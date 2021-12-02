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    Арт: Дени Вильнёв показал раскадровки «Дюны», которые он с другом рисовал в детстве

    2 декабря 2021
    02.12.2021
    1355
    1 минута на чтение

    Режиссёр Дени Вильнёв известен тем, что тщательно рисует каждый кадр для своих картин в раскадровках. Над фильмами он работает вместе с художником Сэмом Худеки (Sam Hudecki, француз канадского происхождения) — с 2013 года. Художник-постановщик Патрис Верметте (Patrice Vermette) даже рассказывал, что у Вильнёва есть много вариантов раскадровок для каждой сцены.

    Во время препродакшена он живёт с этими рисунками, они постоянно висят у него на стене. Он Экспериментирует с настроением, темпом и динамикой кадров. Пока не поймёт, как именно сделать правильно.

    К интервью с изданием The Hollywood Reporter Вильнёв показал панель-раскадровку, над которой будущий режиссёр со своим другом Николосом Кадимой (Nicolas Kadima) работали ещё в детстве. Тогда у друзей не было камеры, но Вильнёв был так увлечён фильмами Спилберга и других режиссёров, что хотел осваивать визуальное искусство — а под рукой были только бумага и карандаши.

    Николас был очень хорошим художником, так что он рисовал, а я рассказывал истории. И мы, будучи детьми, просто вместе создавали миры.

    Дени Вильнёв, режиссёр

    Одной из таких работ стал комикс по «Дюне», которую ребята прочитали в детстве.

    Арт: Дени Вильнёв показал раскадровки «Дюны», которые он с другом рисовал в детстве

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