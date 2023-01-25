Amazon и Critical Role анонсировали мультсериал по кампании Mighty Nein в рамках нового соглашения

Amazon подписал с командой Critical Role новое соглашение — first-look сделку о создании новых произведений в собственной фэнтезийной вселенной, куда уже входит мультсериал The Legend of Vox Machina.

И вместе с тем они анонсировали ещё один мультсериал — адаптацию второй стрим-кампании Mighty Nein («Могучая девятка»), которая рассказывает о приключения другой команды авантюристов, наёмников и негодяев. На стримах эта кампания выходила с января 2018-го по середину 2021-го.

Производством Mighty Nein тоже будет заниматься студия Titmouse, которая рисует The Legend of Vox Machina. Выходит он будет на Prime Video.

Даты выхода нового мультсериала пока нет.

Второй сезон The Legend of Vox Machina стартовал в январе 2023-го.

В анонсе команда Critical Role подчеркнула, что продолжит работу над новыми продуктами во вселенной, включая сериалы, фильмы и другой контент, который «будут создавать вместе с талантливыми авторами, в рамках вселенной Critical Role и за её пределами».