Amazon снимет сериал по книге «Сыновья Ананси» Нила Геймана

По данным Variety, Amazon запустил в производство сериал по мотивам фантастического романа «Сыновья Ананси» Нила Геймана.
В центре сюжета парень по имени Чарли Нэнси, который узнает, что его отчужденный отец на самом деле был Ананси — богом историй. А еще, как оказалось, у героя есть брат, который делает его жизнь гораздо интереснее и опаснее.
Ананси напрямую связан с другим романом Геймана — «Американскими богами». Его экранизирует Starz, однако новый проект никак с ним не связан.
Сам писатель выступит одним из сценаристов телеадаптации. Всего запланировано шесть эпизодов, а съемки начнутся в конце этого года в Шотландии.
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