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    9 кадров «Пиноккио» Гильермо дель Торо

    14 июня 2022
    14.06.2022
    417
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    Журналисты Vanity Fair опубликовали первые кадры стоп-моушн мультфильма «Пиноккио», режиссером и сценаристом которого выступает Гильермо дель Торо.

    Действие картины развернется в Италии 30-х годов во времена подъема фашизма. По сюжету деревянного мальчика вербуют в деревенский военный лагерь, поскольку он может стать идеальным солдатом, так как не способен умереть.

    Юэн Макгрегор озвучил Крикета, Дэвид Брэдли — Джеппетто, а Грегори Манн — Пиноккио. Также в ленту заглянут Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Джон Туртурро, Рон Перлман, Тим Блейк Нельсон, Берн Горман, Кристоф Вальц и Тильда Суинтон.

    Премьера состоится в декабря 2022 года.

    9 кадров «Пиноккио» Гильермо дель Торо 8 9 кадров «Пиноккио» Гильермо дель Торо 9 кадров «Пиноккио» Гильермо дель Торо 7

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