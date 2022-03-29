Продолжаем следить за списками Esquire. На этот раз издание выпустило материал, посвящённый кинематографу. В сотню лучших, по мнению составителей, вошли далеко не только фантастические фильмы, но их тоже хватает.
Издание подчёркивает, что эта сотня отражает лучшее для нынешних редакторов в настоящий момент. Настолько важных фильмов, что их влияние явно прослеживается даже в материалах на сайте.
Ознакомиться со списком можно на сайте, а мы выписали названия фантастических картин (и тех, что рядом пробегали).
- «Принцесса-невеста»
- «Мэри Поппинс» (1964)
- «Безумный Макс: Дорога ярости»
- «Челюсти»
- «Железный человек»
- «Охотники за привидениями»
- «Прочь»
- «Изгоняющий дьявола» (1973)
- «Терминатор»
- «Сияние»
- «Бегущий по лезвию»
- «Чужой»
- «Властелин колец»
- «Чёрная пантера»
- «Доктор Ноу»
- «Приключения Паддингтона 2»
- «Лабиринт Фавна»
- «Унесённые призраками»
- «Доктор Стрейнджлав»
- «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
- «Тайна Коко»
- «Волшебник страны Оз» (1939)
- «Инопланетянин» (1982)
- «Звёздные войны»
- «Матрица»
- «Назад в будущее»
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