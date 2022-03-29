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    Новости

    100 лучших фильмов всех времён — по версии издания Esquire

    29 марта 2022
    29.03.2022
    1684
    0 минут на чтение
    100 лучших фильмов всех времён — по версии издания Esquire

    Продолжаем следить за списками Esquire. На этот раз издание выпустило материал, посвящённый кинематографу. В сотню лучших, по мнению составителей, вошли далеко не только фантастические фильмы, но их тоже хватает.

    Издание подчёркивает, что эта сотня отражает лучшее для нынешних редакторов в настоящий момент.  Настолько важных фильмов, что их влияние явно прослеживается даже в материалах на сайте.

    Ознакомиться со списком можно на сайте, а мы выписали названия фантастических картин (и тех, что рядом пробегали).

    • «Принцесса-невеста»
    • «Мэри Поппинс» (1964)
    • «Безумный Макс: Дорога ярости»
    • «Челюсти»
    • «Железный человек»
    • «Охотники за привидениями»
    • «Прочь»
    • «Изгоняющий дьявола» (1973)
    • «Терминатор»
    • «Сияние»
    • «Бегущий по лезвию»
    • «Чужой»
    • «Властелин колец»
    • «Чёрная пантера»
    • «Доктор Ноу»
    • «Приключения Паддингтона 2»
    • «Лабиринт Фавна»
    • «Унесённые призраками»
    • «Доктор Стрейнджлав»
    • «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»
    • «Тайна Коко»
    • «Волшебник страны Оз» (1939)
    • «Инопланетянин» (1982)
    • «Звёздные войны»
    • «Матрица»
    • «Назад в будущее»

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