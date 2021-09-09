18 минут геймплея отмененной Spider-Man 4 с пресловутым боссом-вертолетом

В сети появились 18 минут геймплея отмененной Spider-Man 4 по мотивам не вышедшего «Человека-паука 4» Сэма Рэйми.
За разработку отвечала студия Radical Entertainment, ответственная за Prototype. После того, как проект свернули, разработчики использовали наработки в Prototype 2.
В ролике можно увидеть, как дружелюбный сосед летает по Нью-Йорку и сражается с группой громил и… боссом-вертолетом — более нелепую и топорную битву сложно вообразить.
Игра должна была выйти на PS3, Xbox 360 и ПК.
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Редактор
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