Издание Esquire опубликовало большой список из 50 фэнтезийных романов всех времён. В него вошли как классика вроде Толкина и Ле Гуин, так и современные авторы, пишущие на самых разных языках.

Составители списка отмечают, что границы жанра условны, ведь и древнюю поэзию в духе «Беовульфа» и «Одиссеи» можно отнести к фэнтези. Основной критерий — то, что нельзя объяснить технологиями (научная фантастика) или то, что не связано со сверхъестественным кошмаром (хорроры). Составители ограничились одной книгой от автора и попытались выделить те книги, которые привнесли в жанр что-то новаторское.

Так, например, на 48-м месте находится «Погребённый великан» Кадзуо Исигуро. На 39-е авторы поместили «Тёмный оттенок магии» Виктории Шваб. «Тигана» Гая Гэвриела Кея заняла 37-е. «Игра престолов» на 35-м. За ним — «Чудесный нож» Пулмана. 31-е — Нил Гейман со «Звёздной пылью». «Путь королей» Брендона Сандерсона находится на 20-м. «Восходящую Тьму» Роберта Джордана из цикла «Колесо Времени» поместили на 19-е.