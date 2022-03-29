Продолжаем следить за списками Esquire. На этот раз издание выпустило материал, посвящённый кинематографу. В сотню лучших, по мнению составителей, вошли далеко не только фантастические фильмы, но их тоже хватает.

Издание подчёркивает, что эта сотня отражает лучшее для нынешних редакторов в настоящий момент. Настолько важных фильмов, что их влияние явно прослеживается даже в материалах на сайте.

Ознакомиться со списком можно на сайте, а мы выписали названия фантастических картин (и тех, что рядом пробегали).