23 постера «Властелина колец: Кольца власти» от Amazon

Amazon Prime Video опубликовал 23 постера сериала по «Властелину колец» с подзаголовком «Кольца власти» — судя по всему, с главными героями, лица которых не показали.

Сюжет охватит главные события Второй Эпохи Средиземья, среди которых создания колец, восхождение Саурона и так далее.

Премьера состоится 2 сентября 2022 года.