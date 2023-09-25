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    Новости

    Автор Bayonetta решил уйти из студии PlatinumGames

    25 сентября 2023
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    25.09.2023
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    Автор Bayonetta решил уйти из студи

    PlatinumGames объявила, что именитый геймдизайнер Хидэки Камия покинет студию 12 октября.

    Причины его ухода не уточняются, но компания поблагодарила японского разработчика за «креативные идеи, лидерство и вклад в развитие» компании.

    Сам Камия вскоре после этого заверил, что продолжит работать над новыми играми в своем стиле, и попросил дождать новостей.

    Это произошло после долгих размышлений, основанных на моих собственных убеждениях. И это решение далось мне нелегко. Однако мне кажется, что это к лучшему.

    В PlatinumGames Хидэки занимался серией Bayonetta и ролевым экшеном Astral Chain. До этого он сделал Devil May Cry, Resident Evil 2, The Wonderful 101 и не только.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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