Audible анонсировал вторую часть аудиоспектакля The Sandman. Дэвид Теннант озвучит Локи!

Аудиосервис Audible анонсировал продолжение своего самого известного аудиоспектакля — «Песочный человек» (The Sandman) по одноимённому комиксу Нила Геймана.

Сериал, стартовавший в июле 2020-го, стал самым популярным проектом в библиотеке сервиса. В июле и августе проект удерживал первое место в списке New York Times Best Seller Audio Fiction. Прежде всего, он привлёк внимание актёрским составом:

Джеймс Макэвой — Песочный человек;

Риз Ахмед — Коринфянин;

Кэт Деннингс — Смерть;

Тэрон Эджертон — Джон Константин;

Саманта Мортон —Урания Блэквелл ;

Биби Ньювирт — Сиамская кошка;

Энди Серкис — ворон Мэтью;

Майкл Шин — Люцифер;

Джастин Вивиан Бонд — Страсть.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Макэвой, Деннингс, Шин и Серкис. А вот кого ещё ждать:

Джеффри Райт — Судьба;

Реге-Жан Пейдж — Орфей;

Брайан Кокс — Август;

Эмма Коррин — Фессалия;

Джон Литгоу — Император Джошуа Нортон;

Дэвид Теннант — Локи;

Билл Найи — Один;

Кристен Шаал — Сумасшествие;

Кевин Смит — Мерв Тыквенная голова;

Артур Дэрвилл — Уильям Шекспир;

Джоанна Ламли — Леди Джоанна Константин;

Мириам Маргулис — Страдание;

Биби Ньювирт — Бастет;

Ниам Уолш — Нуала.

Во второй акт аудиоспектакля войдут четвёртый и пятый тома, а также некоторые истории из шестого. Ранее создатели проекта продлили его сразу на второй и третий сезоны.

Вместе с тем Audible открыл для всех желающих первую часть — она доступна по 22 октября. Её можно активировать как на сайте сервиса, так и с устройств Alexa (надо сказать «Alexa, read „The Sandman“») — но с них только до 31 августа. Первые три эпизода можно также послушать на сервисе Amazon Music.

Второй сезон стартует 22 сентября.

Параллельно Netflix вместе с Нилом Гейманом готовят игровую адаптацию комикса. Пока что у неё нет даты выхода, но есть закадровый ролик и актёрский состав:

Том Старридж («Рок-волна») — Сон;

Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Люцифер;

Вивьен Ачимпонг («Ведьмы») — Люсьен;

Асим Чаудри («Черное зеркало: Брандашмыг») — Авель;

Санджив Бхаскар («Вчера») — Каин;

Чарльз Дэнс («Игра престолов») — Родерик Берджесс;

Бойд Холбрук («Нарко») — Коринфянин.