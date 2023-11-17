Мир фантастики №240 (ноябрь 2023)

Полное содержание номера

1

Спецматериал

4

Врата миров

10

16

22

Книжный ряд

28

Видеодром

46

56

Игровой клуб

64

72

Машина времени

80

88

Фан

94

106

112

Что, если существование вампиров перестанет быть тайной? Что, если ожившие мертвецы выйдут из могильного сумрака и возьмут власть над людьми в свои холодные руки? Фантастическая литература уже дала ответы — давайте вспомним книги, в которых нечто подобное и произошло.На протяжении всего своего сознательного существования человечество искало способы победить смерть. Проходили века, благодаря научному прогрессу становились реальными всё более и более невероятные вещи, и многие задавались вопросом: что, если с помощью науки и техники можно не только улучшить жизнь, но и продлить её до бесконечности? Например, переселиться в кибертело или в виртуальное пространство? С какими вызовами и проблемами люди столкнутся на этом пути? Мы попробуем заглянуть в будущее, и в этом нам поможет, как всегда, фантастика.Из всех знаковых фигур язычества, как исторического, так и дожившего до наших дней, Рогатый бог, пожалуй, самая известная и самая вызывающая. Он скачет во главе Дикой Охоты, он умирает осенью, чтобы принести возрождение весной, он символизирует плодородие и сексуальную мощь. Естественно, авторы фэнтези не могли пройти мимо столь символической фигуры. Кто же он, этот дикий бог из глубины лесов, где его можно встретить и как узнать?В этом году отечественная коллекционная стратегическая игра «Берсерк» отмечает двадцатилетний юбилей, а значит, пришло время прогуляться по тропинкам мира игры — Лаара! Тем более что замершая на полуслове в 2015 году игра в 2023-м получила перезапуск. Но перезапуск ли это?«Синдром отката» •«Некровиль» •«Побег из Невериона. Возвращение в Неверион» •«Локон с Изумрудного моря» •«И всё-таки Черепаха движется. Путеводитель по Плоскому миру» • и другие книги.Мёртвая девица, вылезающая из экрана, чтобы убивать любопытных зрителей, была самым модерновым монстром эпохи VHS. Этот образ прочно вошёл в масскульт и теперь вызывает скорее не страх, а ностальгию. Но значимости от этого не теряет.Вспомним, как разрасталась франшиза о проклятом видео.В ряду всех видов анимации кукольный стоп-моушен стоит особняком. Хотя эта техника никогда не была коммерчески успешной, те немногие, кто занимаются ей, отдают себя без остатка. Сотрудники студии Aardman в этом отношении уникальны. Их персонажи стали органичной частью британских сказок — притом что ни один из них не имел литературного первоисточника. А ещё их юмор понятен любому зрителю, на каком бы языке он ни говорил.Star Citizen — игра-феномен. Причём самое феноменальное, что никакой игры, в общем-то, и нет. Зато есть рекордные краудфандинговые сборы, разработка длиной в 11 лет и обещания, которые сделали бы честь даже знаменитым фантазёрам Питеру Молиньё и Шону Мюррею. Давайте же вспомним, откуда взялся этот необычный проект, посмотрим, в каком состоянии он находится сейчас, и постараемся понять, как же так вышло.В 2023 году в возрасте 70 лет скончался Клаус Тойбер. Возможно, вы не слышали раньше его имени, но наверняка знаете его самое знаменитое творение: настольную игру «Колонизаторы». Это не просто типичная евростратегия: именно детище Тойбера открыло всему миру немецкую школу гейм-дизайна, и волна народной любви к ней не ослабела до сих пор.СССР мог бы одержать победу в малой лунной гонке, если бы организовал первый пилотируемый облёт Луны. Сегодня мы вспомним эту полузабытую битву и расскажем, почему именно экипаж «Аполлона-8» запечатлел восход Земли над лунной поверхностью.Теория панспермии гласит, что жизнь была занесена на нашу планету из космоса. Впервые положения этой теории сформулировал знаменитый античный философ Анаксагор. В новейшее время она обрела новое воплощение и более научное обоснование. А в наши дни даже получила неожиданное подтверждение.Дмитрий и Екатерина Бурмак рисовали героев, злодеев и чудовищ Лаара в первые годы существования игры, а ныне трудятся над всемирно известными настолками, но всё равно с удовольствием пообщались с нами о работе над «Берсерком», а также показали свои самые любимые иллюстрации.«Поверхность»Умм готовится к Погружению.«Звонок в зазеркалье»Когда все вокруг уговаривают тебя переехать.