«Аллея кошмаров:» тизер не-фантастики от Гильермо Дель Торо

Гильермо Дель Торо представил трейлер своей новой картины — «Аллеи кошмаров».

Спешите видеть — редкий случай, когда Дель Торо снимает не-фантастику (но мы всё равно будем следить). Но у него всё равно получается что-то очень завораживающее!

В основе фильма — одноимённый нуарный роман Уильма Линзи Грэшема. Сюжет разворачивается в начале XX века вокруг мошенника-иллюзиониста Стэна Карлайла, который объединяет усилия с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей.

Главные роли исполнили Руни Мара, Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Уиллем Дефо и Тони Коллетт. Ну и конечно в проекте засветился Рон Перлман!

В российском прокате с 27 января 2022 года.