18 минут геймплея отмененной Spider-Man 4 с пресловутым боссом-вертолетом

В сети появились 18 минут геймплея отмененной Spider-Man 4 по мотивам не вышедшего «Человека-паука 4» Сэма Рэйми.

За разработку отвечала студия Radical Entertainment, ответственная за Prototype. После того, как проект свернули, разработчики использовали наработки в Prototype 2.

В ролике можно увидеть, как дружелюбный сосед летает по Нью-Йорку и сражается с группой громил и… боссом-вертолетом — более нелепую и топорную битву сложно вообразить.

Игра должна была выйти на PS3, Xbox 360 и ПК.