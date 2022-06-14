9 кадров «Пиноккио» Гильермо дель Торо

Журналисты Vanity Fair опубликовали первые кадры стоп-моушн мультфильма «Пиноккио», режиссером и сценаристом которого выступает Гильермо дель Торо.

Действие картины развернется в Италии 30-х годов во времена подъема фашизма. По сюжету деревянного мальчика вербуют в деревенский военный лагерь, поскольку он может стать идеальным солдатом, так как не способен умереть.

Юэн Макгрегор озвучил Крикета, Дэвид Брэдли — Джеппетто, а Грегори Манн — Пиноккио. Также в ленту заглянут Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон.

Премьера состоится в декабря 2022 года.