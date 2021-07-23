Audible анонсировал вторую часть аудиоспектакля The Sandman. Дэвид Теннант озвучит Локи!

Аудиосервис Audible анонсировал продолжение своего самого известного аудиоспектакля — «Песочный человек» (The Sandman) по одноимённому комиксу Нила Геймана.
Сериал, стартовавший в июле 2020-го, стал самым популярным проектом в библиотеке сервиса. В июле и августе проект удерживал первое место в списке New York Times Best Seller Audio Fiction. Прежде всего, он привлёк внимание актёрским составом:
- Джеймс Макэвой — Песочный человек;
- Риз Ахмед — Коринфянин;
- Кэт Деннингс — Смерть;
- Тэрон Эджертон — Джон Константин;
- Саманта Мортон —Урания Блэквелл ;
- Биби Ньювирт — Сиамская кошка;
- Энди Серкис — ворон Мэтью;
- Майкл Шин — Люцифер;
- Джастин Вивиан Бонд — Страсть.
Во втором сезоне к своим ролям вернутся Макэвой, Деннингс, Шин и Серкис. А вот кого ещё ждать:
- Джеффри Райт — Судьба;
- Реге-Жан Пейдж — Орфей;
- Брайан Кокс — Август;
- Эмма Коррин — Фессалия;
- Джон Литгоу — Император Джошуа Нортон;
- Дэвид Теннант — Локи;
- Билл Найи — Один;
- Кристен Шаал — Сумасшествие;
- Кевин Смит — Мерв Тыквенная голова;
- Артур Дэрвилл — Уильям Шекспир;
- Джоанна Ламли — Леди Джоанна Константин;
- Мириам Маргулис — Страдание;
- Биби Ньювирт — Бастет;
- Ниам Уолш — Нуала.
Во второй акт аудиоспектакля войдут четвёртый и пятый тома, а также некоторые истории из шестого. Ранее создатели проекта продлили его сразу на второй и третий сезоны.
Вместе с тем Audible открыл для всех желающих первую часть — она доступна по 22 октября. Её можно активировать как на сайте сервиса, так и с устройств Alexa (надо сказать «Alexa, read „The Sandman“») — но с них только до 31 августа. Первые три эпизода можно также послушать на сервисе Amazon Music.
Второй сезон стартует 22 сентября.
Параллельно Netflix вместе с Нилом Гейманом готовят игровую адаптацию комикса. Пока что у неё нет даты выхода, но есть закадровый ролик и актёрский состав:
- Том Старридж («Рок-волна») — Сон;
- Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Люцифер;
- Вивьен Ачимпонг («Ведьмы») — Люсьен;
- Асим Чаудри («Черное зеркало: Брандашмыг») — Авель;
- Санджив Бхаскар («Вчера») — Каин;
- Чарльз Дэнс («Игра престолов») — Родерик Берджесс;
- Бойд Холбрук («Нарко») — Коринфянин.
Go behind the scenes with @Neilhimself for a sneek peek at the production of The Sandman. #GeekedWeek pic.twitter.com/n3EQebWz5C
— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021
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