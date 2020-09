Assassin’s Creed Valhalla перенесли — игра выйдет чуть раньше!

Ubisoft внезапно объявила, что Assassin’s Creed Valhalla выйдет на неделю раньше — 10 ноября. Изначально релиз был запланирован на 17 число.

Среди заявленных платформ в этот день пока Xbox One, XSX, XSS, Google Stadia и ПК. На PS5 игра тоже появится, но пока неизвестно, когда именно.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/0IH29wpbIz

— Assassins Creed UK (@Assassins_UK) September 9, 2020