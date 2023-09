AMC Networks договорилась с Гильдией актеров, чтобы продолжить съемки трех сериалов

AMC Networks заключила соглашение с Гильдией актеров США, чтобы продолжить производство нескольких своих проектов.

Среди них оказались спин-оффов «Ходячих мертвецов» с подзаголовками «Дэрил Диксон» (второй сезон) и The Ones Who Live, а также «Интервью с вампиром» (второй сезон).

Это одна из самых значимых сделок с момента, как голливудские актеры вышли на забастовки. Но она распространяется только на три сериала AMC Networks, а не все проекты телевизионной компании.

Сама AMC Networks известна как уполномоченная компания в отношении Ассоциации продюсеров, но она не входит в число студий, участвующих в переговорах с бастующими сценаристами и актерами.

Шоу про Дэрила выйдет 10 сентября, а The Ones Who Live — в 2024 году. У второго сезона «Интервью с вампиром» пока нет даты релиза.