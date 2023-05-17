Авторов дорамы «Черный рыцарь» обвинили в плагиате Death Stranding

Вскоре после выхода корейского постапокалиптического сериала «Черный рыцарь» некоторые пользователи сети начали обвинять авторов в плагиате Death Stranding.

Зрителям показалось подозрительно, что в центре сюжета шоу тоже курьер, от работы которого зависят жизни многих людей в мире после катастрофы.

Тем не менее Netflix опровергает обвинения в плагиате. Сервис отметил, что в основу дорамы лег вебтун Ли Юн Гана 2016 года. При этом игра Хидео Кодзимы вышла только в 2019 году.

Действие сериала разворачивается в 2071 году, когда человечество оказалось на грани вымирания. Люди стараются не покидать свои жилища, а их единственное средство связи с внешним миром — рыцари-курьеры, доставляющие необходимые припасы.