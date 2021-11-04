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    Новости

    Открытый мир, дракон и подземелья — 15 минут геймплея Elden Ring

    4 ноября 2021
    04.11.2021
    142
    0 минут на чтение
    15 минут геймплея Elden Ring

    FromSoftware показала целых 15 минут геймплея Elden Ring, в работе над которой принял участие создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин.

    Судя по всему, это тот же самый ролик, который показывали журналистам в конце августа.

    В видео разработчики показали основные механики игры: исследование открытого мира, перемещение верхом на лошади, помощь союзников, систему скрытности, подземелья с секретами, эпические битвы с боссами и так далее.

    Elden Ring выйдет 25 февраля на всех основных платформах. Изначально релиз должен был состояться на месяц раньше — 21 января.

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