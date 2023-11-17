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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023)

    17 ноября 2023
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    17.11.2023
    24
    4 минуты на чтение
    #номера

    Этот номер получился максимально разноплановым. Поговорили о цифровом бессмертии, мире карточной игры «Берсерк» (ищите внутри журнала редкую карту с уникальной альтернативной иллюстрацией!), франшизе «Звонок», всё ещё не вышедшей Star Citizen и малой лунной гонке — и ещё о куче разных интересных вещей.

    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 4

    В номере

    А ещё

    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 11

    Карта ККИ «Берсерк» с уникальной альтернативной иллюстрацией в каждом номере.

    • что было бы, если бы вампиры подчинили себе людей;
    • насколько мы далеки от цифрового бессмертия;
    • сколько всего было экранизаций у «Звонка»;
    • почему Star Citizen разрабатывают так долго;
    • допускают ли сегодня учёные возможность занесения жизни на Землю из космоса.

    А также: рецензии на книги Нила Стивенсона, Йена Макдональда, Брендона Сандерсона и других • история анимационной студии Aardman • эволюция мифа о Рогатом боге • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Антон Яковлев (Tony Sart)

    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 9
    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 8
    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 7
    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 6
    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023)

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
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    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 17 ноября.
    Следующий номер выйдет 8 декабря.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №240 (ноябрь 2023) 10
    Спецматериал
    4 Что, если бы вампиры подчинили себе людей?
    Что, если существование вампиров перестанет быть тайной? Что, если ожившие мертвецы выйдут из могильного сумрака и возьмут власть над людьми в свои холодные руки? Фантастическая литература уже дала ответы — давайте вспомним книги, в которых нечто подобное и произошло.

    Врата миров
    10 Реальность фантастики
    Цифровое бессмертие
    На протяжении всего своего сознательного существования человечество искало способы победить смерть. Проходили века, благодаря научному прогрессу становились реальными всё более и более невероятные вещи, и многие задавались вопросом: что, если с помощью науки и техники можно не только улучшить жизнь, но и продлить её до бесконечности? Например, переселиться в кибертело или в виртуальное пространство? С какими вызовами и проблемами люди столкнутся на этом пути? Мы попробуем заглянуть в будущее, и в этом нам поможет, как всегда, фантастика.

    16 Портрет героя
    История Рогатого бога
    Из всех знаковых фигур язычества, как исторического, так и дожившего до наших дней, Рогатый бог, пожалуй, самая известная и самая вызывающая. Он скачет во главе Дикой Охоты, он умирает осенью, чтобы принести возрождение весной, он символизирует плодородие и сексуальную мощь. Естественно, авторы фэнтези не могли пройти мимо столь символической фигуры. Кто же он, этот дикий бог из глубины лесов, где его можно встретить и как узнать?

    22 Миры
    Былая история Лаара
    В этом году отечественная коллекционная стратегическая игра «Берсерк» отмечает двадцатилетний юбилей, а значит, пришло время прогуляться по тропинкам мира игры — Лаара! Тем более что замершая на полуслове в 2015 году игра в 2023-м получила перезапуск. Но перезапуск ли это?

    Книжный ряд
    28 Рецензии на книги
    Нил Стивенсон «Синдром отката» • Йен Макдональд «Некровиль» • Сэмюел Дилэни «Побег из Невериона. Возвращение в Неверион» • Брендон Сандерсон «Локон с Изумрудного моря» • Терри Пратчетт, Стивен Бриггс «И всё-таки Черепаха движется. Путеводитель по Плоскому миру» • и другие книги.

    Видеодром
    46 Классика
    «Звонок»: романы и экранизации
    Мёртвая девица, вылезающая из экрана, чтобы убивать любопытных зрителей, была самым модерновым монстром эпохи VHS. Этот образ прочно вошёл в масскульт и теперь вызывает скорее не страх, а ностальгию. Но значимости от этого не теряет.
    Вспомним, как разрасталась франшиза о проклятом видео.

    56 Анимация
    История студии Aardman
    В ряду всех видов анимации кукольный стоп-моушен стоит особняком. Хотя эта техника никогда не была коммерчески успешной, те немногие, кто занимаются ей, отдают себя без остатка. Сотрудники студии Aardman в этом отношении уникальны. Их персонажи стали органичной частью британских сказок — притом что ни один из них не имел литературного первоисточника. А ещё их юмор понятен любому зрителю, на каком бы языке он ни говорил.

    Игровой клуб
    64 История
    Star Citizen
    Star Citizen — игра-феномен. Причём самое феноменальное, что никакой игры, в общем-то, и нет. Зато есть рекордные краудфандинговые сборы, разработка длиной в 11 лет и обещания, которые сделали бы честь даже знаменитым фантазёрам Питеру Молиньё и Шону Мюррею. Давайте же вспомним, откуда взялся этот необычный проект, посмотрим, в каком состоянии он находится сейчас, и постараемся понять, как же так вышло.

    72 Персона
    Клаус Тойбер и его идеальная настольная игра
    В 2023 году в возрасте 70 лет скончался Клаус Тойбер. Возможно, вы не слышали раньше его имени, но наверняка знаете его самое знаменитое творение: настольную игру «Колонизаторы». Это не просто типичная евростратегия: именно детище Тойбера открыло всему миру немецкую школу гейм-дизайна, и волна народной любви к ней не ослабела до сих пор.

    Машина времени
    80 Космос
    Почему советские космонавты так и не облетели Луну
    СССР мог бы одержать победу в малой лунной гонке, если бы организовал первый пилотируемый облёт Луны. Сегодня мы вспомним эту полузабытую битву и расскажем, почему именно экипаж «Аполлона-8» запечатлел восход Земли над лунной поверхностью.

    88 Теории
    Теория и практика панспермии
    Теория панспермии гласит, что жизнь была занесена на нашу планету из космоса. Впервые положения этой теории сформулировал знаменитый античный философ Анаксагор. В новейшее время она обрела новое воплощение и более научное обоснование. А в наши дни даже получила неожиданное подтверждение.

    Фан
    94 Художники
    Дмитрий и Екатерина Бурмак
    Дмитрий и Екатерина Бурмак рисовали героев, злодеев и чудовищ Лаара в первые годы существования игры, а ныне трудятся над всемирно известными настолками, но всё равно с удовольствием пообщались с нами о работе над «Берсерком», а также показали свои самые любимые иллюстрации.

    106 Рассказы
    Дара Шахмаран «Поверхность»
    Умм готовится к Погружению.

    112 Зона комикса
    Роман Файницкий, Рустам Ха «Звонок в зазеркалье»
    Когда все вокруг уговаривают тебя переехать.

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