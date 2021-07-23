    3
    Новости

    Audible анонсировал вторую часть аудиоспектакля The Sandman. Дэвид Теннант озвучит Локи!

    23 июля 2021
    23.07.2021
    1152
    1 минута на чтение
    Audible анонсировал вторую часть аудиоспектакля The Sandman. Дэвид Теннант озвучит Локи!

    Аудиосервис Audible анонсировал продолжение своего самого известного аудиоспектакля — «Песочный человек» (The Sandman) по одноимённому комиксу Нила Геймана.

    Сериал, стартовавший в июле 2020-го, стал самым популярным проектом в библиотеке сервиса. В июле и августе проект удерживал первое место в списке New York Times Best Seller Audio Fiction. Прежде всего, он привлёк внимание актёрским составом:

    • Джеймс Макэвой — Песочный человек;
    • Риз Ахмед — Коринфянин;
    • Кэт Деннингс — Смерть;
    • Тэрон Эджертон — Джон Константин;
    • Саманта Мортон —Урания Блэквелл ;
    • Биби Ньювирт — Сиамская кошка;
    • Энди Серкис — ворон Мэтью;
    • Майкл Шин — Люцифер;
    • Джастин Вивиан Бонд — Страсть.

    Во втором сезоне к своим ролям вернутся Макэвой, Деннингс, Шин и Серкис. А вот кого ещё ждать:

    • Джеффри Райт — Судьба;
    • Реге-Жан Пейдж — Орфей;
    • Брайан Кокс — Август;
    • Эмма Коррин — Фессалия;
    • Джон Литгоу — Император Джошуа Нортон;
    • Дэвид Теннант — Локи;
    • Билл Найи — Один;
    • Кристен Шаал — Сумасшествие;
    • Кевин Смит — Мерв Тыквенная голова;
    • Артур Дэрвилл — Уильям Шекспир;
    • Джоанна Ламли — Леди Джоанна Константин;
    • Мириам Маргулис — Страдание;
    • Биби Ньювирт — Бастет;
    • Ниам Уолш — Нуала.

    Во второй акт аудиоспектакля войдут четвёртый и пятый тома, а также некоторые истории из шестого. Ранее создатели проекта продлили его сразу на второй и третий сезоны.

    Вместе с тем Audible открыл для всех желающих первую часть — она доступна по 22 октября. Её можно активировать как на сайте сервиса, так и с устройств Alexa (надо сказать «Alexa, read „The Sandman“») — но с них только до 31 августа. Первые три эпизода можно также послушать на сервисе Amazon Music.

    Второй сезон стартует 22 сентября.

    Параллельно Netflix вместе с Нилом Гейманом готовят игровую адаптацию комикса. Пока что у неё нет даты выхода, но есть закадровый ролик и актёрский состав:

    • Том Старридж («Рок-волна») — Сон;
    • Гвендолин Кристи («Игра престолов») — Люцифер;
    • Вивьен Ачимпонг («Ведьмы») — Люсьен;
    • Асим Чаудри («Черное зеркало: Брандашмыг») — Авель;
    • Санджив Бхаскар («Вчера») — Каин;
    • Чарльз Дэнс («Игра престолов») — Родерик Берджесс;
    • Бойд Холбрук («Нарко») — Коринфянин.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»
    0
    9119
    Читаем книгу: Полина Граф «Монструм»

    Фэнтезийная космоопера, в которой небесные тела — это разные расы из различных префектур.

    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion
    0
    41176
    Видео: распаковка Warhammer Age of Sigmar: Dominion

    Двадцать минут превозмоганий!

    Улица страха
    0
    23410
    Ужасы нашего городка. Обзор трилогии Netflix «Улица страха»

    Неожиданно хорошая экранизация книжного сериала Р. Л. Стайна, в которой от оригинала не осталось практически ничего

    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву
    0
    170660
    Фантастический подкаст № 26: обсуждаем с товарищами развесистую клюкву

    Головка пальца ноги.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 1
    0
    86653
    Р. А. Лафферти «Дни, полные любви и смерти. Лучшее». Отличный сборник незаслуженно забытого автора

    Необычный, странный, со своим специфическим стилем, он и сейчас выглядит немного непривычным.

    Американский вампир
    0
    129984
    Хорошие, плохие, звёздно-полосатые: серия комиксов «Американский вампир»

    Взгляд на эволюцию американской нации со стороны бессмертных.

    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»
    0
    142899
    Читаем книгу Марты Уэллс «Сетевой эффект»

    Киллербот отправляется в большое приключение.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 9
    0
    203587
    Алан Мур «Иерусалим»: взгляд на мир через магическую линзу

    Сложная, временами безумная мозаика от знаменитого комиксиста

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить