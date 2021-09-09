    3
    Новости

    18 минут геймплея отмененной Spider-Man 4 с пресловутым боссом-вертолетом

    9 сентября 2021
    09.09.2021
    2038
    0 минут на чтение
    18 минут геймплея отмененной Spider-Man 4 с пресловутым боссом-вертолетом

    В сети появились 18 минут геймплея отмененной Spider-Man 4 по мотивам не вышедшего «Человека-паука 4» Сэма Рэйми.

    За разработку отвечала студия Radical Entertainment, ответственная за Prototype. После того, как проект свернули, разработчики использовали наработки в Prototype 2.

    В ролике можно увидеть, как дружелюбный сосед летает по Нью-Йорку и сражается с группой громил и… боссом-вертолетом — более нелепую и топорную битву сложно вообразить.

    Игра должна была выйти на PS3, Xbox 360 и ПК.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Psychonauts 2. Добротный психодел 2
    0
    6836
    Обзор Psychonauts 2. Добротный психодел

    Это всё у тебя в голове. Или у него.

    Интервью с создателями фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
    0
    22257
    Интервью с создателями фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»

    Большой разговор с создателями нового блокбастера Marvel: о трюках, музыке, родительской любви и поисках себя.

    Обзор Life is Strange: True Colors. Уроки эмпатии 9
    0
    64012
    Обзор Life is Strange: True Colors. Уроки эмпатии

    Компактная, цельная и атмосферная

    Черновик 903
    0
    294789
    Профессиональная и не очень критика в 31-м выпуске подкаста

    Три обзорщика и один критик ищут своё место в жизни

    Какие сериалы продолжаются в сентябре? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени» 6
    0
    128498
    Какие сериалы продолжаются в сентябре 2021? «Люцифер», «Роковой патруль», «Чем мы заняты в тени»

    А ещё возвращаются «Смешарики», остросюжетный триллер в духе «Лангольеров» и российская фантастика про робота-полицейскую.

    Станислав Лем
    0
    170478
    Расскажите о любимом произведении Станислава Лема! Лучшие ответы опубликуем в его день рождения

    500-1000 знаков вполне достаточно для одного пункта.

    Видео: обзор настолки «Основатели мрачной гавани»
    0
    313521
    Видео: обзор настолки «Основатели Мрачной гавани»

    Игра уже в продаже!

    Воспоминания 5
    0
    134561
    «Воспоминания»: утонувший фильм от создательницы «Мира Дикого Запада»

    Полнометражный дебют невестки Кристофера Нолана про влюблённого продавца флешбэков. 

    Спецпроекты

    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Обзор Predator Triton 300 SE 2
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить