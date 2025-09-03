Автор «Рассказа служанки» высмеяла запрет книги, написав рассказ. Запрет сняли!

Вот моё литературное произведение, подходящее для 17-летних учащихся в школах Альберты, а то — как нам сообщили — «Рассказ служанки» не годится. (Извините, ребята; ваше Министерство образования считает вас тупыми младенцами).

Джон и Мэри были очень, очень хорошими детьми. Они никогда не ковырялись в носу, не какали, и прыщей у них не было. Они выросли, поженились и нарожали пятерых идеальных детей безо всякого там секса.

Хоть они и считали себя христианами, но не замечали, что Иисус на самом деле говорил про бедных, про добрых самаритян и про то, как прощать своих врагов. Нет, они исповедовали эгоистичный грабительский капитализм, потому что поклонялись Айн Рэнд. (Но не замечали сцену в «Источнике», где оправдывается «желаемое изнасилование», ведь кому оно надо, над таким задумываться; к тому же там был секс, а значит, по факту, это порнография. Ну, это так и есть, нет?).

Да, и они так и не умерли, ведь кому оно надо, знаете, задумываться над смертью и трупами? Фи! Так что жили они долго и счастливо. Но за это время «Рассказ служанки» стал реальностью, и у Даниэлы Смит теперь есть стильное синее платье, а работы нет. Конец.