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    Новости

    Amazon продлил «Пространство» на шестой сезон — это будет финал для шоу

    24 ноября 2020
    Кот-император
    24.11.2020
    2170
    0 минут на чтение
    Amazon продлил «Пространство» на шестой сезон — это будет финал для шоу

    По данным Deadline, Amazon закрыл научно-фантастический сериал «Пространство» (The Expanse) по мотивам одноимённого цикла Джеймса Кори.

    Сервис заранее продлил сериал на шестой сезон, он же и станет последним. И в этом последнем сезоне к своей роли не вернётся Кас Анвар (сыграл Алекса), которого летом 2020-го обвинили в сексуальных домогательствах на съёмочной площадке. Остальной актёрский состав вкупе с шоураннером снова поработают над проектом.

    Пятый сезон стартует 16 декабря. По данным издания, производство шестого сезона начнётся 20 января — но эта дата может измениться из-за пандемии.

    Шестой сезон охватит события шестого романа в цикле «Пепел Вавилона». Вероятно, руководство сервиса пошло на такой шаг не только из-за скандала, но и из-за логической точки в повествовании — седьмую и шестую книги разделяет тридцать лет.

    Ранее сериалом занимался Syfy, где шоу продержалось три сезона. Впоследствии проект выкупил Amazon.

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    Кот-император
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