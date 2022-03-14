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    Новости

    50 лучших фэнтези-романов всех времён — по версии издания Esquire

    14 марта 2022
    14.03.2022
    680
    1 минута на чтение
    50 лучших фэнтези-романов — по версии издания Esquire

    Издание Esquire опубликовало большой список из 50 фэнтезийных романов всех времён. В него вошли как классика вроде Толкина и Ле Гуин, так и современные авторы, пишущие на самых разных языках.

    Составители списка отмечают, что границы жанра условны, ведь и древнюю поэзию в духе «Беовульфа» и «Одиссеи» можно отнести к фэнтези. Основной критерий — то, что нельзя объяснить технологиями (научная фантастика) или то, что не связано со сверхъестественным кошмаром (хорроры). Составители ограничились одной книгой от автора и попытались выделить те книги, которые привнесли в жанр что-то новаторское.

    Так, например, на 48-м месте находится «Погребённый великан» Кадзуо Исигуро. На 39-е авторы поместили «Тёмный оттенок магии» Виктории Шваб. «Тигана» Гая Гэвриела Кея заняла 37-е. «Игра престолов» на 35-м. За ним — «Чудесный нож» Пулмана. 31-е — Нил Гейман со «Звёздной пылью». «Путь королей» Брендона Сандерсона находится на 20-м. «Восходящую Тьму» Роберта Джордана из цикла «Колесо Времени» поместили на 19-е.

    • 10. Myst: The Book of Atrus — Рэнд Миллер, Робин Миллер и Дэвид Вингроув
    • 9. «Цирцея» — Мэдлин Миллер
    • 8. A Stranger in Olondria — София Саматар
    • 7. «Джонатан Стрендж и мистер Норрелл» — Сюзанна Кларк
    • 6. A Hero Born — Джин Йон
    • 5. «Кто боится смерти» — Ннеди Окорафор
    • 4. «Королевские милости» — Кен Лю
    • 3. «Волшебник Земноморья» — Урсула Ле Гуин
    • 2. «Братство кольца» — Джон Р.Р. Толкин
    • 1. «Пятое время года» — Н.К. Джемисин
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