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    Новости

    Amazon одобрил сериал «Бегущий по лезвию 2099» от Ридли Скотта

    16 сентября 2022
    16.09.2022
    1009
    0 минут на чтение
    Amazon одобрил сериал «Бегущий по лезвию 2099»

    Ещё в феврале мы писали, что Amazon Studios планирует запустить в работу сериал во вселенной «Бегущий по лезвию» — и вот теперь СМИ сообщают, что компания всё же одобрила проект.

    Детали сюжета держатся в секрете, но, как и говорит название, действие сериала развернётся спустя 50 лет после событий «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнёва. Шоураннером и продюсером выступит Силка Луиза («Сияющие» для Apple TV+). Исполнительным продюсером станет Ридли Скотт. Майкл Грин, писавший сценарий для фильма Вильнёва, также станет продюсером проекта. Производством займутся студии Alcon Entertainment и Scott Free Productions.

    Команда продюсеров называет сюжет «провокативным», но при этом он будет расширять вселенную «Бегущего по лезвию».

    Актёрский состав пока неизвестен.

    Судя по всему, сериал «Бегущий по лезвию» продолжит тенденцию Amazon к киберпанк-франшизам. Скоро компания выпустит сериал по роману «Периферийные устройства» Уильяма Гибсона.

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     Кот-император |  08.09.2022

    Премьера уже 21 октября

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