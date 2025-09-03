Автор «Рассказа служанки» высмеяла запрет книги, написав рассказ. Запрет сняли!

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
3 сентября 09:30
«Рассказ служанки», антиутопию Маргарет Этвуд, пытались запретить — правда, только в школьных библиотеках. По сюжету этой книги власть в США захватывают религиозные фанатики, которые лишают женщин всех прав. На «Рассказе служанки» основан популярный телесериал.
Правительство провинции Альберта в Канаде, возглавляемое Даниэлой Смит, выпустило приказ, запрещающий выдавать такие «непристойные» книги с «неприкрыто сексуальным контентом» учащимся в школьных библиотеках. В список «непристойных» вошли 200 книг, в том числе «О дивный новый мир» Хаксли и «Рассказ служанки».
Маргарет Этвуд возмутилась этим и ответила оригинально. 85-летняя писательница выложила в соцсети издевательский «рассказ», зло высмеивающий её критиков и книги Айн Рэнд, которые, по слухам, нравятся премьеру Смит (правда, они тоже были в списке запрещённых).
Маргарет Этвуд

Вот моё литературное произведение, подходящее для 17-летних учащихся в школах Альберты, а то — как нам сообщили — «Рассказ служанки» не годится. (Извините, ребята; ваше Министерство образования считает вас тупыми младенцами).

Джон и Мэри были очень, очень хорошими детьми. Они никогда не ковырялись в носу, не какали, и прыщей у них не было. Они выросли, поженились и нарожали пятерых идеальных детей безо всякого там секса.

Хоть они и считали себя христианами, но не замечали, что Иисус на самом деле говорил про бедных, про добрых самаритян и про то, как прощать своих врагов. Нет, они исповедовали эгоистичный грабительский капитализм, потому что поклонялись Айн Рэнд. (Но не замечали сцену в «Источнике», где оправдывается «желаемое изнасилование», ведь кому оно надо, над таким задумываться; к тому же там был секс, а значит, по факту, это порнография. Ну, это так и есть, нет?).

Да, и они так и не умерли, ведь кому оно надо, знаете, задумываться над смертью и трупами? Фи! Так что жили они долго и счастливо. Но за это время «Рассказ служанки» стал реальностью, и у Даниэлы Смит теперь есть стильное синее платье, а работы нет. Конец.

Как ни странно, это сработало. Скандал привлёк общественное внимание, и правительство Альберты объявило, что запрет на выдачу книг «приостановлен до дальнейших уведомлений».

«Рассказ служанки»: феминистская антиутопия

Жанна Галиева

27.06.2017

35927

Сериал по книге об Америке будущего, где женщин превратили в рабынь, смотрится как красивое артхаусное кино.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

