Актёр Том Бадж рассказал, что покинул сериал «Властелин колец» от Amazon

Актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия») опубликовал у себя в инстаграме пост, в котором рассказал о внезапном уходе из сериала по «Властелину колец» от Amazon.

Бадж благодарит коллег и команду и подчёркивает, что ушёл из проекта после того, как руководство посмотрело первые отснятые эпизоды.

Актёр не уточняет, кого именно он сыграл.

Бадж приступил к работе над сериалом больше года назад — актёрский состав компания и вовсе раскрыла только в январе 2020-го. К сожалению, позднее в график съёмок вмешалась коронавирусная пандемия.

Ранее портал The One Ring, который специализируется на новостях по вселенной «Властелина колец», рассказал несколько новостей о съёмках. Пилот из двух эпизодов, который снимал Хуан Антонио Байона («Парк Юрского периода 2», «Приют») уже готов. Но теперь руководство решило пересмотреть персонажей, актёров и сцены. Предположительно будут новые пересъёмки. И, скорее всего, в этом году сериал уже не выйдет.

Amazon TV show updated: 2-episode pilot is done, and based on the current edit shown to crew…… characters, actors and scenes are being reconsidered. Safe to say there will be reshoots. While it's only March now, I don't see this show premiering until next year.

— TheOneRing.net (@theoneringnet) March 15, 2021