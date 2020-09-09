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    Новости

    Assassin’s Creed Valhalla перенесли — игра выйдет чуть раньше!

    9 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    09.09.2020
    950
    0 минут на чтение
    Assassin's Creed Valhalla перенесли — игра выйдет чуть раньше! 1

    Ubisoft внезапно объявила, что Assassin’s Creed Valhalla выйдет на неделю раньше — 10 ноября. Изначально релиз был запланирован на 17 число.

    Среди заявленных платформ в этот день пока Xbox One, XSX, XSS, Google Stadia и ПК. На PS5 игра тоже появится, но пока неизвестно, когда именно.

    Разработчики сделали анонс на фоне заявления Microsoft, согласно которому Xbox Series X и Xbosx Series S появятся в продаже 10 ноября. А оформить предзаказ можно будет уже 22 сентября — за 499 и 299 долларов соответственно.

    Также стало известно, что подписка EA Play (прежде называлась EA Access) будет частью Xbox Game Pass Ultimate. При этом цена за последнюю больше не станет!

    Assassin's Creed Valhalla перенесли — игра выйдет чуть раньше!

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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