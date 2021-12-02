Арт: Дени Вильнёв показал раскадровки «Дюны», которые он с другом рисовал в детстве

Режиссёр Дени Вильнёв известен тем, что тщательно рисует каждый кадр для своих картин в раскадровках. Над фильмами он работает вместе с художником Сэмом Худеки (Sam Hudecki, француз канадского происхождения) — с 2013 года. Художник-постановщик Патрис Верметте (Patrice Vermette) даже рассказывал, что у Вильнёва есть много вариантов раскадровок для каждой сцены.

Во время препродакшена он живёт с этими рисунками, они постоянно висят у него на стене. Он Экспериментирует с настроением, темпом и динамикой кадров. Пока не поймёт, как именно сделать правильно.

К интервью с изданием The Hollywood Reporter Вильнёв показал панель-раскадровку, над которой будущий режиссёр со своим другом Николосом Кадимой (Nicolas Kadima) работали ещё в детстве. Тогда у друзей не было камеры, но Вильнёв был так увлечён фильмами Спилберга и других режиссёров, что хотел осваивать визуальное искусство — а под рукой были только бумага и карандаши.

Николас был очень хорошим художником, так что он рисовал, а я рассказывал истории. И мы, будучи детьми, просто вместе создавали миры. Дени Вильнёв, режиссёр

Одной из таких работ стал комикс по «Дюне», которую ребята прочитали в детстве.