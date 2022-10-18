    3
    Новости

    АВК: «большая часть» кинотеатров поддерживает законопроект о принудительном лицензировании

    18 октября 2022
    Avatar photo
    18.10.2022
    120
    1 минута на чтение
    АВК: «большая часть» кинотеатров поддерживает законопроект о принудительном лицензировании

    Иллюстрация: Photo by Houses Cheung on Unsplash 

    Ни дня без новостей об отечественной кинотеатральной индустрии.

    17 октября Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) направила премьеру Михаилу Мишустину письмо, в котором заявила, что «большая часть» российских киносетей поддерживает законопроект о принудительном лицензировании — тот самый, который позволит российским дистрибьюторам получать контент без согласия правообладателя.

    Законопроект разработал депутат Дмитрий Кузнецов. Инициативу планировали распространять на многие виды контента, включая кино, сериалы, книги, музыку, ПО, но 11 октября Кузнецов решил скорректировать текст документа, оставив только офлайн-прокат. Речь всё равно пойдёт о контенте из «недружественных» стран, чьи правообладатели отказывают в прямой продаже.

    Мы уже писали, что крупные киносети («Формула кино» и «Синема парк», «Каро», «Синема Стар») и онлайн-кинотеатры выступают против законопроекта. Но из письма, направленного премьеру, следует что «большая часть», включая независимые региональные кинотеатры, просят поддержать «дальнейшую разработку и принятие законопроекта».

    Вот как письмо прокомментировал автор законопроекта Кузнецов:

    Против законопроекта выступает меньшинство — две-три киносети. Предполагаю, их владельцам-олигархам не хочется гневить «белых господ» лицензиатов на Западе, чтобы иметь возможность дальше наслаждаться жизнью без персональных санкций в Европе или Израиле. Мы же должны прислушиваться к интересам российской экономики, предпринимателям и населению, а не к желаниям олигархата.

    Депутат подтвердил, что уберет из документа всё, кроме офлайн-проката. При этом «оставит дверь открытой для остальных объектов авторских прав».

    Ранее первую версию законопроекта поддержали книгоиздатели, но в итоге книги из него убрали.

    Читайте также

    СМИ: кинотеатры и книгоиздатели поддержали «принудительное лицензирование»

    СМИ: кинотеатры и книгоиздатели поддержали «принудительное лицензирование»

     Кот-император |  08.09.2022

    А вот против выступили только онлайн-кинотеатры.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Сериал «Клуб полуночников»: поминки по Флэнагану 4
    0
    2049
    Сериал «Клуб полуночников»: поминки по Флэнагану

    Режиссёр «Призраков дома на холме» экранизировал любимую книгу детства.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 12
    0
    4798
    Эдуард Веркин «снарк снарк». Русский «стивенкинг» — беспощадный и бессмысленный

    Детективный магреализм с привкусом хоррора.

    «Женщина-Халк»: комедия о буднях зелёного юриста с ненужной метой и крутыми камео 2
    0
    63349
    «Женщина-Халк»: комедия о буднях зелёного юриста с ненужной метой и крутыми камео

    Самый спорный сериал Marvel этого года: он вызвал споры до выхода, во время выхода, и вот теперь все спорят о финале.

    Видео: обзор настольной игры «Улицы»
    0
    128750
    Видео: обзор настольной игры «Улицы»

    Каркассон, смотри, твой внук-хипстер пришёл!

    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных 2
    0
    162341
    Какие фильмы посмотреть в октябре 2022? Часть II: Супергерои, колдуны и два Ивана Грозных

    Второй блок кинопремьер октября: супергеройские истории, фантастические комедии и фэнтези о загадках средневековой Руси.

    Телефон мистера Харригана 1
    0
    176620
    «Телефон мистера Харригана», или почему не всё из Стивена Кинга стоит экранизировать

    Трогательная, но чересчур дотошная адаптация Короля Ужасов.

    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного
    0
    217242
    «Сказка» Стивена Кинга: четыре романа по цене одного

    «Сказку» можно назвать постмодернистским переосмыслением жанра сказки и его клише.

    Мир фантастики №227 (октябрь 2022) 2
    0
    308910
    Мир фантастики №227 (октябрь 2022)

    Чертовщина и инфернальщина во всех проявлениях.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить