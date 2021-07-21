Amazon снимет сериал по книге «Сыновья Ананси» Нила Геймана

По данным Variety, Amazon запустил в производство сериал по мотивам фантастического романа «Сыновья Ананси» Нила Геймана.

В центре сюжета парень по имени Чарли Нэнси, который узнает, что его отчужденный отец на самом деле был Ананси — богом историй. А еще, как оказалось, у героя есть брат, который делает его жизнь гораздо интереснее и опаснее.

Ананси напрямую связан с другим романом Геймана — «Американскими богами». Его экранизирует Starz, однако новый проект никак с ним не связан.

Сам писатель выступит одним из сценаристов телеадаптации. Всего запланировано шесть эпизодов, а съемки начнутся в конце этого года в Шотландии.