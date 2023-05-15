Авторы «Черной книги» анонсировали новую игру — «Лихо одноглазое»

Пермская студия Morteshka, известная по «Черной книге», анонсировала новую игру — «Лихо одноглазое».
Это будет мистический хоррор от первого лица, вновь основанный на русском фольклоре.
В игре предстоит исследовать окружение и решать различные головоломки с помощью спичечного коробка.
В Steam уже появилась страница «Лиха одноглазого», однако даты релиза пока нет.
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Редактор
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