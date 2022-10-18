АВК: «большая часть» кинотеатров поддерживает законопроект о принудительном лицензировании

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Ни дня без новостей об отечественной кинотеатральной индустрии.

17 октября Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором заявила, что «большая часть» российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании — тот самый, который позволит российским дистрибьюторам получать контент без согласия правообладателя.

Законопроект разработал депутат Дмитрий Кузнецов. Инициативу планировали распространять на многие виды контента, включая кино, сериалы, книги, музыку, ПО, но 11 октября Кузнецов решил скорректировать текст документа, оставив только офлайн-прокат. Речь всё равно пойдёт о контенте из «недружественных» стран, чьи правообладатели отказывают в прямой продаже.

Мы уже писали, что крупные киносети («Формула кино» и «Синема парк», «Каро», «Синема Стар») и онлайн-кинотеатры выступают против законопроекта. Но из письма, направленного премьеру, следует что «большая часть», включая независимые региональные кинотеатры, просят поддержать «дальнейшую разработку и принятие законопроекта».

Вот как письмо прокомментировал автор законопроекта Кузнецов:

Против законопроекта выступает меньшинство — две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить «белых господ» лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле. Мы же должны прислушиваться к интересам российской экономики, предпринимателям и населению, а не к желаниям олигархата.

Депутат подтвердил, что уберет из документа всё, кроме офлайн-проката. При этом «оставит дверь открытой для остальных объектов авторских прав».

Ранее первую версию законопроекта поддержали книгоиздатели, но в итоге книги из него убрали.