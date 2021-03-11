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    Новости

    Алан Мур готовит к изданию следующую книгу

    11 марта 2021
    Кот-император
    11.03.2021
    1026
    0 минут на чтение
    Алан Мур готовит к изданию следующую книгу

    Британский литературный журнал The Bookseller опубликовал интервью с управляющим директором агентства Watson, Little, в котором раскрылась любопытная деталь — компания смогла заключить договор с великим и ужасным Аланом Муром! Теперь и него есть свой агент, хотя раньше тот обходился своими силами.

    Агент Муру понадобился для издания и продвижения его следующей книги. Подробностей о ней почти нет никаких, лишь краткое описание: «сборник рассказов и цикл романов Long London».

    Сейчас книга попала на литературный аукцион, на котором издательства Великобритании будут бороться за право заключить контракт с Муром, чтобы выпустить его работу.

    Издание Bleeding Cool отмечает, что литературным агентом Мура стал Джеймс Уиллс, который работал с дочерью писателя Ли Мур.

    Ждём новых подробностей! А пока что уже можно предзаказать русскоязычное издание «Иерусалима» — прошлой книги Мура.

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    Кот-император
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