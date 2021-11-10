«Американских богов» превратят в азартную онлайн-игру

Skyrocket Entertainment объявила, что адаптирует «Американских богов» от Amazon Prime Video в виде онлайновой азартной игры.
За разработку отвечает студия Bang Bang Games, известная по таким тайтлам, как Deal Or No Deal, Dumb and Dumber и Austin Powers. Производство начнется в конце 2021 года.
Сама игра будет посвящена битве между старыми и новыми богами — других подробностей о проекте пока нет.
Skyrocket Entertainment специализируется на превращении знаковых голливудских франшиз в игровой контент. Компания приобрела международные права на 75 картин, включая «Рэмбо» и «Неудержимых».
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