиями фанатов и продюсеров франшизу к логичному финалу.

«Господство» — фильм удовлетворительный по всем параметрам. Впечатляющие виды дикой природы, соответствующий духу момента саундтрек, в меру изобретательный экшен и ненавязчивый фансервис, без которого нынче никуда. Но есть у этого фильма проблема, которая в каком-то смысле действительно делает «Мир юрского периода 3» финалом всей серии. Дело в том, что в этом фильме про динозавров сами ящеры не очень-то нужны сюжету. Здесь они играют роль красивой декорации, на фоне которой разворачиваются приключения героев.

Отправной точкой сюжета становится нашествие огромной генно-модифицированной саранчи (инсектофобы, крепитесь, вам придется несладко). Ключ к решению этой проблемы скрыт в тайне происхождения девочки-клона Мэйси. Динозавры же служат лишь аттракционами-препятствиями, расставленными на пути героев. Аттракционами эффектными — этого у «Господства» не отнять — но для развития истории абсолютно бесполезными.

Существование динозавров в «Мире юрского периода 3» перестало быть предметом дискуссии «вправе ли человек так явно вмешиваться в ход эволюции» и стало данностью, фактом, с которым все уже давно примирились. Из настоящего чуда братья наши старшие превратились в обыденность, в неотъемлемую часть дикой природы наряду с другими животными. Вот динозавр нападает на туристов в лесу — но с тем же успехом это мог быть и медведь. Вот динозавр мешает людям на стройке — прямо как стадо коров, перегородившее дорогу где-нибудь в сельской местности. Забудьте о круглых от шока и восхищения глазах посетителей старого парка — теперь люди разводят динозавров на фермах и делают на них ставки в бойцовских ямах.

Отношение к ним как к обычным диким животным особенно подчёркивается кадрами в конце фильма, где динозавры спокойно бегут по прериям вместе с лошадьми и летают в небе со своими далёкими потомками — птицами. И финальный посыл, звучащий в соответствии с современной экологической идеей: «Оставьте динозавров (читай: природу) в покое» — по сути ставит крест на дальнейших продолжениях. Ведь какую историю о динозаврах в современном мире можно рассказать, когда отношение к ним теперь такое: «Расходимся, товарищи, не на что тут глазеть. Вы что, живого динозавра не видели?»

В остальном «Господство» — это типичный летний блокбастер. Фильм не пытается нагонять интригу или удивлять неожиданными сюжетными поворотами, а полностью концентрируется на зрелищности. Сцена погони по улицам Валлетты действительно так же хороша, как обещает трейлер, но строго говоря, на неё и был истрачен почти весь запал постановщиков экшена. Оуэн (Крис Пратт) и Клэр (Брайс Даллас Ховард) стали совсем деревянными и одномерными, но это компенсируется возвращением старых героев — Алана (Сэм Нил), Элли (Лора Дерн) и Йена (Джефф Голдблюм), между которыми наблюдается сдержанная, но очаровательная химия.

Кроме того, поклонники старой трилогии, скорее всего, испытают приятное чувство ностальгии, считывая оммажи классике, ведь Треворроу не стесняется воспроизводить целые сцены из фильмов Спилберга. Новым персонажам, к сожалению, забыли прописать интересную мотивацию, но актёры вложили в роли всю возможную харизму.

Многие грехи фильма можно простить за то, что к своему финалу «Юрский период» догнал современные представления палеонтологии о внешнем виде динозавров. Да, их наконец-то показали с перьями.