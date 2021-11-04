Открытый мир, дракон и подземелья — 15 минут геймплея Elden Ring

FromSoftware показала целых 15 минут геймплея Elden Ring, в работе над которой принял участие создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин.
Судя по всему, это тот же самый ролик, который показывали журналистам в конце августа.
В видео разработчики показали основные механики игры: исследование открытого мира, перемещение верхом на лошади, помощь союзников, систему скрытности, подземелья с секретами, эпические битвы с боссами и так далее.
Elden Ring выйдет 25 февраля на всех основных платформах. Изначально релиз должен был состояться на месяц раньше — 21 января.
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