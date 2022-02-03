23 постера «Властелина колец: Кольца власти» от Amazon

Amazon Prime Video опубликовал 23 постера сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти» — судя по всему, с главными героями, лица которых не показали.
Сюжет охватит главные события Второй Эпохи Средиземья, среди которых создания колец, восхождение Саурона и так далее.
Премьера состоится 2 сентября 2022 года.
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Дмитрий Кинский | 19.01.2022
Он выйдет 2 сентября.
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