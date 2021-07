Audible анонсировал вторую часть аудиоспектакля The Sandman. Дэвид Теннант озвучит Локи!

Аудиосервис Audible анонсировал продолжение своего самого известного аудиоспектакля — «Песочный человек» (The Sandman) по одноимённому комиксу Нила Геймана.

Сериал, стартовавший в июле 2020-го, стал самым популярным проектом в библиотеке сервиса. В июле и августе проект удерживал первое место в списке New York Times Best Seller Audio Fiction. Прежде всего, он привлёк внимание актёрским составом:

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Макэвой, Деннингс, Шин и Серкис. А вот кого ещё ждать:

Во второй акт аудиоспектакля войдут четвёртый и пятый тома, а также некоторые истории из шестого. Ранее создатели проекта продлили его сразу на второй и третий сезоны.

Вместе с тем Audible открыл для всех желающих первую часть — она доступна по 22 октября. Её можно активировать как на сайте сервиса, так и с устройств Alexa (надо сказать «Alexa, read „The Sandman“») — но с них только до 31 августа. Первые три эпизода можно также послушать на сервисе Amazon Music.

Второй сезон стартует 22 сентября.

Параллельно Netflix вместе с Нилом Гейманом готовят игровую адаптацию комикса. Пока что у неё нет даты выхода, но есть закадровый ролик и актёрский состав:

