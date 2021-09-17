«Аллея кошмаров:» тизер не-фантастики от Гильермо Дель Торо

Гильермо Дель Торо представил трейлер своей новой картины — «Аллеи кошмаров».
Спешите видеть — редкий случай, когда Дель Торо снимает не-фантастику (но мы всё равно будем следить). Но у него всё равно получается что-то очень завораживающее!
В основе фильма — одноимённый нуарный роман Уильма Линзи Грэшема. Сюжет разворачивается в начале XX века вокруг мошенника-иллюзиониста Стэна Карлайла, который объединяет усилия с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.
Главные роли исполнили Руни Мара, Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и Тони Коллетт. Ну и конечно в проекте засветился Рон Перлман!
В российском прокате с 27 января 2022 года.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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