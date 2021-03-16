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    Новости

    Актёр Том Бадж рассказал, что покинул сериал «Властелин колец» от Amazon

    16 марта 2021
    Кот-император
    16.03.2021
    1259
    1 минута на чтение
    Актёр Том Бадж рассказал, что покинул сериал «Властелин колец» от Amazon

    Актёр Том Бадж («Сбой», «Тихий океан», «Утопия») опубликовал у себя в инстаграме пост, в котором рассказал о внезапном уходе из сериала по «Властелину колец» от Amazon.

    Бадж благодарит коллег и команду и подчёркивает, что ушёл из проекта после того, как руководство посмотрело первые отснятые эпизоды.

    После недавнего просмотра первых отснятых эпизодов в Amazon решили развивать персонажа, которого я сыграл, в другом направлении.

    Актёр не уточняет, кого именно он сыграл.

    Бадж приступил к работе над сериалом больше года назад — актёрский состав компания и вовсе раскрыла только в январе 2020-го. К сожалению, позднее в график съёмок вмешалась коронавирусная пандемия.

    Ранее портал The One Ring, который специализируется на новостях по вселенной «Властелина колец», рассказал несколько новостей о съёмках. Пилот из двух эпизодов, который снимал Хуан Антонио Байона («Парк Юрского периода 2», «Приют») уже готов. Но теперь руководство решило пересмотреть персонажей, актёров и сцены. Предположительно будут новые пересъёмки. И, скорее всего, в этом году сериал уже не выйдет.

    Действия сериала, напомним, развернутся во Вторую Эпоху, когда были выкованы Кольца Власти. Главных героев и завязку создатели по-прежнему держат в секрете, но из сообщений СМИ следует, что среди действующих лиц будет как минимум молодая Галадриэль.

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    Кот-император
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