Алан Мур готовит к изданию следующую книгу

Британский литературный журнал The Bookseller опубликовал интервью с управляющим директором агентства Watson, Little, в котором раскрылась любопытная деталь — компания смогла заключить договор с великим и ужасным Аланом Муром! Теперь и него есть свой агент, хотя раньше тот обходился своими силами.
Агент Муру понадобился для издания и продвижения его следующей книги. Подробностей о ней почти нет никаких, лишь краткое описание: «сборник рассказов и цикл романов Long London».
Сейчас книга попала на литературный аукцион, на котором издательства Великобритании будут бороться за право заключить контракт с Муром, чтобы выпустить его работу.
Издание Bleeding Cool отмечает, что литературным агентом Мура стал Джеймс Уиллс, который работал с дочерью писателя Ли Мур.
Ждём новых подробностей! А пока что уже можно предзаказать русскоязычное издание «Иерусалима» — прошлой книги Мура.
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