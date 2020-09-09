Assassin’s Creed Valhalla перенесли — игра выйдет чуть раньше!

Ubisoft внезапно объявила, что Assassin’s Creed Valhalla выйдет на неделю раньше — 10 ноября. Изначально релиз был запланирован на 17 число.
Среди заявленных платформ в этот день пока Xbox One, XSX, XSS, Google Stadia и ПК. На PS5 игра тоже появится, но пока неизвестно, когда именно.
Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.
Build the legend of a Viking raider on any console.
Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/0IH29wpbIz
— Assassins Creed UK (@Assassins_UK) September 9, 2020
Разработчики сделали анонс на фоне заявления Microsoft, согласно которому Xbox Series X и Xbosx Series S появятся в продаже 10 ноября. А оформить предзаказ можно будет уже 22 сентября — за 499 и 299 долларов соответственно.
Также стало известно, что подписка EA Play (прежде называлась EA Access) будет частью Xbox Game Pass Ultimate. При этом цена за последнюю больше не станет!
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